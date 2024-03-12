鞋服龍頭百麗時尚擬赴港上市 23/24前三季度營收利潤雙位數增長

香港, 2024年3月12日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道，受益於線下消費場景放開，客流量的修復，2023年消費行業逐步回暖。業績穩健且能夠在多元化市場中持續保持競爭優勢的公司，預計將進一步受到市場重視。百麗時尚集團正是此類企業。

3月1日，百麗時尚向港交所遞交主板上市申請。據弗若斯特沙利文資料，公司擁有19個多元佈局的核心自有品牌及合作品牌，覆蓋女士、男士和兒童的鞋履、服飾和配飾等品類。以2022年零售額計，百麗時尚是中國領先的時尚潮流公司及規模最大的時尚鞋履公司，市場份額達12.3%，較2020年的11.2%進一步提升。

DTC全渠道鑄行業壁壘：國內常年穩居第一 積極提升海外滲透率

與傳統分銷模式不同，百麗時尚通過打造全渠道零售網絡和覆蓋線上線下全渠道的DTC零售模式，搭建了企業和消費者直接對話的通道，這既為消費者帶來了卓越體驗，又精准掌握了市場趨勢。

線下，百麗時尚持續優化門店網絡，提高單店效率。截至2023年11月30日，公司於中國有8,300多家直營店，遍佈30多個省份的300多個城市以及香港和澳門。線上，公司持续加強線上能力，大力發展電商渠道，線上營收占比也從16/17財年的不足7%提升至截至2023年11月30日止九個月的28%。

通過線上線下幾乎全直營模式的運營，百麗時尚成為深度DTC的典範。其廣泛的線下門店網絡和店員成為公司觸達消費者的前線觸點，在提升客戶忠誠度的同時，持續為公司提供關於消費者偏好和市場趨勢的及時洞察，助力公司能夠不斷推出功能、品質與潮流時尚兼具的產品，滿足消費者多樣化需求，收穫龐大、忠誠且不斷增長的客戶群體，為其長遠發展積蓄強大動能。

在中國時尚鞋履市場，百麗時尚連續十餘年位居第一且市場份額不斷擴大。值得關注的是，除了不斷鞏固中國本土市場行業地位，公司已將觸角伸入日本及韓國市場。同時，公司正在東南亞組建當地團隊，計畫策略性加深東南亞及中東等海外市場的滲透。未來，公司也將適時開拓其他區域市場，打造全球化的品牌佈局。

多品牌擴賽道 23/24財年前三季度營收利潤雙位數增長

目前，公司旗下經營19個核心品牌，包括定位于時尚流行的BELLE、TATA、STACCATO、73Hours、Joy&Peace、BASTO、TooManyShoes，功能休閑的SKAP、hush puppies、Bata、SENDA，運動休閑的TEENMIX、CHAMPION、CAT、ellesse，以及潮流活力的OGR、INITIAL、MOUSSY、SLY，這些品牌滿足了不同年齡、不同場合的多元需求。

中國時尚潮流市場零售額在2021至2023年期間整體呈現小V型波動，百麗時尚受益於柔性供應鏈，即靈活的「訂、補、迭」貨品模式，在身處行業低谷期的2022年和眾多同業虧損的情況下，仍能擁有健康的庫存周轉天數，22/23財年依然實現了近13億元的可觀盈利和超過34億元的經營現金流。

隨著2023年線下消費市場恢復，百麗時尚快速反彈。截至2023年11月30日止九個月，公司實現營收161億元，同比增長12.8%，23/24財年前三季度營收已恢復至業績高峰2021年同期的90%以上；實現淨利潤21億元，同比增加92.7%。受益于成本的有效管控和生產效率的提升，23/24財年前三季度公司的淨利潤率為12.8%，是其業績期內最高水平。

中長期看，中國經濟發展將驅動中國時尚鞋服市場穩健增長。百麗時尚作為行業龍頭，基本面表現優異，伴隨消費市場的進一步復蘇，將迎來更大成長機遇。

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