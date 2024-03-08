百麗時尚衝刺港股IPO：韌性發展穿越行業週期 市場份額穩居第一

香港, 2024年3月7日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報導，2020年以來，中國消費市場幾經反復，為鞋服類企業經營帶來嚴峻挑戰。面對內需波動，以百麗時尚為代表的頭部企業通過在整個價值鏈發力，建立了自身的競爭優勢，成功穿越週期，不斷鞏固其領先市場地位。

3月1日，百麗時尚集團（「百麗時尚」或「公司」）向港交所遞交A1申請文件，擬赴港上市。公開資料顯示，百麗時尚是中國領先的時尚潮流公司及規模最大的時尚鞋履公司，以零售額計，公司在中國時尚鞋履市場份額連續十餘年位居第一，並且市場份額不斷擴大，2022年達到12.3%，較2020年提升了1.1個百分點。

豐富品牌矩陣 提升海外滲透率打造全球化品牌佈局

百麗時尚旗下擁有19個核心品牌的多元化組合，包括定位于時尚流行的BELLE、TATA、STACCATO、73Hours、Joy&Peace、BASTO、TooManyShoes，功能休閑的SKAP、hush puppies、Bata、SENDA，運動休閑的TEENMIX、CHAMPION、CAT、ellesse，以及潮流活力的OGR、INITIAL、MOUSSY、SLY。

多元品牌組合覆蓋多品類以及廣泛的價位和風格，能夠迎合各類場景及功能，滿足不同消費者的需求。同時，通過多元化的品牌組合，有助於擴大公司的市場覆蓋面，降低市場風險，助力其搶佔更多具增長潛力的細分市場份額，為公司開闢新的業績增長點。

百麗時尚能夠持續豐富其品牌組合並實現品牌增長，源於其建立了一個覆蓋從時尚潮流趨勢研究、商品企劃、設計研發、生產製造、商品管理、DTC零售到消費者洞察的全價值鏈的垂直一體化業務模式。在DTC模式下，公司與消費者建立了一對一的連接，使其能持續獲取關於消費者偏好和時尚潮流變化的即時洞察，並有效促進消費者的獲取、轉化、留存和二次傳播。

依託垂直一體化的業務模式以及DTC零售模式，百麗時尚可及時預測、發現市場趨勢，並據此進行高效產品設計、精準營銷及快速產品迭代，回應消費需求，成為可以靈活應對市場情況變化的「時尚創造機」，持續引領行業發展。

值得關注的是，除了不斷鞏固中國本土市場地位，百麗時尚已將觸角伸入日本及韓國市場。同時，公司正在東南亞組建當地團隊，計畫策略性加深東南亞及中東等海外市場的滲透。未來，公司也將會適時開拓其他區域市場，打造全球化的品牌佈局。

穩健盈利彰顯強大經營韌性 行業復蘇下業績快速反彈

在身處行業低谷期的2022年，百麗時尚依然實現了可觀盈利，淨利潤人民幣（下同）13億元，鞋履市場份額也得到進一步提升。且從長期來看，經過數十年的發展，百麗時尚已經夯實了穩定的業務基本盤，時尚鞋履市場份額連續十餘年位居中國第一。

另外，隨著2023年線下消費回暖，百麗時尚業績正快速回升，盈利能力顯著增強。截至2023年11月30日止九個月，百麗時尚營收為161億元，同比增長12.8%，已恢復至業績高峰2021年同期的90%以上；實現淨利潤21億元，同比增長92.7%，並遠超22/23財年全年表現。同期，公司淨利潤率達到12.8%，較上年同期增加了5.3個百分點，是其業績期內最高水平。

截至2023年11月30日止九個月，公司經營活動所產生的現金淨額為人民幣近30億元，同比增加94.3%，具備穩定可觀的現金流，既能保證資金周轉靈活性，也可以提供充足資金保障，增強公司核心競爭力和抗風險能力，这足見其強大的經營韌性以及領先的經營實力。

就消費市場而言，鞋服行業依然是當下最好的消費品類之一，下游消費規模預期將在居民可支配收入提升的推動下穩健增長。百麗時尚深化內功修煉，商業化模式優勢突出。可以預見，伴隨消費行業的持續回暖，公司有望在新一輪的行業成長週期中，憑藉其綜合優勢，獲得超出行業的成長機會。

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