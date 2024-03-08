Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Sunday, March 10, 2024
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Friday, 8 March 2024, 18:35 HKT/SGT
Share:
轉型攻堅強化「下半場」競爭力 東風汽車業績拐點將至

香港, 2024年3月8日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載，當前，中國汽車產業正在經歷前所未有的變革，電動化和智能化重構汽車產業發展格局，汽車行業已進入發展的「下半場」，自主品牌強勢崛起，新能源汽車滲透率持續提升。中汽協數據顯示，2024年1月，汽車產銷分別完成241萬輛 / 243.9萬輛，同比增長51.2% / 47.9%。從動力類型看，1月，純電力汽車產銷分別完成48.9和44.5萬輛；插混汽車產銷分別完成29.7和28.4萬輛，同比分別增長136.1%和135.0%，增速顯著。

行業新舊動能切換之際，傳統車企也在加快轉型步伐，構建自己面向未來的市場競爭力。2023年，東風汽車（00489.HK）提出實施「轉型升級三年行動」發展戰略，推動經營從主要依賴合資業務，轉向合資與自主並重；推動產品從主要以燃油車為主，轉向燃油與新能源並重的轉型發展。

深化科技創新  技術實力奠定核心競爭力

新能源時代，產品技術不斷迭代，行業競爭日趨激烈。對於轉型中的車企而言，打造自己在電動化、智能化方面的技術實力，成為車企在未來市場競爭中製勝的關鍵。東風汽車聚焦新能源轉型升級，深度整合公司研發體系及研發資源，全面提升研發效能，在綠能、智能等關鍵技術領域取得重要突破。

目前，東風汽車已基本完成新能源「三電」產業化佈局，自主掌控了平台架構、動力總成、智能駕駛、智能座艙、車規級晶片、自主控制器、輪轂電機、燃料電池等一批關鍵核心技術，打造了東風量子架構、馬赫動力、龍擎動力、東風氫舟動力、東風悅享智能等技術品牌。2023年，公司新增發明專利授權量2177件，保持行業第一。截至2023年末，公司累計自主掌控關鍵核心技術1930多項，累計擁有有效專利2.1萬件。

在超級混動、純電領域，東風汽車自主研發的馬赫混動專用發動機、混動變速箱、電驅動總成主要指標達到行業領先，固態電池車、輪轂電機乘用車應用水平位居世界前列；在氫能領域，公司氫燃料電池技術實現新突破，氫燃料電池系統產品矩陣實現乘商全覆蓋，氫能零碳交通方案規模化應用，氫能領域發明專利數位列國內車企第一。

加速科技成果轉化  新能源佈局已成效漸縣

以技術為基石，東風汽車持續推動科技成果向品牌化、商品化轉化，增強產品核心競爭力。2023年，公司在乘用車領域完成豪華車型「猛士917」的上市交付。此外，公司還相繼發佈面向主流市場的東風eπ品牌、聚焦國民純電市場的東風納米品牌，與其面向高端新能源的「嵐圖」品牌，面向各細分市場的東風風行、啟辰品牌。在商用車領域構建起了覆蓋新能源重卡、中卡、輕卡和皮卡、輕客的東風品牌全車系陣容，共同形成完整的自主新能源品牌格局，全面滿足用戶需求。

2023年，東風新能源汽車銷量達34.8萬輛，同比增長0.5%。具體來看，主攻高端新能源市場的東風嵐圖銷量突破5萬輛，同比增長1.6倍；商用車全年銷售34.3萬輛，同比增長10.3%； 2024年，公司延續良好發展勢頭， 1-2月份共計銷售汽車33.1萬輛，同比增長26.2%。其中新能源汽車銷售4.2萬輛，同比增長68%；自主品牌汽車銷售12.4萬輛，同比增長33.1%，表現亮眼。

由此可見，東風汽車的轉型戰略已經初見成效。隨著其不斷提升自主研發實力，東風汽車新能源品牌的產品力將持續得到市場驗證，實現對燃油車的加速替代，助力公司迎來業績的向上拐點。



話題 Press release summary

部門 通用汽车
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
TCG World Announces Partnership with Chooky Records to Revolutionize Entertainment in the Metaverse  
Mar 8, 2024, 22:13 HKT/SGT
Noah Holdings Wins 'Best Independent Wealth Manager - China' Award for Seventh Year in a Row  
Mar 8, 2024, 19:59 HKT/SGT
AI and Big Data Expo North America announces leading Speaker Lineup  
Mar 8, 2024, 17:06 HKT/SGT
Transformative Power of Technology: Digital Transformation Summit 2024 Set to Redefine South Africa's Tech Landscape  
Mar 8, 2024, 13:31 HKT/SGT
The inaugural Asia Photonics Expo Grandly Opened in Singapore  
Mar 8, 2024, 12:30 HKT/SGT
Cyber Security Summit South Africa: Unveiling the State of Cyber Security in the Nation  
Mar 8, 2024, 11:28 HKT/SGT
The Future of Accessibility: Toyota Mobility Foundation and MaRS Discovery District Launch the Mobility Unlimited Hub in Toronto  
Friday, March 8, 2024 9:35:00 AM
Chemours (NYSE: CC): Kaplan Fox Investigates Potential Securities Fraud at Chemours Co  
Mar 8, 2024, 09:13 HKT/SGT
Lexaria Awards Contract For Next GLP-1 Human Pilot Study  
Mar 7, 2024, 22:05 HKT/SGT
SGS Expands Flammability Testing Services Across Aviation, Automotive and Maritime Sectors  
Mar 7, 2024, 22:00 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       