GERMAGIC™ PET呈獻「毛孩與你．共融慈善跑」盛大舉行

香港,2024年3月18日 - (亞太商訊) - 由GERMAGIC™ PET呈獻,新城電台策動,香港傷健共融網絡、香港城市大學及城大EMBA同學會聯合主辦的首屆「毛孩與你.共融慈善跑」,在2024年3月17日(星期日)於灣仔水上運動及康樂主題區盛大舉行。此活動吸引了約四百名健兒與毛孩齊參與,旨在鼓勵社會建立寵物友善的空間,同時宣揚樂觀積極的生活態度,推動社會共融的發展。其中,受惠機構包括香港導盲犬協會。 在現今社會中,寵物已成為人類生活中重要的伴侶,不僅為人們帶來無盡的愛和快樂,還提升人們的心理健康。為給予寵物更多的關愛和保護,GERMAGIC™ PET不斷透過創新及利用自身的科研技術,研發不同的綠色寵物保健產品,致力於社會共融及可持續發展。作為活動的冠名贊助商,GERMAGIC™ PET與新城廣播有限公司携手推廣活動,希望透過活動鼓勵社會各界共同努力,創建一個寵物友善的社會,讓更多毛孩都能受到關愛。 新城廣播有限公司商務及市場拓展總經理梁耀宗先生表示:「我們非常榮幸能夠與GERMAGIC™ PET攜手合作,共同推廣這次的活動。我們相信通過這次活動,可以喚起社會對於寵物保護和社會共融的關注,並成為一個啟發更多行動的契機。讓我們攜手努力,為寵物和社會共同創造一個更美好的未來。」 香港藝人向海嵐小姐分享選購寵物用品心得 是次活動還有幸邀請到香港愛寵物藝人向海嵐小姐帶同愛犬出席。向海嵐小姐表示:「很高興能夠出席今天這個有趣又有意義的活動。主人除了可以和貓貓狗狗一起做運動支持香港導盲犬協會,鼓勵建立寵物友善空間,同時亦推廣社會人寵共融的理念,為社會建立一個更友善、更包容的環境。」 在談到購買寵物用品的心得時,向海嵐小姐提及選購產品時首要考慮的是產品的安全性、對寵物友善以及對環境的影響。她也會盡量尋找經過認證的產品,例如具備寵物優質安健保障 (Quality Pet Protection,QPP)和專業獸醫認證的寵物用品,因為這些產品符合嚴格的安全標準,讓她和愛犬能夠更加放心地使用。 28天長效抗菌防護,守護人寵安全健康 作為GERMAGIC™ PET背後的生化及生物醫藥產品的研究及開發公司,Absolute Pure EnviroSci Limited(「APEL」)致力於創新並推動寵物健康護理領域的發展。GERMAGIC™ PET的產品應用了GERMAGIC™「微膠囊」緩釋技術和分子材料,全方位支持並守護寵物健康。此外,GERMAGIC™ PET的長效人寵防菌產品系列不僅對寵物友善,還能有效殺滅多種細菌和病毒,且抗菌防護效力長達28天,為人類和寵物提供更安全和健康的生活環境。 產學研引領寵物健康行業 此外, GERMAGIC™ PET 產品更獲得QPP認證,成為香港少數獲得此認證的高端寵物健康護理用品。QPP是由IBH寵物行業發展常務委員會主導、Pet Space Group提供獸醫專業支持、 SGS擔任計劃秘書並提供檢測認證服務的保障計劃。這認證不僅是對GERMAGIC™ PET優質產品的肯定,同時也為寵物健康行業定立了更高的質量標準。 除了研發產品獲得QPP認證,APEL一直致力於與不同領域的合作夥伴攜手合作,以創造協同效應和共贏局面。今年,APEL先後與香港科技大學、香港最大獸醫集團 、獸醫診所遍佈港九新界以及新加坡—Pet Space Group和大型醫療用品品牌—生命之星國際股份有限公司建立合作關係,透過產學研為寵物健康領域帶來更多創新和改善。 APEL主席鍾偉强博士在活動表示:「GERMAGIC™ PET很榮幸能成為此次活動的冠名贊助商。我們衷心感謝主辦單位:香港傷健共融網絡、香港城市大學及城大EMBA同學會發起如此有意義的活動。同時,也感謝新城廣播作為媒體夥伴全力支持推廣。這場盛大的活動中見證了人與寵物之間的深刻連結和共融精神。是次活動不僅為寵物主人和寵物帶來歡樂和健康,更為整個社會帶來了共融和溫暖的力量。未來,APEL將繼續與各方合作夥伴攜手為寵物主人和寵物提供更多創新和高品質的寵物健康產品。我們深信,透過共同努力,可以營造一個更友善、更健康的寵物環境,為社會的共融發展做出積極貢獻。」 GERMAGIC™ PET冠名支持3.17「毛孩與你.共融慈善跑」。從左到右: GERMAGIC™ PET商務總監伍小嫻女士、APEL主席鍾偉强博士、香港藝人向海嵐小姐與義合控股有限公司(股份代號:1662.HK)主席詹燕群先生合照。 從左到右: GERMAGIC™聯合創始人洪思聰院士、APEL主席鍾偉强博士、香港藝人向海嵐小姐、GERMAGIC™ PET商務總監伍小嫻女士與新城廣播有限公司商務及市場拓展總經理梁耀宗先生合照。 關於APEL Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)爲香港聯合交易所主板上市公司—義合控股有限公司(股份代號:1662.HK)的間接非全資附屬公司,以改善生活品質及居住環境為使命,主要從事特種生化及生物醫藥產品的分銷、研究及開發業務。APEL期待與有志協助香港綠色産業發展的研究人員合作,共同爲香港及大灣區的低碳轉型及邁向碳中和作出貢獻,並推動香港的再工業化以達致長期繁榮。 傳媒如有查詢,請聯絡: 庾婉華 電話:+852 9500 4443 電郵: avy.yu@ajacapital.com.hk 羅思正 電話:+852 9326 1113 電郵:eudice.law@ajacapital.com.hk



