Friday, 1 March 2024, 19:26 HKT/SGT Share:

來源 Yoho Group Holdings Limited 友和YOHO 11周年率先推「YOHO AI Assistant」提升購物體驗 ,「保證最抵」邀全民格價訓練定價系統

香港, 2024年3月1日 - (亞太商訊) - 香港電子商務平台翹楚友和集團控股有限公司(「友和YOHO」或「集團」;股份代號:2347)欣然宣佈,作為香港網購先行者,友和YOHO一直積極探索AI 技術與零售體驗的協同融合,致力為每位線上消費者帶來嶄新AI購物體驗。適逢11周年誌慶之際,集團正式確立AI電商藍圖,隆重發表友和平台上的私人AI 購物助理YOHO AI Assistant,協助顧客全方位解決購物時的各種疑難雜症。與此同時,為回饋廣大消費者多年來的支持及信任,友和YOHO更同步於 11周年感恩節推出「保證最抵」的全城購物優惠及活動,實行與客同歡共慶。 YOHO AI Assistant重磅上線 YOHO AI Assistant作為每位顧客的私人 AI 購物助理,能對準「個人化、專業、便利、省時、省錢」五大方針,為顧客提供八大購物協助,包括提供綜合產品資訊、個人化產品搜尋、精闢產品比較、綜合價格比較、統整產品評價、專業產品推薦、24小時客戶服務及購物提醒,上述功能將陸續上線開放使用。友和YOHO團隊將會持續深化集團的AI 策略,整合全平台資源數據,高效應用於客服、AI 對話式購物互動等範疇,全面提升客戶體驗。更多有關YOHO AI Assistant詳情:https://bitly.ws/3ey2K 友和YOHO 11周年感恩節 推「保證最抵」全城購物優惠 自成立伊始,友和YOHO一直秉持「包羅萬有、價廉物美」的理念,致力為消費者提供最佳的購物體驗。集團於2019年成功自主研發「自動定價系統」,通過系統演算法來分析產品市場價格、存貨水平等一籃子因素,從而釐定產品的最佳價格及優惠,協助消費者作出最具競爭力的購物決策。在踏入成立11周年之際,集團更乘勢推出「保證最抵」優惠,於2024年3月1日至31日期間,友和YOHO會員凡於友和平台購物後的24 小時內,若發現相同產品於另一香港商店以更低公開價格出售,即可向友和YOHO申請高達HK$1,000的價格差額補償。 在感恩節期間,友和YOHO更會一連13日舉行全城閃購活動。於2024年3月1日至13日期間,每日於凌晨12時準時推出大量閃購優惠,從逾60,000款產品中精選出各項閃購主題,商品類別涵蓋大型家電、手機、電腦、美容及護理儀器、遊戲、廚房電器、保健食品及維生素、美妝護膚等等。此外,感恩節更特設「一口價$11」的驚喜促銷優惠,多項限量產品均以劃一價HK$11出售,為消費者提供極致性價比的購物選擇。 為進一步響應「保證最抵」的11周年感恩節主題,除最佳價格保證及閃購活動外,友和YOHO更攜手Mastercard、BoC Pay、AlipayHK、X Pay推出多項支付優惠,最高可享HK$500即減優惠。與此同時,集團更同步提供限定門市送贈YOUTEA 手搖飲品、 3月生日禮遇、長者尊享優惠、「衝擊你抵線」換購活動等多重禮遇,以回饋客戶的長期支持。 友和YOHO聯合創辦人兼首席營運官徐嘉穎女士表示:「受複雜多變的外圍政經形勢影響,香港經濟仍面臨著不容低估的挑戰,友和YOHO深明消費者對高性價比產品的強烈需求。適逢友和YOHO 11周年感恩節,我們誠意推出大量優惠及禮遇回饋顧客。同時,作為一間持續以科技提升購物體驗的電商,我們相信AI技術會改變未來的零售生態,所以我們積極與世界頂尖AI公司 研究發展AI技術應用及融合,我們十分興奮於2月28日推出YOHO AI Assistant Beta 版,作為友和YOHO AI 電商藍圖的重要里程碑。展望未來,友和YOHO將進一步加強我們的市場策略,積極採用創新思維及科技路徑,提供卓越的智能購物體驗,希望由香港本土電商進一步拓展到國際市場。」 更多有關友和YOHO 11周年優惠詳情:https://bitly.ws/3exhY。 有關友和集團控股有限公司 (股份代號:2347) 友和集團控股有限公司是首間香港B2C電商在港交所主板成功上市,集團採用線上線下融合(OMO)模式,擁有超過110萬註冊用户和超過229萬每月活躍用户,並提供多元化的產品組合,涵蓋逾60,000項SKU(以電子產品及家庭電器為主)。根據弗若斯特沙利文的2020/21年數據,友和集團為最高線上零售銷售額以及網站流量的電子產品及家庭電器電子商務平台。



話題 Press release summary



部門 消费者, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network