田中控股株式會社總公司搬遷　遷至創業地點茅場町的新總公司大樓

東京, 2024年3月19日 - (亞太商訊) - 田中貴金屬集團旗下的純粹控股公司田中控股株式會社(總公司:東京都千代田區、執行總裁:田中浩一朗)宣布,在田中貴金屬集團創業地點的中央區日本橋茅場町興建新總公司大樓,並於2024年4月1日將總公司轉移至該新大樓。 新總公司 透視效果圖 茅場町與田中貴金屬之間的淵源 創業者田中梅吉在東京一家名為江島屋的當鋪接受訓練後,於1885年(明治18年)開設了江島屋田中商店。之後從貨幣兌換商發展為鑄塊商,開始將收購的外國金幣熔解、精煉後進行銷售的業務。當時培養的技術為後來產業用領域的貴金屬產品及材料的開發和製造奠定了基礎,自此以來,田中貴金屬集團始終在追求貴金屬的可能性,同時也不斷地提供符合時代需求的各種技術和服務。 田中貴金屬總公司的所在地自1885年至2006年(平成18年),設在創業地點的東京日本橋區北島町(現在的中央區日本橋茅場町),2006年將總公司轉移到丸之內。這次為了以貴金屬的龍頭企業引領時代的最尖端,牢記創業理念實現進一步發展,我們決定將總公司再次轉移到創業地點的「茅場町」,此處正在進行周邊地區的再開發以及新建多世代交流據點等,持續以驚人的速度發展。 新總公司大樓寄託的心願 新總公司的設計理念是「連結人、城市與未來」,寄託了希望成為與各式各樣的人互動、與多樣化的價值觀協調、同時創造更美好未來的場所的心願。 新總公司大樓的外觀採用了沉穩的色調,同時充分利用有限空間栽種植物,有效營造可感受自然的氛圍,力求融入歷史孕育出的茅場町沉穩的街道景觀。 在新總公司大樓內部,為了促進員工間良好無隔閡的資訊暢通和自由的溝通,新總公司的中央採用了中庭樓梯,此外為了鼓勵ABW(Activity Based Working)的工作方式,讓員工可以根據工作內容及情況靈活選擇工作地點和時間,還佈置了各種空間,例如採用自由座位,以及從方便個人工作的支援網路的隔間座位到易於應對人數變化的會議空間等。 同時作為田中貴金屬集團今後創新活動的據點,我們還新設了未來構思室「DOCK2085」,設想2085年的氣候和資源等地球環境,描繪糧食、醫療、都市等支持人們生活的產業姿態,同時透過研究、開發以及與最尖端的技術人員合作,解決地球環境問題和社會課題,並不斷挑戰開創可持續發展的未來。 另外,除了理所當然地減輕施工時的負荷,還透過採用高效率的設備以及積極使用天然能源等方式節能,由此將以往建築所需的能源消耗量減少51%獲得評價,成為符合「ZEB(Zero Energy Building)ready」標準的建築物。 新總公司概要 所在地: 東京都中央區日本橋茅場町2-6-6 電話號碼: 03-6311-5511 傳真號: 03-6311-5509 總層數: 地上8樓、地下1樓 結構: 鋼骨結構、部分鋼筋混凝土結構 主要用途: 事務所、集會場所 業主: 田中控股株式會社 設計單位: 株式會社久米設計 施工單位: 株式會社大林組 占地面積: 1,307.88 m² 建築面積: 1,040.98 m² 總建築面積: 8,809.27 m² 動工: 2022年2月1日 竣工: 2024年2月29日 關於田中貴金屬集團 田中貴金屬集團自1885年(明治18年)創業以來,營業範圍向來以貴金屬為中心,並以此展開廣泛 活動。在日本國內,以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團,長年以來除了進行產業用貴 金屬產品的製造和販售外,也供應貴金屬製作珠寶飾品和投資型貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿,旗下的國內外各集團公司協調合作,使製造、販售與技術一體化,並供應相關產品與服務。2023 年度(2023年12月止)的合併營業額為6,111億日圓,擁有5,355名員工。 田中控股官方首頁

https://www.tanaka.co.jp/english/ 新聞媒體諮詢處

田中控股株式會社

https://www.tanaka.co.jp/support/req/other_contact_e/index.html 新聞稿: http://www.acnnewswire.com/docs/files/20240319CT.pdf



