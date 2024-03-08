業聚醫療收入純利雙雙創新高 分別約1.54億美元及4,510萬美元 建議派發末期股息每股10港仙



香港, 2024年3月7日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司（「業聚醫療」或「集團」；股份代號：6929），今天公佈截至2023年12月31日止年度的全年業績。儘管全球經濟表現未如理想，集團的收入及淨利潤仍雙雙創下歷史新高。 業績亮點: -- 收入創新高，達153.9百萬美元，按年增長12.5% -- PCI球囊及PTA球囊的收入分別同比增長12.1%及29.0% -- 毛利按年增長15.2%至106.5百萬美元，毛利率為69.2% -- 本公司擁有人應占年內利潤達45.1百萬美元新高，增長143.8% -- 董事會建議派發末期股息每股10港仙 -- 集團透過收購eucatech增添4款獲CE認證的產品，包括冠狀動脈及外周紫杉醇塗層球囊、一款冠狀動脈藥物洗脫支架以及一款外周自膨式支架 -- 集團透過收購韓國及印尼分銷商強化全球銷售網絡，此外亦與Abbott Laboratories（「雅培」）的附屬公司延長美國獨家分銷協議 -- 集團在全球擁有超過240項授權專利及已公佈專利申請，共有逾40款獲批產品，包括在新的醫療器械條例（MDR）制度下首個獲得CE標誌的產品Scoreflex TRIO -- 在杭州購置了地塊，興建集團最大的研發及生產基地，該基地投產後，年產能將增加240萬件產品 -- 於深圳租賃及設立了新生產基地，提高球囊及支架的總年產能至約190萬件及60,000件 截至2023年12月31日止年度（「年度」），集團產品銷量持續增長，推動收入創新高，達153.9百萬美元，按年增長12.5%。其中，PCI球囊及PTA球囊的收入分別同比增長12.1%及29.0%，達115.4百萬美元及14.7百萬美元。加之高售價產品銷量增加，毛利增長15.2%至106.5百萬美元；毛利率亦上升1.6個百分點至 69.2%，推動本公司擁有人應占利潤增長143.8%，達45.1百萬美元新高，淨利率飆升15.8個百分點至29.3%。每股基本盈利為5.45美仙（2022年：3.17美仙）。 於2023年12月31日，集團的財務狀況穩健，擁有現金及銀行結餘255.8百萬美元 (2022年：229.1百萬美元）。考慮到未來的資本需求，董事會建議派發末期股息每股現金10港仙，以答謝股東的一直以來的支持。 業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁錢永勳先生表示：「我們堅毅、敬業樂業的團隊，帶領集團克服市場上的種種挑戰，取得卓越的財務及營運表現，令人引以為傲。年內，我們不僅在加強研發、銷售及營銷、生產能力方面取得重大進展，更完成了三項收購，成功提高市場滲透率、擴大產品銷售渠道及豐富產品組合。我們在致力實現增長目標及進行戰略性投資的同時，亦一如既往，積極為股東創造回報，並為改善全球患者的生活質素作出貢獻。」 多管齊下 鞏固領先市場地位 2023年，集團在所有主要地域市場均呈現良好表現。美國仍然是增速最快的市場，展現了27.9%的強勁增長。即使受外匯影響，包括日本、亞太區、歐洲、中東及非洲的其他市場，收入亦按年錄得增長。銷售表現理想，有賴集團的銷售額持續增長，以及新一代產品採用度提高。儘管中國市場的經營環境出現短暫性波動，但以當地貨幣計算，當地的銷售表現維持平穩。 針對醫療產品及服務需求蓬勃的市場，集團透過戰略性的並購活動，增強在這些潛力龐大的市場的影響力。例如在亞太區，集團收購了韓國分銷商SJ Medicare Co. Ltd.全部股權，有望顯著提高當地的收入，同時強化集團的銷售渠道管理、豐富多元化產品組合及促進醫生教育。此外，集團亦收購了印尼分銷商PT Revass Utama Medika的84%股權。該公司于印尼這個全球第四大人口大國、心臟導管實驗室數量穩定增長的國家﹐擁有相當的市場份額。至於在發展成熟的美國市場，集團與雅培的附屬公司Cardiovascular Systems, Inc.延長了獨家分銷協議，藉此加速在當地市場的增長。此外，為提升品牌知名度，集團邀請了業內知名的醫生，于11個實地醫生交流計劃中分享他們的專業技術及知識，並積極派員參加了73場行業交流研討會。 利用並購及內部研發締造協同效應 豐富產品組合 年內，集團策略性收購了德國公司eucatech AG。該公司擁有多個CE標記產品，包括冠狀動脈西羅莫司洗脫支架、外周自膨式支架和冠狀動脈和外周紫杉醇塗層和球囊，除了為集團增添互補產品、豐富產品組合，更有助集團緊貼PCI及PTA手術中「介入無植入」的趨勢，提升集團於PCI及PTA手術中治療病灶的能力。 年內，集團持續將創新項目轉化為產品推出市場。其中，廣受日本醫生歡迎的Scoreflex TRIO三導絲刻痕球囊成為集團於新設醫療器械條例制度下，首個獲得CE標誌的產品。該產品已於2024年初在集團在亞太地區及歐洲、中東及非洲地區的主要直銷市場推出，而在中國的臨床研究病人入組預計於2024年第一季度完成，並于下半年向國家藥監局提交註冊申請。此外，集團亦已向FDA提交Sapphire Ultra及Sapphire NC Ultra冠狀動脈球囊的註冊申請，預計於2024年第一季度取得批准。該等球囊兼具良好的產品成本控制及理想的產品質量，可進一步增強集團在價格敏感市場的競爭力。截至2023年12月31日，集團在全球主要司法管轄區擁有超過240項授權專利及已公佈專利申請，以及逾40款獲批產品，當中包括27款獲PMDA批准產品、26款獲CE標誌產品、14款獲FDA許可產品及20款獲國家藥監局批准產品。 除了PCI及PTA產品，集團透過旗下進軍結構性心臟病領域的合資企業ON P＆F，其於2023年在商業化及產品開發方面亦取得了重大進展。集團分別在澳大利亞及臺灣完成了當地首宗TricValve個案，臨床結果令人滿意；TricValve臨床研究方案亦已提交予國家藥監局，而中國的臨床試驗的病人入組預計於2024年第二季度初進行。 加強生產設施 滿足不斷增長的需求 集團持續擴充產能，以滿足日益增長的需求。截至2023年12月31日，集團將球囊產品的年產能提高了550,000件，使球囊及支架的總年產能分別達到約190萬件及60,000件。年內，集團在深圳福永租賃新的生產基地，採購更多生產機器，並遷移部份生產流程，以提升產能。為滿足未來的生產需求，集團于杭州富陽購置了一幅約20,000平方米的土地，以建設總建築面積達約60,000平方米、旗下規模最大的研發及生產基地。該項目已於2023年12月正式動工，預計於2027年投產，屆時年產能將額外增加240萬件。 錢先生總結：「展望未來，我們將不遺餘力地拓展市場及豐富產品，保持業務的增長勢頭。我們坐擁充足的財務資源，將繼續物色符合集團發展戰略的並購機會，務求透過不斷加強我們的商業化能力、補充現有的產品組合或技術平臺，為股東及全球醫療保健市場創造價值。」 關於業聚醫療集團控股有限公司 業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商，專門生產用於經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）的介入器械。業聚醫療的總部位於中國香港，產品銷往全球超過70個國家和地區。集團亦積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。截至2023年12月31日，業聚醫療已於全球擁有超過240項授權專利及已公佈專利申請，其內部研發團隊擁有逾20年的產品開發經驗，並已開發出世界領先的專有技術。 如需瞭解更多詳情，請訪問集團官網：https://orbusneich.com/



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