來源 Champion REIT 花園道三號以全港最高評分獲LEED v4.1鉑金級認證 成為香港首幢(1) 「三鉑金」既有建築認證的甲級寫字樓

香港, 2024年3月7日 - (亞太商訊) - 冠君產業信託(「冠君產業信託」或「信託」;股份代號:2778)旗下世界級地標性物業花園道三號以全港最高評分榮獲美國綠色建築委員會(USGBC)所頒發的能源與環境設計先鋒(LEED)「v4.1 運營與維護:既有建築」鉑金評級。連同2020年全港首獲的WELL健康建築標準鉑金評級及2022年的「綠建環評」鉑金評級,花園道三號正式成為香港首幢獲得「三鉑金」既有建築認證的甲級寫字樓。 花園道三號一直在業務營運中充份融入多項綠色元素,透過優化設施及維持優質物業室內環境等舉措,匠心營造集高效創新和環境管理於一體的可持續發展工作間: -- 善用創新科技及通過重新校驗等技術節省能源,成功在過去5年將碳排放及能源消耗分別大幅減少32%及17% -- 持續提升物業質素,包括全面優化升降機及洗手間、增設更多電動車充電站及太陽能光伏板 -- 連續15年獲得香港室內空氣質素檢定計劃的最高級別「卓越級認證」 -- 與租戶合作,通過冠君產業信託ESG論壇及「綠『惜』環保挑戰」等舉措,在綠色節能和減廢方面共同應對氣候變化 冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示:「花園道三號落成時為全港首幢智能大廈,其創新及高標準的建築設計更獲香港建築師學會大獎認可。信託秉承追求卓越及先鋒的精神,不斷提升物業的能源及環境效益;而我們的主要租客都是金融機構及跨國企業,他們對此非常重視。這次非常榮幸花園道三號成為『三鉑金』認證的綠色既有建築,是對我們環保實踐的高度肯定。信託一直為實現2030年環境、社會及管治目標和2045年淨零排放承諾而努力,我們將繼續透過與各方持份者緊密合作以創優增值。」 美國綠色建築委員會北亞區董事總經理杜日生先生表示:「我由衷感謝冠君產業信託始終致力於實踐綠色建築並堅守對可持續的承諾與實踐。展望未來,USGBC期待與冠君產業信託繼續通力合作,並希望能夠見證企業持續在可持續建築領域的一個又一個新突破。」 信託於2023年榮獲全球房地產可持續性標準(GRESB)的五星最高級別,現時旗下100%的香港物業亦已獲得綠色建築最高鉑金級認證,印證其在推行可持續發展措施上位居領先地位。 (1) 此「三鉑金」既有建築認證是指能源與環境設計先鋒(LEED)「v4.1 運營與維護:既有建築」鉑金級、WELL健康建築標準v2版核心體鉑金級及綠建環評既有建築(2.0版)綜合評估計劃最終鉑金級。 侯迅女士接受由美國綠色建築委員會北亞區董事總經理杜日生先生頒發的LEED v4.1鉑金級認證 花園道三號以全港最高評分獲LEED v4.1鉑金級認證 LEED v4.1鉑金級認證 有關冠君產業信託(股份代號:2778) 冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託於2023年榮獲全球房地產可持續性標準(GRESB)的最高五星級別。 網站:www.championreit.com



