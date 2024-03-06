有機數信息科技有限公司與中國中檢香港公司簽署戰略合作備忘錄

香港, 2024年3月6日 - (亞太商訊) - 有機數信息科技有限公司與中國中檢香港公司簽訂戰略合作備忘錄，圍繞質量服務和環境、社會、治理（ESG）領域合作達成共識。中國中檢香港公司總裁王新、有機數信息科技有限公司聯合創始人及執行總裁胡若菡代表雙方進行簽約。

有機數信息科技有限公司（簡稱「有機數」）是亞洲領先的ESG數據和氣候分析提供商，長期與投資機構、券商、對沖基金、各類企業和政府機構合作，致力於通過最前沿的人工智能科技打造高效科學的ESG解決方案，推動中國可持續發展。有機數的解決方案包含ESG評級、碳和其他環境指標、氣候風險模型等。

中國中檢及其所屬中國質量認證中心在綠色低碳領域有著多年積累，始終積極參與環境氣候、新能源發展、減排降碳等相關國際會議與合作交流，在國際上發出中國聲音，同時在支撐各部委相關重點工作上也作出了突出貢獻。通過與有機數合作，雙方將進一步圍繞「碳達峰碳中和」，助力各行業綠色低碳高質量發展。

有機數科技聯合創始人及執行總裁胡若菡(右)及中國中檢香港公司總裁王新(左)出席簽約儀式

雙方此次簽約，旨在更好利用行業積累，結合各自在技術、品牌和服務方面的優勢，加強知識共享，強化業務合作，在ESG報告審驗、氣候變化壓力測試、綠色低碳認證等方面提供專業服務，為國家「碳達峰碳中和」發展戰略做出貢獻。

有機數科技聯合創始人及執行總裁胡若菡表示：「有機數期待通過與中國中檢集團的戰略合作，將最具洞察力影響力並且及時客觀的ESG信息連接投資者與中國企業，我們堅信良好的ESG行為不僅會提升企業表現，更能促進市場實現可持續發展。」

中國中檢香港公司王新總裁表示：「碳達峰碳中和是我國的重大戰略決策，低碳、綠色、可持續是中國中檢低碳服務的主打方向。中國中檢將持續有效發揮技術支撐作用，從「雙碳」路徑規劃、節能減碳方案策略、驗證核查、認證評價等多角度出發，和有機數一道助力各行各業實現可持續發展。」

聯繫我們

媒體聯絡：pr@youjivest.com

關於有機數

有機數YoujiVest成立於2017年，專注中國企業的ESG方案及氣候數據的分析和諮詢，數據產品涵蓋企業ESG風險評級、企業細分環境及碳排放數據、氣候環境風險模型等，獲得國家高新技術企業認定。團隊由另類數據、投資和技術專家組成，分佈在北京、上海、香港、紐約。秉承十數年為全球頂尖資產管理公司提供ESG數據服務及實際ESG產品開發規模超過150億美金，有機數堅定相信企業的ESG（環境、社會、治理）行為會對企業自身、行業在經濟網絡中的整體表現（短期和長期）以及社會的整體活力產生實質性影響。

關於中國中檢香港公司

中國檢驗有限公司1982年經國務院批准在香港註冊成立，以「標準、檢驗、檢測、認證、計量」為主業，是國務院國資委直屬中央企業——中國檢驗認證（集團）有限公司所屬的港澳台區域總部，也是香港唯一的中資綜合性質量服務機構。經過40多年的發展，公司的服務範圍已覆蓋工業產品、食品、消費品、動植物及其產品、汽車、再生資源、貿易保障、醫學檢測、新能源、綠色低碳、ESG等領域，證書具有良好的國際公信力，是香港檢驗、檢測、認證市場有力的參與者、競爭者和推動者，為促進香港與內地貿易往來、服務香港繁榮穩定發展做出了突出貢獻。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network