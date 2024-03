Tuesday, 12 March 2024, 09:42 HKT/SGT Share: 北角匯全方位提昇毛孩配套設施 打造五星級寵物友善商場 全港首創毛孩貴賓室VIPet Lounge 愛寵可享貴賓式豪華款待

新增3大指標性寵物設施 10大貼心增值服務

一文看清俘虜主子歡心食買玩必去之處

頭炮活動「人寵慈善海上遊」成功首航 更多精彩人寵活動陸續登場



香港, 2024年3月12日 - (亞太商訊) - 每位毛孩都是寵主心中獨一無二的寶貝,無時無刻都值得貴賓式的招待!一眾毛孩有福了!坐擁維港景致、圍繞海濱長廊與大型綠化空間的港島區沿海消閒據點北角匯,即日起全方位升級其寵物友善設施及配套,成為五星級寵物友善商場!全港首個VIPet Lounge將矚目落戶北角匯,毛孩們一年365日都可以尊享「毛孩影院」、「毛孩按摩區」、「毛孩放電區」及「毛孩健康零食」等貴賓式豪華款待,勢必成為各方主人的愛寵定義天花板!場內同時新增三大具指標性的寵物友善設施,包括寵主友善泊車位、寵物友善專𨋢,以及一站式雲集「便便處理、消毒液及食水供應」的多功能Pet Care服務站,為主人及毛孩們提供呵護備至的貼心服務;亦提供十大寵物貼心增值服務,除了可免費借用寵物飾物、寵物車外,只要捐款更可獲寵物抹身布、防蚊噴霧等清潔用品,大大方便寵主與愛犬一同出行消閑、購物玩樂! 北角匯齊集多間寵物友善商戶,結合位於商場上蓋、歡迎毛孩入住的酒店,同時毗鄰寵物公園、海濱人寵共融徑等公眾設施,現隨着商場全面提昇寵物服務及配套,勢必令北角海旁一帶,成為港島區人寵消閒新地標。 為了讓一眾毛孩率先體驗北角匯全面升級的寵物友善設施及配套,北角匯早前與毛孩街、香港愛護動物協會合辦「人寵慈善海上遊」,齊集 150隻狗狗與主人齊齊登上「洋紫荊維港遊」,一同飽覽維港景色,更可於船上逛逛首個海上寵物市集,讓毛孩大嘆一系列小食及試用產品等,部份活動收益更撥捐香港愛護動物協會,令活動更具意義。北角匯未來將定時舉辦別開生面的寵物主題活動,冀更多毛孩可以有與別不同的生活體驗,與主人締造開心難忘的回憶,推廣人寵共融。各位寵主記得密切留意,不容錯過! 全港首個VIPet Lounge 毛孩豪華貴賓式體驗 出國旅遊時,上機前到特定的貴賓室稍作休息及淺嚐美食,是出遊時一大享受!現在一眾主子在港出遊時亦可享同級款待,因為北角匯特意打造了全港首個寵物專用的VIPet Lounge(北角匯1期1樓),從寵物的第一視角出發,精心設計出「毛孩影院」、「毛孩按摩區」、「毛孩放電區」三大專區,讓毛孩在VIPet Lounge內可舒展筋骨、欣賞映畫及互動玩樂,更可憑The Point會員積分換領健康零食,齊齊體驗非凡的貴賓室體驗。無論帶毛孩們到北角Dogcation、海濱漫步或行街 shopping也好,北角匯VIPet Lounge都是寵主及毛孩至Chill必遊之地! 【VIPet Lounge】三大專區 位置:北角匯1期1樓 焦點一:【毛孩影院】 不一樣的「睇」驗! 以汪星人視角及喜好出發,不但將屏幕放置於狗狗的視線水平,更播放專為犬隻而設、吸引牠們眼球的短片。 同場加映適合主人觀賞的狗狗主題笑片,讓人寵擁有更相近的「睇」驗,推動人寵共融! 焦點二:【毛孩按摩區】 人寵齊Chillax ! 行完街、食飽飽,來一場人寵按摩之旅,就更perfect!「毛孩按摩區」內有為寵主而設的按摩椅,主人享受按摩時亦可同時免費使用寵物按摩梳為主子按摩,彼此Chillax一番! 焦點三:【毛孩放電區】 萌寵放電樂園 ! 家中寶貝有著無限精力,需不時放電?「毛孩放電區」提供不同難度的玩樂裝置,與毛孩鬥智鬥力,成為一試難忘的遊戲專區。 【VIPet Lounge】呈獻:3月13日起,The Point寵主會員只需憑指定積分更可換領寵物日用品及零食,讓人寵共享消閑時光! The Point積分2,000分:日川國産 無添加雞肉泥或牛腿肉泥1支 The Point積分10,000分:AQ Bio草本清潔噴劑-寵物配方1支 The Point積分10,000分:Pet Clean 寵物除菌濕紙巾 (80片裝) 換領地點:北角匯二期一樓顧客服務中心 新增三大具指標性的寵物友善設施 人寵同行更寫意 北角匯聆聽寵主顧客所需,推出三大具指標性的寵物友善設施,包括寵主友善停車位、寵物友善專𨋢,以及雲集便便處理、消毒搓手液及食水供應的多功能Pet Care服務站,為主人及毛孩們由一踏足商場至離開時提供無縫配合的貼心服務,令主子得到100%貴賓式的款待,方便寵主與愛犬一同出行消閑、購物玩樂! 新增三大指標性寵物友善設施 寵主友善停車位 位置:北角匯2-3期停車場 - 地庫B2 為確保狗主能有更方便輕鬆的購物體驗,場內特設寵主友落車位,攜帶寵物出入車輛在此停泊,可附有Dog Parking設施,以便配合毛孩上落車時需要。 寵物友善專𨋢 位置:北角匯1期商場及2-3期停車場 (可直達寵物公園及海濱人寵共融徑) 寵物主人可以輕鬆攜帶毛孩們到達購物點所屬樓層,無需擔心樓梯或其他限制因素。寵物友善專𨋢為不同大小的毛孩更加舒適及無憂地進出商場,享受專𨋢出巡的排場! 3期之寵物友善專𨋢設於寵物友善停車位旁,讓寵主輕鬆上落,並直達商場、地面戶外海濱及寵物公園。 多功能Pet Care服務站 位置:北角匯1期地下 (近海濱人寵共融徑) 毛孩盡情嬉戲放電後,也不忘要梳理一下儀容,方能保持貴賓式的格調!多功能Pet Care服務站除了寵物糞便收集箱、拾便袋、消毒搓手液,更提供飲水機外,一站式護理毛孩,讓牠們保充體力。 十大寵物貼心增值服務 讓毛孩時刻保持最佳狀態 有高質的硬件配套,同時需要到位的軟件配合,方能成為五星級的寵物友善商場! 北角匯推出10 大增值服務包括: 免費借用:寵物手推車 (設有大、中、小型)/寵物飾物 任何捐款可享:寵物抹身布/毛孩防蚊噴霧/寵物眼垢清潔布/寵物尿片布/寵物食物碗 食用水/拾便袋/寵物濕紙巾 一文看清俘虜主子歡心食買玩必去之處 北角匯齊集多間寵物友善商戶,結合位於商場上蓋、歡迎毛孩入住的酒店,同時毗鄰寵物公園、人寵共融海濱長廊等公眾設施,現隨着商場全面升級為五星級寵物服務及配套,勢必成為港島區一站式必食、必買、必行、必玩、必住的人寵共融的全新消閒地標。以下讓大家一文看清要俘虜主子歡心的必去之處,出發前做好準備! 【必食】寵物友善餐廳「LITM 活 Cafe & Restaurant」 推復活節限定狗狗專享餐單 北角匯與寵物友善餐廳「LITM 活 Cafe & Restaurant」合作,旋即推出期間限定復活節VIPet餐單,為一眾毛孩設計出Fusion菜系,以健康食材製成像真度極高的韓式炸雞及意式薄餅,配以日式鯛魚燒及 Donut作甜品,最後以一杯Puppuccino作結尾,定必令毛孩們大飽口福;毛孩們同時可以與寵主在180度海景的環抱下一同寫意享受美食,絕對是一大樂事! 【必買】日式寵物服裝、人氣寵物食品 輕鬆為主子添置新裝及上倉 北角匯齊集各式各樣的寵物商戶,包括由日式寵物服裝、食品及用品都包羅萬有,帶同毛孩一同選購大手入貨,即可輕鬆為主子添置新裝及選購最新零食! All Japan Pet 全日寵:集齊日本最新最潮及安全的產品,為毛孩們帶來不一樣的日式寵物生活體驗,快為狗狗換上日式和服及季節潮流服飾! 位置:北角匯1期一樓 106舖 【VIPet Lounge】呈獻: 3月13日起,The Point會員憑200積分可換領「All Japan Pet 全日寵」HK$30折扣券,讓主人購買心儀日式寵物日用品! Bao Bao Chu包包豬:搜羅各款人氣寵物食品及日用品,總有一款適合主子口味,寵主們必定會滿載而歸,為毛孩輕鬆上倉! 位置:北角匯2期二樓 204舖 【VIPet Lounge】呈獻: 3月13日起,The Point會員憑200積分可換領「Bao Bao Chu包包豬」HK$50折扣券,讓主人盡情上倉! 【必玩】星級寵物美容服務 時刻容光煥發進出VIPet Lounge 作為出入VIPet Lounge的毛孩們,定必容光煥發!北角匯為一眾愛美的毛孩們準備好星級的美容服務,令毛孩們在場內自信滿滿,以成為商場的尊貴客戶為榮! Good Grooming:除了有專業美容師為你毛孩提供星級美容服務,狗狗更可觀賞著維港景色享受一站式美容服務,讓毛孩放鬆安心享受各項服務。 位置:北角匯1期一樓 102舖 【VIPet Lounge】呈獻: 3月13日起,The Point會員憑200積分可換領首次體驗9折優惠券,打卡前扮個靚,外遊更開心! 【必住】聯乘酒店推出Dogcation 與愛犬輕奢華出遊 想帶同毛孩出國旅遊實在不易,北角匯與毗鄰香港維港凱悅尚萃酒店同樣推崇寵物友善,聯乘推出Dogcation 優惠,只需於北角匯場內消費,即可於指定日子以優惠價與愛犬一起來一趟輕奢華的酒店之旅,並享受美食及特別體驗,於毛孩友善的環境中留下難忘回憶。 【VIPet Lounge】呈獻:3月13日起,The Point會員憑200積分可換領「香港維港凱悅尚萃酒店」毛孩放電住宿假期HK$200現金券及The Farmhouse咖啡廳「愛犬點心籃」換領券各1張,讓人寵在港體驗不一樣的出遊感受! 推廣人寵共融 首辦「人寵慈善海上遊」捐款予香港愛護動物協會 召集逾百隻狗狗與主人暢遊維港 為讓一眾毛孩率先體驗全面升級的寵物友善設施,北角匯將陸續舉辦不同的人寵活動。早前商場就與毛孩街聯合主辦「人寵慈善海上遊」以打響頭炮,於3月3日(星期日)召集150隻狗狗及主人出席海上遊活動,支持香港愛護動物協會的工作之餘,更以此作為北角匯全面升格為寵物友善商場的首項體驗活動! 一眾毛孩及寵主一同登上「洋紫荊維港遊」,一邊欣賞維港兩岸的著名景色,一邊參與船上由北角匯商戶及協辦單位合力籌辦的精彩活動,當中包括海上寵物市集、海上和服拍攝、海上美容服務,以及由香港愛護動物協會主辦的慈善義賣等,部分參與狗隻亦在完結後率先體驗北角匯的升級寵物友善設施。北角匯未來會繼續策劃更多別開生面的寵物活動,各位寵主記得密切留意,萬勿錯過!



話題 Press release summary



部門 消费者, Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network