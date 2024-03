Monday, 18 March 2024, 13:48 HKT/SGT Share:

來源 China Lilang Limited 中國利郎公佈二零二三年全年業績 收入按年上升14.8%至人民幣35.44億元

純利按年增長18.4%至人民幣5.30億元

全年派息每股36港仙

香港,2024年3月18日 - (亞太商訊) - 中國利郎有限公司(「中國利郎」或「本公司」,及其附屬公司,統稱「集團」;股份編號:1234)今天公佈其二零二三年全年業績。 中國利郎主席兼非執行董事王冬星先生說: 「二零二三年,中國經歷過三年疫情後,迎來復蘇的第一年。雖然全球局勢依舊複雜多變,但內地經濟展現韌性,在中央政府促消費政策引導下,零售市場逐漸回暖,於下半年度實現溫和增長。集團年內推進利郎品牌戰略的升級工作,並取得收入、利潤雙增長,為未來可持續發展奠定堅實的基礎。」 截至二零二三年十二月三十一日止年度,集團收入同比增長14.8%至人民幣35.44億元。銷售額增長主要因為隨著社會活動復常,所有門市恢復正常營業。此外,輕商務加上新開店舖較多,且在單店銷售額、平均單價等均見提升,輕商務的營業額大幅增長35.2%;主系列分銷商年內則需要消化二零二二年的庫存,以致二零二三年的訂貨增長受壓抑,主系列的營業額增長為10.7%。 毛利率為48.2%,同比增加2.2個百分點,得益於自營模式的輕商務年內銷售明顯增長,且在優質優價的策略下,高端系列產品佔總銷售額比重因而增加。淨利潤同比上升18.4%至人民幣5.30億元。淨利潤率上升0.5百分點至15.0%。 每股基本盈利為人民幣44.30分,同比增長18.4%。 集團於年內保持財政穩健,現金流充足。董事會建議派發末期股息每股13港仙及特別末期股息每股5港仙,連同已派發的中期股息,全年每股派息合共36港仙,較去年上升12.5%,維持穩定的派息比率。 集團積極回應新零售發展趨勢,大力發展兼具互動性和娛樂性的直播帶貨銷售模式,提升消費者的網上消費體驗,並增強購買意慾,疊加自營網店和微商城業務發揮線上線下的互補優勢,年內電商實現優於整體的17.6%增長。 集團銷售渠道改革取得顯著成效,經過三年的努力,年內已確立四個銷售渠道:主系列的分銷及代銷模式、輕商務的自營模式及自營的電商銷售模式,產品和服務得以更緊貼中國男裝消費者的購買模式,帶動銷售提升。年內,各渠道均錄得盈利,店效明顯增長,進一步體現銷售渠道改革的成果。截至二零二三年十二月底,集團輕商務門店共302家,主系列店舖共2,393家,合計共2,695家,同比淨增加51家。 在庫存管理方面,集團年內增開22間奧特萊斯店,並銷售其他門市未出售的當季產品,主系列和輕商務店舖的售罄率有所提升。新物流園的投入運作,配合智慧化物流系統,有效加快鋪貨節奏,提升庫存控制的效率,實現降本增效。截至二零二三年年底,集團的平均存貨周轉天數較二零二二年年底減少25天至170天,反映了更高效的庫存管理水平。 品牌推廣方面,集團通過主系列及輕商務系列銷售男裝產品,持續為消費者提供高品質的簡約男裝及時尚穿搭新體驗,以「簡約設計、卓越品質」的理念深化品牌魅力。年內,集團推出重新設計的標徽,在原有標識的基礎上,優化標誌的視覺比例和圖案設計,旨在提升品牌活力及時尚感。店舖空間採用科技沉浸式裝置,創造出適合當代年輕人的時尚環境。 展望二零二四年,在面對持續變化的國際環境和國內經濟挑戰之際,中央政府為提振市場信心,刺激零售業的活力將二零二四年定為「消費促進年」。中國利郎作出積極回應,計劃通過創新的產品研發和差異化的品牌策略,進一步升級「利郎簡約男裝」品牌形象, 配以更面向年青消費群體的銷售渠道,迎合與引領消費者需求,進一步提升銷售業績。 集團計劃淨增加100-200家門店,特別注重在省會和地級市的優質購物中心以及奧特萊斯商場開店,同時,大力發展新零售業務,如通過抖音直播等方式提供個性化購物體驗,以實現與消費者的緊密聯繫。集團力求新零售業務在二零二四年實現20%同比增長,整體銷售增長15%。此外,集團計劃完成400家門店的第七代裝修工程,以加強品牌形象並提升消費者的購物體驗。 在產品定位方面,集團將繼續執行「優質優價」的策略,不斷推出具有創新性和差異化的新產品,滿足消費者對個性化衣著的追求。隨著集團成功去庫存,淡季庫存進一步降低,集團加強推出新品,將提升售價較高的新品佔比,繼而增加平均售價及整體產品的盈利能力。 為了豐富中國利郎產品組合,策略性提升現有品牌檔次,集團落實新的「多品牌、國際化」發展策略,現正積極物色品牌合作,為消費者提供多元化的選擇,滿足他們對服裝的不同追求。中國利郎在內地已建立鞏固的銷售網絡,隨著全球市場的互聯互通日益緊密,集團正計劃把品牌推向國際舞台,開拓海外市場。集團相信,品牌國際化既為集團帶來新風格,為產品設計增添豐富元素,亦為集團拓濶收入來源,迎接更多市場機遇。 王冬星先生總結說: 「長遠而言,中國利郎將繼續以帶給客戶設計時尚、質價比高的男士服裝為已任,透過獨特的產品設計和宣傳推廣,提升品牌競爭力,進一步鞏固在男裝行業的領導地位,實現可持續的長期增長,回饋股東、員工及客戶的支持。」 關於中國利郎 中國利郎是中國領先的男裝企業之一。作為一家綜合時裝企業,集團設計、採購、生產並以品牌「利郎LILANZ」及「利郎LESS IS MORE」銷售優質男士商務及休閒服裝。其產品於遍佈中國31個省、自治區及直轄市的廣闊零售及分銷網絡銷售。



話題 Press release summary



部門 时尚服装

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network