男裝龍頭中國利郎：2023年淨利增長18.4% 輕商務系列大幅增長35.2% 新零售漸露頭角

香港,2024年3月18日 - (亞太商訊) - 在香港上市的中國男裝龍頭品牌——利郎(中國利郎有限公司,股票代碼:HK1234)今日發佈了其2023年度的業績報告。報告期內,內地經濟全面複常,加上政策引導並鼓勵消費,消費品零售市場回暖;公司年銷售額為35.44億元(人民幣,下同),同比增長約14.8%;淨利潤為5.3億元,同比增長約18.4%。通過轉型和拓展的雙輪驅動,集團實現了銷售和效益的雙增長,證明了集團改革策略的正確。 公司積極佈局三年的銷售網絡四大改革基本完成,年內已確立四個銷售渠道:主系列的分銷及代銷模式、輕商務系列的自營模式,及自營的電商銷售模式,產品和服務得以更緊貼中國男裝消費者的購買模式,帶動銷售提升。年內,公司各渠道均錄得盈利,店效明顯增長,進一步體現銷售渠道改革的成果。 公司堅持“單品牌雙系列”的經營策略,通過主系列和輕商務系列的差異化定位,滿足更多消費者的更精准、更細分產品需求: 1. 主系列(Lilanz)主要針對年齡30 - 50歲的消費者,定位“簡約男裝”,在傳統的三、四線市場深受歡迎。作為品牌戰略升級的一部分,公司不斷優化全國性的銷售網絡,更注重門店的質量,更優的商圈、更好的地段、更大的面積、更具品牌辨識度的第七代店鋪形象裝潢成為提高店效的有力支撐。儘管主系列分銷商因年內消化上年的庫存,致2023年的訂單增長有一定的減緩,但公司無需再提供類似2022年的返利支持,主系列的銷售額仍增長10.7%。 2. 輕商務系列(LESS IS MORE)則主要針對一、二線市場年齡在20 – 40歲的消費者,定位“青年商務”,通過時尚文藝的簡約設計風格、高性價比、當紅藝人出任品牌及宣傳大使,贏得眾多都市年輕男性消費者的青睞,引領了簡約男裝的時尚潮流。該系列採取自營的銷售模式,相比分銷與代銷模式有較高的毛利率,隨著該系列2023年銷售額同比增長35.2%,其收入占比年內已提升至19.8%,致公司整體毛利率增加2.2個百分點達48.2%,淨利潤率提升0.5個百分點至15.0%,可見公司“單品牌雙系列”策略的實施卓有成效。 順應年輕人新的購物趨勢,公司透過自營電商和微商城,實施線上服務線下體驗的運營模式,並加大抖音宣傳及直播帶貨等新零售模式,加強社交互動,相互促進,帶動店效增長。通過自設工廠的快速反應,進一步提升快速補單能力,滿足市場對電商新品的需求。極致的單品、精准的網上營銷,致報告期內新零售金額同比增加17.6%,對公司利潤有相當的貢獻。 服裝行業的貨品流轉效率是提升利潤的重要一環。報告期內公司新增22間奧特萊斯店,以比門店較高折扣銷售產品,提高整體售罄率;同時,新建物流園的投入運營,配合數字物流軟件系統,可以有效減少庫存加快鋪貨,集團年內平均存貨周轉天數同比減少25天至170天,總存貨結餘減少5,940萬元。 在資本市場處於調整的時期,投資者往往對上市公司派息更為看重,這也是公司具備良好經營和提升投資者信心的核心指標之一,高息股已成為一類重要的投資策略。繼公司2023年中期每股派息18港仙後,2023年期末公司將派發每股末期股息13港仙及特別末期股息5港仙,2023年合共派息每股36港仙(較2022年全年派息每股32港仙增加4港仙),派息比率達到74%,且公司多年維持穩定的派息比率。值得一提的是,公司上市至今已累計派息70億港元,每股派息已達到每股5.80港元,股東回報豐厚。 至於未來的發展,公司管理層在報告中表示,將繼續秉持“簡約設計,卓越品質”的產品理念,通過創新和差異化的產品滿足更多消費者的個性化品味追求。來年公司計劃進一步擴大零售規模,將新增100-200家門店的同時,大力發展新零售業務,並提高營運效率。2024年公司銷售目標為整體實現15%同比增長。 基於對公司良好發展前景的信心,中國利郎主要股東曉升國際於2023年底至今年初期間,耗資超過1.2億港元,增持股份合計3,084.5萬股。中國利郎今年股價靠穩。截至2024年3月18日,其股價為每股4.25港元,引申收益率約8.5%。公司同時具備高增長率和高股息回報率,將會是港股中一大亮點。



