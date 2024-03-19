雲頂新耀：創新藥企低谷中的增長秘訣



香港，2024年3月18日 - (亞太商訊) - 2021年，國內創新藥板塊整體進入了下行通道，市場預期不斷走低。但不論市場如何悲觀，行業向前發展的基本原則不會變。部分極具戰略前瞻性的biotech，已率先走出低谷。 雲頂新耀，是一個具有代表性的樣本。2022年9月，CEO羅永慶入局後，開啓的一系列戰略改革，讓雲頂新耀步入新發展階段，並迅速走上正軌。 2023年，依嘉®、耐賦康®的相繼獲批，讓市場對其預期開始扭轉；2024年開年不到3個月，公司後續管線又迎來諸多積極進展，頭孢吡肟-他尼硼巴坦的積極3期臨床結果在全球頂級醫學期刊《新英格蘭醫學》的發表，伊曲莫德在歐盟獲批、在澳門申報上市。 並且，2024年將是雲頂新耀的自主研發的轉折之年。其已經具備源頭創新的核心技術——自主mRNA技術開發平台。在今年，基於該技術平台研發的mRNA腫瘤治療疫苗有望進入臨床。 同時，資本市場對雲頂新耀的預期在不斷走高。2023年，其股價漲幅在18A上市的港股通企業中排名第二；自2022年10月份的最低點5.98港元/股至上週五收盤25.6港元/股，其股價漲幅達到328%。 讀懂雲頂新耀，或許是眼下一件值得深究的事情。 1.重磅新藥陣營加速擴容 對於創新藥企業來說，支撐預期的關鍵是管線價值。雲頂新耀能夠收穫市場認可，在於其成功逆流而上，管線進展不斷超預期。2023年，依嘉®和耐賦康®的成功上市，大大增強了公司的商業化實力。 依嘉®是全球首個氟環素類抗菌藥物，針對多重耐藥菌具有良好的效果和安全性，在中國耐藥性問題日益嚴重的背景下，其放量潛力巨大。耐賦康®是全球首款IgA腎病治療藥物，已被美國腎病指南列為基礎一線療法，而中國龐大的患者群體為其提供了廣闊的市場。 此外，公司未來的管線仍在不斷擴容。頭孢吡肟-他尼硼巴坦和伊曲莫德等重要新藥正在逐步向市場推進。頭孢吡肟-他尼硼巴坦3期臨床研究積極結果在《新英格蘭醫學雜誌》上的發佈。頭孢吡肟-他尼硼巴坦是一款高效的抗生素，與依嘉®相輔相成，覆蓋了更廣泛的抗菌譜。公司預計，將在2024年遞交頭孢吡肟-他尼硼巴坦的上市申請。 其次，伊曲莫德日前在澳門申報上市，意味著雲頂新耀的自免佈局將步入收穫期。而伊曲莫德則針對自身免疫疾病，如潰瘍性結腸炎，擁有巨大的市場需求和潛力。從市場需求來看，伊曲莫德大概率會成為雲頂新耀的重要一極。因為不管是UC還是其他自免疾病，都擁有患者基數極大且急切需求新療法的特點。 雲頂新耀已經形成了強大的商業化基礎，預計未來4款藥物的銷售峰值將達到100億元。此外，2024年2月份，雲頂新耀腎臟疾病佈局的另一爆款潛在選手Zetomipzomib，獲批在中國啓動治療活動性狼瘡性腎炎（LN）的2b期PALIZADE試驗。公司潛力管線陣容在不斷擴大，富有層次的管線佈局正在形成，並且在相關政策利好加持下，這將有助於其未來業績保持持久的高增長趨勢。 這些積極因素也使得投資者對雲頂新耀的青睞不斷增加，股價自2022年10月以來反彈超過300%。 2.自主mRNA平台研發，雙輪驅動新發展 某種程度上，市場對於雲頂新耀的認可，源於在CEO羅永慶的主導下，公司不僅在短期內完成戰略轉型，並且在加速邁向新發展週期。 此前，在市場看來，雲頂新耀只是一家靠引進模式生存的創新藥企。雖然引進模式並無不妥，並且雲頂新耀也能夠證明，其能夠以極低的價格獲得高質量藥物的商業化權益，驗證了商業模式的成功。但因為市場喜好的轉向，對於引進模式企業的商業模式存在一定誤解。實際上，雲頂新耀此前以引進為主，更多是基於市場環境，做出的一個安全性更優的策略選擇。其核心戰略全貌為：引進能夠創造現金流的低風險管線首先實現「自我造血」功能，然後發力自主研發，最終實現從「in」到「out」的過程。 目前，公司已開始進入規劃戰略的第二發展階段：從引進模式到「自主研發+引進模式」雙輪驅動。任何企業的成功，歸根結底戰略是第一位要素。CEO作為企業決策者，最重要的是進行戰略判斷。羅永慶加入雲頂新耀後，2022年末便推出了新戰略。優化產品管線，聚焦於腎病、抗感染和自身免疫領域，同時更是強化自主研發和mRNA技術平台。 日前，雲頂新耀買斷了Providence Therapeutics的技術平台，並基於此進行升級，形成了自主的mRNA技術開發平台。無論是用於治療傳染病快速反應的預防疫苗，還是治療腫瘤的治療性疫苗，mRNA技術平台均有非常大的潛力和前景。根據雲頂新耀透露，在預防疫苗方面，公司的mRNA狂犬疫苗已經在臨床前研究取得積極結果；而在公司重點挖掘的腫瘤疫苗領域，2024年很可能會有管線申報臨床。 機會都是留給有準備的人和公司。作為CEO，羅永慶保持著足夠的戰略敏捷，善於做決定、善於聚焦、善於把有限的資源分配到最需要的地方。這是biotech的生存之道，更是雲頂新耀的破局之道。 不難預見，擁有獨立自主的mRNA技術平台，雲頂新耀將在自研這條路上會越走越寬，並且，這也將為其帶來新的出海發展契機。這樣的雲頂新耀，已經具備了Biophama的雛形。這意味著，其不僅是走出低谷，更是邁上了一個新的發展高度。 3.高效打法埋下超預期伏筆 高效的商業化是創新藥企的關鍵。雲頂新耀當下收穫市場認可的核心便在於，其已經證明瞭自己能夠用更高效的投入，兌現管線預期。2023年，公司預計將取得1.24億-1.26億元營收成績。上市以來，依嘉®保持了90%的月銷售增速，快速持續放量。這一成功背後有兩個關鍵因素： 首先，公司成功塑造了創業文化，注重自我驅動和結果導向。羅永慶加入雲頂新耀，迅速帶領公司戰略轉型的同時，還通過重新鍛造以「創業」為內核的企業文化，凝聚人心、提升戰鬥力。雖然雲頂新耀已經走過了創業的階段，但是其創業文化的精髓在於，人不再多，如何將最多的資源投入到研發、商業化層面。 其次，公司採用了高效的商業化策略，主要集中在核心醫院的覆蓋上，如依嘉®的銷售團隊專注於300家核心三甲醫院。這種針對性的覆蓋策略能夠在最短的時間內覆蓋更多患者。耐賦康®的團隊同樣是小而精，且保持高效的商業化策略，核心思路是覆蓋600家主流醫院，進而佔據約60%的市場。 並且，雲頂新耀前瞻性地建立了腎病診療一體化生態圈，希望降低患者診斷成本，提高依從性，從而讓耐賦康®惠及更多患者。同時，3月7日，計劃推出具有商業化價值的第一款IgA腎病檢測試劑，以提高患者依從性，有助於耐賦康®進一步放量。 整體來看，在商業化層面，從戰略到執行落地，雲頂新耀的表現並不像一家剛剛有產品上市的biotech，更像是一家經驗豐富的pharma。某種程度上，這得益於羅永慶從業超過27年，成功領導過多款藥品的臨床開發、註冊審批和商業化的經驗積累。 在他看來，成功的商業化就是以最快的速度，最高效的投入，惠及最多的患者。而在商業化路徑方面的成功探索，意味著雲頂新耀或許能夠以超預期的節點，實現盈虧平衡。 核心在於，「小而美」的銷售團隊，能夠讓公司在銷售費用方面節省大量支出。公司預計，2025年就能達到盈虧平衡。 4.總結 在資本寒冬下，市場對創新藥企的預期穩定性存有擔憂，然而，雲頂新耀卻通過一系列行動展現了確定性。 首先，公司的「基本盤」已經形成，4款重磅藥物有望創造高達100億元的銷售峰值，為公司帶來豐厚的現金流。 其次，公司已具備源頭創新能力，進入「引進+自研」的雙輪驅動模式。2024年，公司將全面發力源頭創新，通過自主知識產權的mRNA技術平台研發預防疫苗和腫瘤治療疫苗，有望進入臨床階段。 此外，羅永慶成功打造的「創業文化」和「精乾模式」，證明瞭公司的確能按照上述發展軌跡前進。在任何節點，一傢具備頂尖戰略部署能力CEO，且商業模式被成功驗證的藥企，無疑是彌足珍貴的。尤其是在創新藥行業即將迎來發展新階段的背景下。 最近，《關於全鏈條支持創新藥發展實施方案的徵求意見稿》（以下簡稱「《意見稿》」）的出台釋放了對創新藥行業的空前重視，對於具備源頭創新能力的企業將提供政策支持，這為雲頂新耀提供了機會，有望加速自研管線的推進。 此外，《意見稿》還提及將全產業鏈打通，降低入院成本和難度，提高創新藥的多元支付能力，這將助力創新藥企預期穩定。可以預見，具備臨床價值管線的創新藥企將加速商業化進程，盈利能力也將大幅提升。 顯而易見，具備臨床價值管線的創新藥企，商業化進程勢必能夠加速，盈利能力也會大幅提升。這也是雲頂新耀的機遇。上文提及，不管是耐賦康®還是依嘉®，以及後續將要上市的伊曲莫德等，都是滿足臨床未滿足需求的高價值藥物。 雲頂新耀的發展軌跡按預期將呈現：自主研發管線加速推進、耐賦康®等藥物商業化創造豐厚現金流，而創造的現金流又能反哺創新進一步推動自主研發管線的發展，「雙輪驅動」模式進入正循環，且越轉越快。 雲頂新耀的例子，無疑在告訴市場，戰略目標的清晰、戰略支持的實現、組織能力的建設、企業文化的構建、人才的培養，一家創新藥企必須盡快具備這樣一套完整系統。只有這樣，才能盡快擺脫不利因素走出低谷，還可能收穫意想不到的驚喜。



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