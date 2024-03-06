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Wednesday, 6 March 2024, 12:24 HKT/SGT
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來源 Sun Alliance
香港太陽聯合資本「香港投資+移民計劃高峰論壇」於港交所成功舉辦
吸引超260位高淨值人士參加
已收到近600個投資移民意向

香港, 2024年3月6日 - (亞太商訊) - 由香港太陽聯合資本牽頭舉辦的「香港投資+移民計劃高峰論壇」（「論壇」）日前於香港聯合交易所會議廳成功舉辦，吸引來自內地、台灣、越南等多個東南亞國家/地區的超260位高淨值人士參與。現場有近10間來自不同界別的專業機構代表擔任演講嘉賓，分享有關金融、保險、房地產、基金、創科以至教育等多個範疇的投資項目，共襄盛舉，氣氛熱烈非凡，包括招銀國際證券有限公司、瑞士瑞聯銀行、萬通保險國際有限公司、京東方藝雲科技（BOE）、香港股票分析師協會、快高有限合夥基金、恩溢國際、威格斯資產評估顧問有限公司及環球進階書院。

「香港太陽聯合資本」憑藉超20年的投資移民相關服務經驗，因應香港特區政府於2024年3月1日起啟動新一輪的「新資本投資者入境計劃」，特與香港移民定居諮詢協會策劃籌辦本次「香港投資+移民計劃高峰論壇」，旨在為包括內地、越南、柬埔寨、泰國等在內的東南亞國家/地區的高淨值人士介紹本次投資移民計劃詳情和申請流程，助力多角度、深層次了解如何部署移民香港。

香港太陽聯合資本主席張志明表示，「香港是全球最自由經濟體系之一，又是著名的國際金融中心，加上有良好的醫療和教育配套，一直是內地以及東南亞國家/地區高淨值人士理想的移民地。而我們太陽聯合資本一向擅長為客戶提供投資移民海外的一站式服務，包括代辦資產審查報告、開立指定證券賬戶及財富管理建議、地產投資咨詢、擔當海外諮詢人等。公司擁有超過20年的專業經驗，在上一輪特區政府推出的投資移民計劃下，已成功協助超過300名客戶取得香港永久居留身份。」

張志明續指: 「新一輪的『新資本投資者入境計劃』容許更多認可投資項目，對投資者更具吸引力。在計劃推出三日內，公司已收到近600個投資移民意向，相信本次投資移民計劃的重啟定會為香港帶來新的經濟增長動力，尤其是資產及財富管理方面，亦希望來自世界各地的優秀人才為香港社會增添動力，共築香江美好明天！」

香港太陽聯合資本主席張志明和各支持機構代表合影留念。
「香港投資+移民計劃高峰論壇」現場反應熱烈吸引超260位高淨值人士參與，達成投資移民意向578個。

有關香港太陽聯合資本

香港太陽聯合資本為一家立足香港的投資移民顧問公司，擁有超過20年的專業經驗，致力為客戶提供投資移民海外的一站式服務，包括以定額收費協助申請、開立指定證券帳戶、代辦第三國身份、代辦資產審查報告、擔當在海外諮詢人、協助填寫提交及跟進申請檔等。

 

此新聞稿由Fenix PR 代表香港太陽聯合資本發佈。

如欲垂詢，請聯絡:

Fenix PR Limited

林彬小姐 /張煒小姐 / 廖樂軒先生

電話: 3898 6393 / 3898 6385 / 3898 6375

電郵: teampr@fenixpr.com



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