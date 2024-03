Wednesday, 6 March 2024, 20:31 HKT/SGT Share:

來源 TTI 創科實業二零二三年錄得穩健的全年業績 毛利率上升至 39.5%,自由現金流增加至 13億美元

香港, 2024年3月6日 - (亞太商訊) - 全球領先的電動工具、DIY工具及戶外園藝工具公司創科實業有限公司(「創科實業」或「集團」)(香港聯交所股份代號:669;美國 OTCQX:TTNDY、TTNDF)欣然宣佈本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核之綜合業績。 於二零二三年,創科實業的銷售額為13,700,000,000美元,錄得增幅為3.6%,按當地貨幣計算則增加3.9%。於二零二三年下半年,MILWAUKEE 及我們的消費者業務類別動力同時增強。 -- 創科實業錄得破紀錄的自由現金流,達到13億美元,銷售增長及利潤產生方面均超越市場 -- 按當地貨幣計算,我們的旗艦MILWAUKEE業務銷售增加10.7% -- 毛利率連續第十五年錄得增長,達到39.5%,上升14個基點,庫存較去年減少9.87億美元 二零二三年財務摘要 二零二三年* 百萬美元 二零二二年 百萬美元 變動 營業額 13,731 13,254 +3.6% 毛利率 39.5% 39.3% +14基點 除利息及稅項前盈利 1,135 1,201 (5.5%) 本公司股東應佔溢利 976 1,077 (9.4%) 每股基本盈利 (美仙) 53.36 58.86 (9.3%) 自由現金流 1,281 329 +952百萬 每股股息 (約美仙) 24.84 23.81 +4.3% *截至二零二三年十二月三十一日止年度 於二零二三年,毛利率上升14個基點至39.5%。由於我們的庫存較去年大幅減少987,000,000美元,毛利率改善令人相當鼓舞。除利息及稅項前盈利1,100,000,000美元,較二零二二年下跌5.5%。於二零二三年下半年,除利息及稅項前盈利改善至575,000,000美元,較二零二二年下半年增加1.1%。創科實業純利達到976,000,000美元,較去年減少9.4%,部分原因是期內利率大幅上漲,導致利息開支增加。每股盈利亦下跌9.3%至53.36美仙。於二零二三年,營運資金佔銷售額的百分比從去年的21.2%改善至17.7%,降低營運資金有助於推動全年的自由現金流增至破紀錄的1,300,000,000美元,我們有望於二零二四年及未來產生強勁的自由現金流。 創科實業的電動工具業務銷售額達到12,800,000,000美元,按列賬貨幣及當地貨幣計算分別增長3.8%及4.1%。於二零二三年下半年,我們的MILWAUKEE及消費者業務類別動力增強。按當地貨幣計算,MILWAUKEE的全年銷售增長為10.7%,按當地貨幣計算的下半年增長上升至12.7%,而上半年增長為8.7%。消費者業務同樣於下半年錄得銷售增長,二零二四年將充份具備持續的增長動力。於二零二三年,按當地貨幣計算,我們的地板護理及清潔業務銷售增長1.5%至937,000,000美元,盈利則較去年增加65,300,000美元至27,200,000美元。 董事會建議派發末期股息每股 98.00港仙(約12.61美仙)。連同中期股息每股95.00港仙(約12.23美仙),全年股息合共為每股193.00港仙(約24.84美仙)。 創科實業主席 Horst Pudwill 先生表示:「於二零二四年,創科實業有望繼續超越市場表現。集團鍥而不捨地專注開發創新的充電式產品,結合頂尖的電子技術、先進的馬達技術及人工智能。基於健康的財務狀況、理想的現金水平及強勁的增長前景,我們對二零二四年充滿信心。」 創科實業行政總裁 Joseph Galli 先生表示:「過去十五年,集團的成績相當出色,持續領先整體市場表現。二零二四年亦不例外,我們已準備就緒,再次超越市場。我們在創新充電式技術、嶄新產品開發、卓越營運及駐店營銷措施方面具備傲視同業的實力,並賦予創科實業無可匹敵的競爭優勢。」 前瞻性陳述 本公告包含某些前瞻性陳述或使用某些前瞻性術語,此等陳述或術語基於創科實業目前對集團經營業務及市場之預期、估計、預測、信念及假設,並反映截至本公告日期創科實業的觀點。此等前瞻性陳述並非對集團未來業績之保證,並會受市場風險、不確定性及創科實業無法控制的因素所影響。因此,實際結果及回報可能與本公告中所作出之假設及陳述存在重大差異。 關於創科實業 創科實業乃電動工具、戶外園藝工具、地板護理及清潔產品等充電式技術的全球領導者,專為 DIY 用戶、消費者、專業人士及工業用 家提供家居裝修、建築、維修、工業及基建業產品。集團專注於四大策略基礎:強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運,以優化 充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略,鞏固集團的行業領導地位,並保持環境、社會及 管治的高標準。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、RYOBI 及 AEG 電動工具、配件及手動工具、RYOBI戶外園藝工具、EMPIRE 繪圖 及計量產品,以及 HOOVER、VAX、DIRT DEVIL 及 ORECK 地板護理及清潔產品。 創立於一九八五年,並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市,創科實業乃恒生指數、恒生可持續發展企業指數、富時 RAFI™全球 3000 指數(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富時 4Good 發達市場指數(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利資本國際 (MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。集團亦已在 OTCQX Best Market 進行交易, 代號為「TTNDY」 和 「TTNDF」。詳情請瀏 覽 www.ttigroup.com。 以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟 AEG、OTCQX 及 RYOBI 除外)。AEG 為 AB Electrolux(publ.)之註冊商標,集團獲授權使用。OTCQX 為 OTC Markets Group Inc. 之註冊商標。 RYOBI 為 Ryobi Limited 之註冊商標,集團獲授權使用。 投資者關係垂詢: 主要聯絡 創科實業投資者關係 – 北美 Ross Gilardi 財務及投資者關係部高級副總裁 電郵:ross.gilardi@ttihq.com 亞太區 創科實業投資者關係 – 亞洲 Jimmy Li 投資者關係部高級經理 電郵:jimmy.li@tti.com.hk



話題 Press release summary



部門 金融, Engineering

