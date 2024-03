Monday, 11 March 2024, 16:22 HKT/SGT Share: 市況不佳聯控業績承壓 持續佈局科創 蓄力AI可關注

香港, 2024年3月11日 - (亞太商訊) - 據香港財華社報道,2023年,受地緣局勢持續緊張及主要經濟體貨幣政策緊縮等因素影響,全球經濟增長動力下降。當前外部環境複雜性、不確定性上升,中國經濟發展同樣面臨困難和挑戰,大量上市公司2023年業績顯著承壓。截至2024年2月29日,A股方面披露了全年業績預告的2,888家上市公司中,有1,089家年報預虧,86家預計虧損額超10億元(人民幣,下同);港股方面,中電控股、舜宇光學科技、中集集團、贛鋒鋰業、聯想控股等多家企業相繼發佈盈警。 2023年,中國經濟遭遇了出口下滑、房地產泡沫破滅、外資撤離等一系列挑戰,被形容為經濟「晴雨表」的股市亦呈現出罕見的連跌局面。MSCI中國指數已連續3年下跌,深證成指於2023全年跌幅達13.54%;港股方面,恒指2023年全年同比下跌13.8%,也已連跌4年,引發投資者恐慌。其中,科創和生物醫藥板塊更是行情慘淡,科創50全年跌幅至11.24%,創業板指累跌19.41%;恒生醫療保健指數(HSHCI)更是一路下跌達24.52%。資本市場的持續震盪亦直接反映於上市公司的財務報表。以聯控(3396.HK)為例,雖多年持續佈局包括人工智能、數字經濟、生物醫藥等前沿行業在內的科創領域,惟其投資項目公允價值的下降仍對賬面利潤造成明顯負面衝擊,據公告顯示,2023年度預期歸母淨虧損介乎約人民幣36至40億元。聯控解釋稱,這主要由於在全球經濟增速放緩背景下,公司產業運營板塊貢獻的利潤受市場及行業因素影響同比下降,此外,產業孵化與投資板塊的投資業務受市場環境的不利影響收益同比下降。但同時公司也強調表示,聯控整體財政、業務及經營狀況依然保持穩健,並將繼續保持審慎穩健的經營策略,鞏固業務發展韌性,盡力減少外部環境波動對自身業績造成的影響。 上述表態確有事實依據,在如此市況之下,聯控仍持續加大對科技創新的重視和投入,加碼佈局AI等其密切關注的產業領域。據筆者瞭解,聯想控股與北京智譜華章科技有限公司(簡稱「智譜AI」)簽署戰略合作協議,雙方將基於在各自領域積累的商業經驗、競爭優勢,在生成式AI軟硬件及智能化解決方案等領域開展深度合作。 提及此次的戰略合作,公司表示不僅有助於加速推動聯控及旗下業務板塊對AI大模型技術的應用,來提升相關產品和服務的智能化水平和競爭力,亦可通過智譜AI人工智能大模型的領先技術支持實體經濟發展,順應產業結構佈局趨勢,為更多行業的「數實融合」提供重要支撐。 目前聯控與旗下成員企業佈局超200家AI創新企業,覆蓋人工智能產業的全鏈條。而將投資視角拉長,以人工智能、生命科學、新能源、數字經濟等為代表的新一輪科技革命和產業變革正進入突破發展時期。其中,作為引領新一輪科技革命和產業變革的人工智能,更是成為了今年兩會的熱議話題。今年政府工作報告提出,大力推進現代化產業體系建設,加快發展新質生產力。充分發揮創新主導作用,以科技創新推動產業創新,加快推進新型工業化,提高全要素生產率,不斷塑造發展新動能新優勢,促進社會生產力實現新的躍升。其中就包括深化大數據、人工智能等研發應用,開展「人工智能+」行動,打造具有國際競爭力的數字產業集群,這都將給擁有相關佈局的企業帶來實實在在的發展。 公開資料顯示,IMF日前上調了2024年中國經濟的增長預期,隨著一系列經濟刺激政策的發佈,資本市場有望情緒轉暖,科創等國家戰略重點發展板塊也將止跌企穩,而聯控是否因此能夠得到長期受益,可持續關注。 關於智譜AI 智譜AI成立於2019年,由清華大學計算機系知識工程實驗室的技術成果轉化而來,是中國頭部AI大模型廠商之一。智譜AI的自主研發領先優勢、對國產芯片的支持適配度、商業化進展業績等比較突出,其合作研發了中英雙語千億級超大規模預訓練模型GLM-130B,並基於此推出對話模型ChatGLM,開源單卡版模型ChatGLM-6B,還打造了AIGC模型及產品矩陣,包括AI提效助手智譜清言、高效率代碼模型CodeGeeX、多模態理解模型CogVLM和文生圖模型CogView等。智譜AI也是首批通過國家大模型備案並提供公眾服務的8家企業之一。



