諾亞控股並肩多家全球頂尖私行，齊譽國際權威機構《亞洲私人銀行家》Awards for Distinction大獎



上海, 2024年3月11日 - (亞太商訊) - 近日，《亞洲私人銀行家》雜誌在其舉辦的“2023年亞洲傑出獎項”晚宴上公佈了“2023年私人銀行及財富管理亞洲區傑出獎項”。諾亞控股憑藉其卓越的表現，再度獲得“2023中國最佳獨立財富管理機構”這一殊榮，成為2023年度中國區唯一獲獎的財富管理公司。此次頒獎中亞洲區多家優秀的國際私人銀行及財富管理標杆，法國巴黎銀行、摩根私人銀行、滙豐銀行、花旗銀行、瑞士銀行、招商銀行私人銀行、國泰世華等在此次評選中也獲得相應的榮譽。 《亞洲私人銀行家Asian Private Banker》認為，諾亞控股在過去二十年內堅持為其客戶保護財富，並積極發力國際化佈局，不斷在香港和新加坡等國際和地區拓展業務，尤其在2023年中國財富管理行業比較波折的一年，諾亞作為港美兩地上市的財管機構，在業務規模、客戶數量、人才建設表現出了健康、堅韌的增長，這是他們給予諾亞控股最高認可的標準。他們相信，未來諾亞控股將進一步為客戶帶來更專業和更豐富的財富管理與財富傳承服務。 《亞洲私人銀行家》雜誌成立於2009年，是專注于亞洲私人銀行與財富管理領域的專業雜誌和領先資訊機構。“亞太區年度傑出獎”是泛亞太地區知名的消費者金融評選項目，以參評流程和標準極度嚴格、“含金量高”而著稱，堪稱亞太地區金融界的“奧斯卡”。這一獎項囊括亞太地區各主要市場，共設51個獎項，代表了對亞洲地區優秀私人銀行和財富管理機構的認可。 亞洲私人銀行家傑出獎（Asian Private Banker Awards for Distinction）在業界享有盛譽，被視為私人銀行家和財富管理公司所取得成就的最高榮譽，因擁有業內最嚴格、最全面的評估流程和評判標準而備受推崇。 亞洲私人銀行家傑出獎作為私人銀行家和財富管理行業的頂級獎項，迄今已連續十三年舉辦評選，是衡量業內卓越成就的重要標杆。獲得這一殊榮的機構不僅展示了其在業界的領先地位，也彰顯了其為客戶提供高質量服務的承諾和實力。 《亞洲私人銀行家》官方顯示，此次，諾亞作為中國唯一獲獎財富管理機構，已經是第七次獲此殊榮。能夠獲得這一成就，彰顯了諾亞對客戶需求的深入理解，以及對行業規則、市場常識的尊重，這些因素共同促成了諾亞控股的持續卓越表現。2023年是財富管理行業健康發展的關鍵一年，過去一年，諾亞持續堅定地在客戶服務、科技基礎和投研建設三大界面持續投入，得益於穩健經營、有效管理和前瞻戰略的積極開展，使得諾亞在投資、管理規模、客戶增長等關鍵業務指標方面的穩健增長，也再次印證了諾亞堅定夯實專業的正確選擇。 與其他財管平臺不同，作為一家深耕中國市場的財富管理機構，諾亞核心優勢在於深厚的私人銀行基因。為諾亞在財富管理領域提供了堅實的基礎，能夠在競爭激烈的市場中脫穎而出，為客戶提供全面、專業、高效的財富管理服務。 保持冷靜思考，堅持成熟判斷，聚力穩步發展 2023年中國財富管理行業經歷了一系列深刻變化，處於轉型升級和“大浪淘沙”並存的關鍵時期。在行業出清和市場競爭的雙重壓力下，一些無法適應新環境的財富管理機構面臨退出市場的風險。行業參與者需要不斷適應市場變化並積極做出響應，提升服務質量，以在激烈的市場競爭中脫穎而出，滿足不斷變化的客戶需求。 同時，中國投資者的全球視野不斷拓寬，對海外投資的需求明顯增長。投資者對財富管理服務的需求也越來越多樣化，他們不僅尋求資產增值，還關注資產配置、風險管理、稅務規劃和家族財富傳承等服務。私人銀行和財富管理平臺紛紛積極推出全球化的投資產品和服務，幫助客戶實現資產的全球配置。 行業內競爭愈發激烈，財富管理機構與私行、券商財管之間的競爭導致市場格局重塑，推動服務模式和產品創新。這些變化都將共同塑造中國財富管理行業的新面貌，要求行業參與者不斷創新和適應，尊重常識、敬畏規則，以滿足市場的新需求和挑戰。 《亞洲私人銀行家Asian Private Banker》認為，市場競爭和監管壓力可能促使行業內出現整合，大型機構通過並購等方式增強市場地位和開拓新地區，而小型機構則需要通過專業化和差異化來尋求生存和增長空間。 諾亞控股2023年三季度財報數據顯示，淨收入同比增長9.6%，前三季度淨收入總值同比增長12.5%。其中，財富管理業務的淨收入同比增長17.8%，前三季度淨收入總值同比增長21.1%。同時，募集費的淨收入更是同比增長了驚人的98.7%，前三季度淨收入總值同比增長90.5%。公司三季度經營利潤同比增長7.4%，Non-GAAP淨利潤同比增長21.8%，Non-GAAP淨利潤率同比增長3.1%。總資產達到了歷史新高，同比增長10.3%。 在核心客戶數量增長上，2023年三季度，諾亞黑卡及超黑客戶同比增長5.7%，環比增長3.4%。在法人客戶方面，2022年推出的微笑司庫SaaS平臺服務了近6,000家中小微企業和金融機構；2023年前三季度，司庫活躍客戶數同比增長73.7%。 這些亮眼的業績得益於諾亞穩健經營、有效管理和前瞻戰略。面對市場的不確定性和潛在不穩定條件，諾亞始終保持冷靜思考，堅持成熟判斷，通過深化高質量的品質發展，積極推動中國企業參與全球化競爭，助推資本助力實體經濟和中國企業高質量發展。同時，諾亞國際也積極發揮自身優勢，以中國香港為基點，落實全球化戰略，幫助客戶深耕全球投資。 堅定投研驅動，做深解決方案模式，致力長期增長 諾亞控股CEO、歌斐資產董事長殷哲先生在此前的論壇中曾發表演講，針對資產管理行業現狀，殷哲認為，在金融市場的改革與開放、監管政策的調整，以及個人財富管理需求的增加等因素的共同作用下，當前中國進入全面買方顧問的時代，投資者更加重視專業的投資建議和理財規劃，理財師如何能夠站在他們的角度，保持利益一致性。諾亞作為深耕財富管理市場二十年的行業先行者，做實“買方”定位，做實“投顧”服務，為客戶提供強適應性的產品解決方案和完善的全流程服務體系。 為此，諾亞依託三大辦公室體系化經營，即首席投資官辦公室（CIO），客戶戰略辦公室（CSO）和產品線解決方案辦公室（IPS），實現CCI解決方案一體化服務，從資產體檢到產品和服務解決方案，全方位優化配置建議，推動“以客戶為中心”的資產配置理念落地。 其中，諾亞CIO辦公室在宏觀層面為客戶形成戰略性資產配置策略，來應對超預期的外部形勢對客戶財富安全性的影響。自成立以來，諾亞已先後發佈6本宏觀投資策略報告。2024年最新的諾亞CIO報告指出，目前，中國面臨製造業企業出海、全球化轉型，平價消費佔領群體心智，AI新技術的應用，等多重挑戰與投資機會。值此契機，諾亞CIO辦公室建議財富管理者，投資大趨勢，加速落地全球資產配置，在政策利率拐點到來之前，佈局潛在受益資產與風險對沖工具。 正是得益於對投研的建設投入及前瞻判斷，諾亞自2016年開始逐步退出人民幣住宅類房地產資產及該類別的基金產品，至今已實現完全退出。資管新規下，2019年三季度開啟非標類固收產品退出，並於2021年上半年完成非標清零，成功完成“非標轉標”。在行業面臨洗牌的前景下，諾亞提前佈局，提前判斷，在激烈的市場競爭中脫穎而出。未來，相信諾亞控股能繼續保持其卓越的表現，以更高的標準、更優質的服務，助推行業發展，更好地服務客戶不斷變化的資產配置需求。



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