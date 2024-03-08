卓悅與廣州開發區投資集團有限公司簽署合作備忘錄 將共同推動香港貓及粵港澳青年創業孵化器落戶廣州

香港, 2024年3月7日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司（「卓悅」或「集團」，股票編號：653.HK）欣然宣佈，與廣州開發區投資集團有限公司（「廣州開發區投資集團」）於2024年3月6日，就有關集團可能與廣州開發區投資集團的合作（「可能合作」）訂立不具法律約束力的合作備忘錄（「合作備忘錄」），代表協議雙方的初步共識，而可能的合作須待協議雙方訂立正式服務協議方告落實。

卓悅代表及廣州開發區投資集團代表舉行簽約儀式

根據合作備忘錄，卓悅及廣州開發區投資集團一致同意推動雙方全面合作，實現優勢互補、互惠共贏，打通雙方功能性互補業務。合作雙方將共同推動「HKMALL香港猫」全球跨境電商平台落戶廣州開發區 黃埔區，及將共同推動粵港澳青年創業孵化器擴園選址落戶廣州開發區 黃埔區。同時，卓悅及廣州開發區投資集團亦將在包括但不限於產業對接、投資諮詢、政策諮詢、爭取政策及對接協調職能部門等方面爲廣州開發區投資集團提供優質的招商引資服務。

卓悅及廣州開發區投資集團雙方代表合影

合作備忘錄旨在透過充分發揮卓悅和廣州開發區投資集團各自的綜合資源優勢、創新合作新模式，實現短期成效與中長期戰略性目標的均衡發展。雙方希望透過展開全方位合作，開展業務優化，強化協同機制進行產業創新和科技創新，並帶來重大機遇。

董事會相信，合作備忘錄會進一步促進卓悅往後持續發展及穩健成長，提供盈利能力，為股東帶來更可觀的回報。

卓悅主席陳健文先生表示：「卓悅自2020年開始積極推動「科技+消費」，領航5G數字化新經濟，從傳統美妝產業零售商升級為全球化電子商務企業，致力為消費者提供國際化產品和專業服務，並為香港中小企商戶提供最優質的電子商務服務。卓悅科技以產業數字化創新平台為支撐，形成大數據整合、產業創新孵化服務、科技投資等主要業務，為香港科技孵化提供各類創新資源聚集的平台支撐，助力科技成果產業化，實現香港產業走出去之戰略方針。期待未來雙方積極展開全方位合作，實現共同成長。」

關於卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司（股份代號：653.HK）建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。實踐發展「香港貓」(HongKong Mall－全球跨境電商平台)、「卓悅科技」、「美顏產業」及「創新產業」的四輪驅動策略。集團現於香港及澳門共設有7間美妝品牌及零售店，同時在香港貓、天貓、考拉、京東、eBay等44個中國內地及海外網購平台作線上零售，提供超過30萬款銷售產品，共銷售往34個國家。卓悅不斷創新商業模式，對市場新動向保持敏銳的觸覺，致力為商戶、為顧客提供更加優質和更多元化的服務。

關於廣州開發區投資集團有限公司

廣州開發區投資集團有限公司成立於1992年1月，註冊資本約人民幣71億元，總資 產超600億元，投資企業超160家，AAA國內信用評級和惠譽BBB+國際評級，是廣 州開發區、黃埔區的國有獨資企業。立足新發展階段，開發區投資集團定位於區重 大產業投資平台，聚焦「智能製造和先進製造、美容美妝和大健康、重大產業投資和 資本運作、科技園區投資和運營服務」四大主業。實施「黨建+、上市公司+、科技園區+、科研院所+、產業基金+ 」戰略，致力於打造高 科技產業投資商、科技產業社區營運商、科創生態服務商，成為科技創新引領、產業 社區構建、投資平台服務的領跑者和新標杆。

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