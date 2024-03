Wednesday, 13 March 2024, 12:29 HKT/SGT Share: 工銀國際連續五年榮獲年度「香港地區最佳債券類顧問」大獎

香港 北京,2024年3月13日 - (亞太商訊) - 工銀國際憑藉自身卓越的實力於《財資》雜誌(The Asset)2024年AAA可持續金融國家獎項(Triple A–Country Awards for Sustainable Finance 2024)的評選中,成為唯一一家連續五年榮獲年度「香港地區最佳債券類顧問(Best Bond Adviser–HKSAR)」獎項的中資金融機構。同時,工銀國際參與的多個市場標杆項目也榮獲三項殊榮,分別為「中國離岸最佳綠色債券–碳中和」、「香港地區最佳綠色債券–公共部門」、「中國離岸最佳綠色債券–自貿區」。這些獎項充分體現了工銀國際在金融市場的影響力和對可持續金融的貢獻。 一直以來,工銀國際堅決貫徹落實「二十大」和中央金融工作會議精神,秉持「新發展理念」,追求高品質發展,全力推進做好「五篇大文章」。公司更協助各類發行人,包括超主權、主權和外國企業等,例如亞投行、沙特主權財富基金PIF、迪拜建築商MAF等,完成了270億美元的境外債券發行,有效地推動了「一帶一路」沿線建設;積極實踐綠色金融的高質量發展新模式,協助中廣核、香港機場管理局、北京燃氣、小米集團以及多家金融機構等成功完成了近400億美元的綠色相關主題債券融資;全力支援科技創新,強化和優化實體經濟,協助寧德時代、順豐控股、中芯國際、光明食品等頭部企業融資近百億美元,促進中國科技及民生等各領域的實體經濟高品質發展。 《財資》雜誌作為亞洲最具影響力的財經媒體之一,其年度AAA獎項評選已連續舉辦超過20年,並在資本市場中享有崇高的聲譽。本次工銀國際及所承銷項目再次蟬聯年度大獎,充分彰顯出國際資本市場對工銀國際全球債券資本市場業務的認可。工銀國際憑藉強大的品牌和資源,為客戶提供企業融資、投資業務、銷售交易和資產管理等四大產品線服務,利用本身的國際化網路為客戶打造連接中國與世界的資本橋樑。 展望未來,工銀國際將持續發揮自身專業優勢,積極落實國家戰略及總行的工作要求,堅定地走具有中國特色的金融發展道路,繼續為中國致力於建設金融強國的宏偉目標,貢獻工行力量。 如有進一步查詢,請聯絡: 電郵:icbci.list@everbloom.com.cn



