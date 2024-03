Wednesday, 13 March 2024, 18:56 HKT/SGT Share:

來源 Moolec Science SA Moolec Science發布2024財年第二季業務更新

盧森堡, 2024年3月13日 - (亞太商訊) - Moolec Science SA (NASDAQ: MLEC),一家專注於透過分子農業技術在植物中生產動物蛋白質的科學食品成分公司,今天宣布截至2023年12月 31日的2024財年第二季業務更新。 Moolec業務更新的主要亮點如下: SOOY1 | Piggy Sooy™ 平台:第三代(T3)大豆種子繁殖已經開始,預計第四代(T4)種子將於2024年4月收穫。 分子分析顯示,目前的T3大豆群體含有穩定數量的豬肌紅蛋白基因拷貝,與不分離的群體一致。

PEEA1:科學團隊確認豌豆種子中存在牛肌紅蛋白基因,且該基因在植物世代中穩定遺傳。

YEEA1:Moolec的原型平台包括一種新型酵母菌品系,正在開發成為膳食補充劑和食品成分,Moolec已經開始與美國食品藥物管理局進行首次提交前的多次諮詢。

產品行銷:Moolec在Gulfood 2024公開展示了在其工業和商業研發中心生產的下一代紋理植物蛋白原型。

財務亮點:於2023年10月透過可轉換票據與策略投資者實現了約3000萬美元的資本增加,其中約1000萬美元為現金,約2000萬美元為實物貢獻;隨後於2023年12月與農民 共同籌集了約100萬美元。 營收和其他收入(除去IAS 29)約170萬美元,季減。 研發、行政和其他費用與歷史記錄中的成本效益相符。 營運現金使用約為400萬美元,其中約270萬美元分配給了較低的應付帳款。 "本季度證明了我們團隊的專注和努力。在研發工作和產品開發方面,我們取得了穩步進展。我對我們團隊的交付和執行感到非常自豪。感謝Moolec團隊和我們的合作夥伴對我們的持續 支持,"Moolec科學的執行長兼聯合創始人Gastón Paladini 表示。 "我們的財務狀況反映了我們在多個方面的承諾。我們最近與農民等形成的戰略合作夥伴關係不僅將在我們的資金健康方面發揮重要作用,還將有助於支持Moolec的產品增長和商業 化發展。"該公司的財務長José López Lecube 表示。 他接著說:"在我們繼續前進的過程中,我們將繼續專注於保持健康的財務狀況,並對我們在應對下一個成長階段的能力充滿信心。" 電話會議 管理層將主持電話會議和問答環節,會議期間將提供網路研討會的簡報。 若要接入電話會議,請使用以下資訊: 日期:2024年3月13日,星期三

時間:美國東部時間上午8:30

加入網路研討會的連結: https://icrinc.zoom.us/j/92375922161?pwd=Qmt6NzdVUGNWaEhTT1NDOHU3Tjlydz09

一鍵手機加入:+13017158592,,92375922161#,,,,*888246# 美國

撥接加入:美國 +1 301 715 8592 | 網路研討會ID:923 7592 2161,密碼:888246

可用的國際號碼: https://icrinc.zoom.us/u/acVKYeTJwM 請在開始時間的5分鐘前連接,以便註冊並加入會議。 電話會議錄音和簡報的PDF版本將在直播活動結束後透過Moolec的投資者關係網站 提供。 關於 Moolec Science SA Moolec是一家以科學為基礎的食品成分公司,也是分子農業技術在食品領域的領導者。 該公司的使命是透過將動物蛋白質基因工程到植物中,創造獨特的食品成分。 其目的是重新定義世界生產動物性食品的方式,造福全人類。 Moolec的技術方法旨在具有植物性解決方案的成本結構,並具備動物性食品的感官特性和功能。 Moolec的技術已經在發展了十多年,以在食品行業的作物中首次生產牛蛋白質而聞名。 該公司的產品組合和管道利用了廣泛使用的目標作物(如大豆和紅花)的農藝效率。 最近,它收購了植物性成分能力以鞏固分子農業技術。 Moolec擁有不斷成長的國際專利組合(26項,包括已授權和待批准的專利),用於其分子農業技術。 該公司由博士和食品行業內部人員組成的多元團隊運營,並在美國、歐洲和南美洲開展業務。 前瞻性聲明 本新聞稿包含「前瞻性聲明」。 前瞻性聲明可能透過使用諸如“預測”,“打算”,“尋求”,“目標”,“預期”,“相信”,“期望”,“估計”,“計劃”,“展望”和“專案” 等表達方式來識別,以及其他類似的表達,預測或指示未來事件或趨勢,或不是歷史事實的陳述。 就Moolec業務的表現,前景,收入和其他方面的前瞻性聲明是關於未來事件的預測,預測和其他聲明,這些預測,預測和其他聲明基於目前的期望和假設,並因此而受到風險和不確定 性的影響。 儘管我們相信我們對本新聞稿中包含的每一項前瞻性聲明都有合理的依據,但我們提醒您,這些聲明是基於一系列事實和因素,我們無法確定其中的情況。 我們無法向您保證本新聞稿中的前瞻性聲明將證明準確。 這些前瞻性聲明受到許多重大風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與預期結果有重大差異,其中包括但不限於,適用法律或法規的變化,Moolec可能受到經濟,商業和/或其他競爭 因素的不利影響,與Moolec業務規模擴大相關的成本以及其他風險和不確定性,包括在Moolec提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的20-F表格的“風險因素”標題下列出的風險 因素,以及Moolec向SEC提交的其他文件。 如果其中一個或多個風險或不確定因素成為現實,或Moolec的任何假設被證明不正確,實際結果可能在很大程度上與這些前瞻性聲明中預期的結果不同。 我們不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務,無論是基於新信息,未來事件還是其他原因,除非在適用的證券法律下可能要求。 因此,您不應過度依賴這些聲明。 聯絡資訊

Catalina Jones

Chief of Staff & Sustainability

comms@moolecscience.com Investor Relations

ir@moolecscience.com Michael Bowen

ICR, LLC

moolecir@icrinc.com 相關文件

Moolec Science - Business Update Q2FY2024_Final 來源: Moolec Science



