轉型攻堅強化「下半場」競爭力 東風汽車業績拐點將至

香港, 2024年3月8日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載，當前，中國汽車產業正在經歷前所未有的變革，電動化和智能化重構汽車產業發展格局，汽車行業已進入發展的「下半場」，自主品牌強勢崛起，新能源汽車滲透率持續提升。中汽協數據顯示，2024年1月，汽車產銷分別完成241萬輛 / 243.9萬輛，同比增長51.2% / 47.9%。從動力類型看，1月，純電力汽車產銷分別完成48.9和44.5萬輛；插混汽車產銷分別完成29.7和28.4萬輛，同比分別增長136.1%和135.0%，增速顯著。

行業新舊動能切換之際，傳統車企也在加快轉型步伐，構建自己面向未來的市場競爭力。2023年，東風汽車（00489.HK）提出實施「轉型升級三年行動」發展戰略，推動經營從主要依賴合資業務，轉向合資與自主並重；推動產品從主要以燃油車為主，轉向燃油與新能源並重的轉型發展。

深化科技創新 技術實力奠定核心競爭力

新能源時代，產品技術不斷迭代，行業競爭日趨激烈。對於轉型中的車企而言，打造自己在電動化、智能化方面的技術實力，成為車企在未來市場競爭中製勝的關鍵。東風汽車聚焦新能源轉型升級，深度整合公司研發體系及研發資源，全面提升研發效能，在綠能、智能等關鍵技術領域取得重要突破。

目前，東風汽車已基本完成新能源「三電」產業化佈局，自主掌控了平台架構、動力總成、智能駕駛、智能座艙、車規級晶片、自主控制器、輪轂電機、燃料電池等一批關鍵核心技術，打造了東風量子架構、馬赫動力、龍擎動力、東風氫舟動力、東風悅享智能等技術品牌。2023年，公司新增發明專利授權量2177件，保持行業第一。截至2023年末，公司累計自主掌控關鍵核心技術1930多項，累計擁有有效專利2.1萬件。

在超級混動、純電領域，東風汽車自主研發的馬赫混動專用發動機、混動變速箱、電驅動總成主要指標達到行業領先，固態電池車、輪轂電機乘用車應用水平位居世界前列；在氫能領域，公司氫燃料電池技術實現新突破，氫燃料電池系統產品矩陣實現乘商全覆蓋，氫能零碳交通方案規模化應用，氫能領域發明專利數位列國內車企第一。

加速科技成果轉化 新能源佈局已成效漸縣

以技術為基石，東風汽車持續推動科技成果向品牌化、商品化轉化，增強產品核心競爭力。2023年，公司在乘用車領域完成豪華車型「猛士917」的上市交付。此外，公司還相繼發佈面向主流市場的東風eπ品牌、聚焦國民純電市場的東風納米品牌，與其面向高端新能源的「嵐圖」品牌，面向各細分市場的東風風行、啟辰品牌。在商用車領域構建起了覆蓋新能源重卡、中卡、輕卡和皮卡、輕客的東風品牌全車系陣容，共同形成完整的自主新能源品牌格局，全面滿足用戶需求。

2023年，東風新能源汽車銷量達34.8萬輛，同比增長0.5%。具體來看，主攻高端新能源市場的東風嵐圖銷量突破5萬輛，同比增長1.6倍；商用車全年銷售34.3萬輛，同比增長10.3%； 2024年，公司延續良好發展勢頭， 1-2月份共計銷售汽車33.1萬輛，同比增長26.2%。其中新能源汽車銷售4.2萬輛，同比增長68%；自主品牌汽車銷售12.4萬輛，同比增長33.1%，表現亮眼。

由此可見，東風汽車的轉型戰略已經初見成效。隨著其不斷提升自主研發實力，東風汽車新能源品牌的產品力將持續得到市場驗證，實現對燃油車的加速替代，助力公司迎來業績的向上拐點。

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