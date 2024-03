Tuesday, 12 March 2024, 16:02 HKT/SGT Share: 鞋服龍頭百麗時尚擬赴港上市 23/24前三季度營收利潤雙位數增長

香港, 2024年3月12日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,受益於線下消費場景放開,客流量的修復,2023年消費行業逐步回暖。業績穩健且能夠在多元化市場中持續保持競爭優勢的公司,預計將進一步受到市場重視。百麗時尚集團正是此類企業。 3月1日,百麗時尚向港交所遞交主板上市申請。據弗若斯特沙利文資料,公司擁有19個多元佈局的核心自有品牌及合作品牌,覆蓋女士、男士和兒童的鞋履、服飾和配飾等品類。以2022年零售額計,百麗時尚是中國領先的時尚潮流公司及規模最大的時尚鞋履公司,市場份額達12.3%,較2020年的11.2%進一步提升。 DTC全渠道鑄行業壁壘:國內常年穩居第一 積極提升海外滲透率 與傳統分銷模式不同,百麗時尚通過打造全渠道零售網絡和覆蓋線上線下全渠道的DTC零售模式,搭建了企業和消費者直接對話的通道,這既為消費者帶來了卓越體驗,又精准掌握了市場趨勢。 線下,百麗時尚持續優化門店網絡,提高單店效率。截至2023年11月30日,公司於中國有8,300多家直營店,遍佈30多個省份的300多個城市以及香港和澳門。線上,公司持续加強線上能力,大力發展電商渠道,線上營收占比也從16/17財年的不足7%提升至截至2023年11月30日止九個月的28%。 通過線上線下幾乎全直營模式的運營,百麗時尚成為深度DTC的典範。其廣泛的線下門店網絡和店員成為公司觸達消費者的前線觸點,在提升客戶忠誠度的同時,持續為公司提供關於消費者偏好和市場趨勢的及時洞察,助力公司能夠不斷推出功能、品質與潮流時尚兼具的產品,滿足消費者多樣化需求,收穫龐大、忠誠且不斷增長的客戶群體,為其長遠發展積蓄強大動能。 在中國時尚鞋履市場,百麗時尚連續十餘年位居第一且市場份額不斷擴大。值得關注的是,除了不斷鞏固中國本土市場行業地位,公司已將觸角伸入日本及韓國市場。同時,公司正在東南亞組建當地團隊,計畫策略性加深東南亞及中東等海外市場的滲透。未來,公司也將適時開拓其他區域市場,打造全球化的品牌佈局。 多品牌擴賽道 23/24財年前三季度營收利潤雙位數增長 目前,公司旗下經營19個核心品牌,包括定位于時尚流行的BELLE、TATA、STACCATO、73Hours、Joy&Peace、BASTO、TooManyShoes,功能休閑的SKAP、hush puppies、Bata、SENDA,運動休閑的TEENMIX、CHAMPION、CAT、ellesse,以及潮流活力的OGR、INITIAL、MOUSSY、SLY,這些品牌滿足了不同年齡、不同場合的多元需求。 中國時尚潮流市場零售額在2021至2023年期間整體呈現小V型波動,百麗時尚受益於柔性供應鏈,即靈活的「訂、補、迭」貨品模式,在身處行業低谷期的2022年和眾多同業虧損的情況下,仍能擁有健康的庫存周轉天數,22/23財年依然實現了近13億元的可觀盈利和超過34億元的經營現金流。 隨著2023年線下消費市場恢復,百麗時尚快速反彈。截至2023年11月30日止九個月,公司實現營收161億元,同比增長12.8%,23/24財年前三季度營收已恢復至業績高峰2021年同期的90%以上;實現淨利潤21億元,同比增加92.7%。受益于成本的有效管控和生產效率的提升,23/24財年前三季度公司的淨利潤率為12.8%,是其業績期內最高水平。 中長期看,中國經濟發展將驅動中國時尚鞋服市場穩健增長。百麗時尚作為行業龍頭,基本面表現優異,伴隨消費市場的進一步復蘇,將迎來更大成長機遇。



