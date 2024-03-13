APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室正式啟用



香港，2024年3月13日 - (亞太商訊) - Absolute Pure EnviroSci Limited（「APEL」）生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室正式進駐香港科學園及公佈兩份合作意向書，涵蓋寵物科研、健康科技、寵物醫療診所、國際驗認和新材料等不同範疇，合作夥伴包括多間行業頂尖企業，透過促進科研成果落地化、將創新理念轉化為市場產品和方案，提速抓緊全球寵物産業逾5,000 億美元黃金時代的無限潛力及機遇，亦讓香港創科生態圈更蓬勃，為香港經濟注入新能量。 創新科技及工業局副局長張曼莉女士表示：「特區政府積極拓展生命健康科技基礎研究，並致力推動上游研發成果轉化為產品。我們將善用『一國兩制』下，擁有『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢，透過設立生命健康研發院、『生命健康創新科研中心InnoLife Healthtech Hub』等舉措，助力香港科研轉化和生命健康科技產業的進一步發展。期待更多本地創科企業都可以茁壯成長，為香港高質量發展作出貢獻。」 香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士表示：「很高興看到APEL實驗室的成立，成功將科研技術轉化為商業產品。香港科技園公司以打造全球生物科技中心為願景，致力推動轉化，在過去五年，生物醫學技術有顯著增長。我們吸引了眾多生物醫學創科企業，涵蓋藥物、醫療器械、診斷及中藥等領域。我們期待支持APEL繼續將研究技術商業化，推廣至更多市場及領域。」 APEL主席鍾偉强博士表示：「APEL作爲本港創科旗艦企業之一，過去一年在國家乃至世界市場上發展迅速，今天很高興我們正式落戶香港科學園及啟用生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室。產學研的成功離不開優秀的科研技術，更加需要商界的投入，而APEL正正具備以上成功的因素，進駐香港科學園得到香港科技園公司的全方位支援，更加擁有APEL母公司，上市公司—義合控股有限公司財政資源上大力投入。未來，公司將持續透過促進科研成果落地化，將創新理念轉化爲市場産品和方案，助力驅動本港和全球創科成就。」 根據彭博資訊 (BI) 的最新報告1顯示寵物行業已成為經濟新藍海。隨著寵物主人願意花費更多、而寵物壽命延長，全球寵物産業將在未來十年迅速擴張，至2023年寵物產業預計從目前的 3,200 億美元增長到近 5,000 億美元。報告亦發現，全球寵物數量增長，以及動物伴侶持續人性化帶來的食品和服務的優質化，亦推動了寵物行業的持續高速增長。 另外，分析指出隨著寵物壽命延長，人們對寵物相關醫療保健支出（包括獸醫護理、診斷和藥物）進行了更大投入，這亦推動寵物藥品市場增長至2030 年約250 億美元。有分析預測，寵物壽命延長和醫療保健改善，有機會加速預防性護理診斷的使用，有潛力成為一個價值 300 億美元的全球市場。 多管齊下壯大寵物經濟生態圈 吸引全球頂尖行業合作 APEL作爲一間專注生化物及生物醫藥產品的研究及開發公司，在寵物健康貢獻的領域上，其研發之GERMAGIC™ PET 是本港少數獲寵物優質安健保障（Quality Pet Protection，QPP）認證的高端寵物健康護理用品。該產品應用GERMAGIC™「微膠囊」緩釋技術和分子材料，全方位支持及守護寵物健康。QPP認證由IBH寵物產業發展常務委員會創立，通過QPP計劃認證的産品，可協助寵物主人安心地作出合適的消費决策，推動寵物行業更高的質量標準，保障寵物健康。 APEL將生物科技和醫療科技列為寵物經濟多元化和未來增長支柱，就此APEL已經與頂尖企業建立關鍵領域的合作關係，以及構建了巨大的未來發展藍圖。今日，APEL公佈與香港最大獸醫集團 、獸醫診所遍佈港九新界以及新加坡的—Pet Space Group，共同探索於大灣區開拓寵物健康護理產業之深度合作。另外，APEL亦跟大型醫療用品品牌—生命之星國際股份有限公司合作，透過生命之星獨有的專利技術萃取蠶絲中核心成分絲素蛋白進行寵物保健産品開發，集結APEL的生物醫學科技建立拳頭聯名寵物手術及創修後的高端護理康復產品 ，向全球經銷及發展國際業務 。 寵物產業生態圈充滿活力，今日APEL在生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室啟用典禮上亦舉辦專題分享，探討寵物產業未來發展機遇及變革，並邀得香港生物科技及醫療科技專家參與討論，當中包括香港科技大學化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫教授、香港通用檢測認證有限公司營養與健康及可持續發展副總監袁耀達先生、Pet Space Group行政總裁黎嘉豪先生及生命之星國際股份有限公司董事長王美蓁女士。 香港科技大學化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫教授表示：「恭賀APEL在香港科學園正式啟用其轉化商業實驗室。此實驗室將與香港科技大學建立長期的合作夥伴關係，將研究成果轉化為在健康、環境和可持續發展領域的商業產品，並對香港市民的生活和福祉產生正面的影響。」 香港通用檢測認證有限公司營養與健康及可持續發展副總監袁耀達先生表示：「憑藉我們在健康衛生、食物營養、產品的相關法規標準方面的專業知識，寵物優質安健保障計劃（QPP)旨在推動寵物行業更高的質量標準，保障寵物健康。SGS在計劃中主要執行檢測認證部分，並參考歐美安全標準(例如:AAFCO)，為寵物產品進行質量和安全性測試。測試完成後，相關報告將會遞交給專業的獸醫及毒理學專員進行分析及評估。通過QPP計劃，認證的產品可以幫助寵物主人安心地作出正確合適的消費決策，未來我們期望可將QPP計劃拓展至其他鄰近的區域。」 Pet Space Group行政總裁黎嘉豪先生表示：「香港的寵物行業特別是寵物醫院 一直以來是非常傳統的行業，行業沒有什麼創新及突破 。我們十分高興看到寵物優質安健保障計劃（QPP）在香港實施，這對於香港的寵物行業，是一個重要的突破和創新。QPP提升了寵物產品的標準，同時也保障了寵物的健康和權益。對於APEL與Pet Space Group的合作，這是見證了本港寵物科研和本港寵物醫院的聯手合作，以創新思維及寵物為中心的理念，共同推動寵物行業的發展。我們期望這種合作模式能夠擴展至大灣區和其他國家，進一步推廣寵物健康，福利及最重要是提升寵物主人對寵物的健康知識。」 生命之星國際股份有限公司董事長王美蓁女士表示：「企業合作不一定是雙贏，除非雙方擁有共同的想法和目標。APEL與生命之星的合作，是好反映了我們之間的共同認知。我們希望發揮彼此的優勢，APEL的業務能力和生命之星的研發能力、 成功將我們的業務拓展至香港及大灣區等地區，更拓展至整個大中華區乃至全球市場。」 品牌價值是推動寵物經濟的主要引擎，APEL一向積極推動及發展商業聯盟，與深耕於好萊塢影視文娛産業的國際化內容公司—深圳星光影視文化公司(「深圳星光影視文化」)合作，建立重要的戰略合作夥伴，啓動未來連串雙品牌聯動。深圳星光影視文化是大中華地區加菲貓家族IP獨家總授權商，憑藉APEL創新、領先技術，以及加菲貓家族IP在全球的影響力，不僅是爲了拓展雙方市場、建立長期和高效的業務關係，共同建立品牌核心價值的重要一步，攜手推動寵物健康和家庭衛生的重要性，提高大中華地區生活質量。 從左到右: 香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士、香港科技大學化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫教授、義合控股有限公司（股份代號：1662.HK）主席詹燕群先生、創新科技及工業局副局長張曼莉女士、APEL主席鍾偉强博士及香港 - 中東經貿協會創會會長沈運龍博士參觀APEL生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室。 寵物產業生態圈充滿活力，APEL舉辦了專題分享，邀請到生物科技及醫療科技專家參與討論，包括(從左到右) 生命之星國際股份有限公司董事長王美蓁女士、Pet Space Group行政總裁黎嘉豪先生、香港通用檢測認證有限公司營養與健康及可持續發展副總監袁耀達先生、香港科技大學化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫教授與APEL主席鍾偉强博士合照。 從左到右: GERMAGIC™ PET商務總監伍小嫻女士、星光影視文化產業發展（深圳）有限公司總經理助理林岱穎女士及GERMAGIC™ PET中國董事總經理鍾耀武先生合照，結合創新技術及加菲貓家族IP在全球的影響力，開拓高端寵物護理用品市場。 APEL支持慈善活動，致力造福社會，冠名支持3.17「毛孩與你．共融慈善跑」。從左到右: 義合控股有限公司（股份代號：1662.HK）主席詹燕群先生、新城廣播有限公司商務及市場拓展總經理梁耀宗先生、GERMAGIC™ PET商務總監伍小嫻女士及APEL主席鍾偉强博士合照。 關於APEL Absolute Pure EnviroSci Limited（APEL）爲香港聯合交易所主板上市公司—義合控股有限公司（股份代號：1662.HK）的間接非全資附屬公司，以改善生活品質及居住環境為使命，主要從事特種生化及生物醫藥產品的分銷、研究及開發業務。APEL期待與有志協助香港綠色産業發展的研究人員合作，共同爲香港及大灣區的低碳轉型及邁向碳中和作出貢獻，並推動香港的再工業化以達致長期繁榮。 備註： 1 數據來源：https://www.bloomberg.com/company/press/global-pet-industry-to-grow-to-500-billion-by-2030-bloomberg-intelligence-finds/ 傳媒如有查詢，請聯絡： 庾婉華 電話：+852 9500 4443 電郵： avy.yu@ajacapital.com.hk 羅思正 電話：+852 9326 1113 電郵：eudice.law@ajacapital.com.hk



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