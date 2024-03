Friday, 1 March 2024, 09:55 HKT/SGT Share: 純利勁增120%,朝雲集團業績盈喜

香港, 2024年3月1日 - (亞太商訊) - 2月28日,朝雲集團發佈盈喜預告,預計純利增長翻倍,業績亮眼。 公告顯示,2023年公司純利預計將不少於人民幣1.44億元,同比增長不少於120%;收入預計將不少於人民幣15.91億元,同比增長不少於10%。 對於收入、純利雙增的表現,董事會認為主要歸因於回歸客戶價值,把握市場機遇,通過推動線上線下銷售渠道快速發展及提升營銷效率,優化產品品類結構,提升高利潤率產品占比,以及供應鏈改革,從而提升了經營表現和盈利能力。 消費復蘇 穩抓市場機遇 疫情結束後,消費持續復蘇。據國家統計局數據,2023年全年社會消費品零售總額超47.1萬億元,同比增長7.2%。 線下零售恢復活力,疊加消費者衛生意識提升,家庭清潔護理品也迎來新一輪發展機遇。朝雲集團緊跟消費趨勢,持續優化品類及銷售渠道,整合供應鏈,逐步釋放增長潛力。 線下消費復蘇結合線下渠道優勢,多品牌多品類齊發力提升利潤 2023年,線下場景客流回歸,社群、短視頻、直播電商持續爆發。朝雲集團加快全渠道發展策略,滿足消費者多元化渠道購物的需求。 線下復蘇,朝雲集團原本在線下業務就有很強基礎,疫情三年仍在穩健增長,這一波風口,更是極佳的發展機會。 針對線下渠道,朝雲強化高毛利、多品類產品的分銷,提升網絡基礎,鞏固領先優勢。其中,寵物業務作為朝雲集團的戰略板塊,在2023年佈局線下實體門店,公司先後收購爪爪科技及深圳米樂雲,並在店鋪選址、經營模式、形象輸出以及供應鏈上進行全面優化,憑藉可盈利可複製可持續發展模式,進行旋風式擴店,短期內快速完成14家線下寵物大型綜合門店落地,全面加速“千店計劃”進程,隨著門店數量不斷增多,線下寵物業務也為公司業績提供持續增量。 針對線上渠道,朝雲深入佈局京東、拼多多、淘寶、社群、抖音等渠道,重推核心品類,挖掘增量空間。同時,基於數字化、社交化工具,朝雲集團開展個性化的全渠道營銷,實現品牌力驅動銷售,提升營銷效率。 2023年,朝雲持續通過多元化的整合營銷活動,聯合中國國家地理雜誌,打通品牌與抖音、小紅書等平臺的連接,打造了一系列具有品牌和行業影響力的營銷活動和內容,如“超威蚊學說”“8小時不帶包露營”“自然要給蚊子上一課”, 攜手明星賈乃亮打造“大掃除用威王”營銷節,以創意營銷搶佔用戶心智、助推品牌出圈,並聯動線上渠道流量和人群運營、線下渠道廣分銷和高動銷,提升整合營銷效率,以品牌力驅動銷售。 優化產品品類結構,提升高利潤率產品占比 消費市場,產品至勝是永恆不變的生存法則。 朝雲集團精准洞察市場變化,著力於優化產品結構,帶動各品類高速增長。 一方面推出具有差異化、強功效性、成分健康的產品品類,滿足用戶高效、安全的清潔護理需求;一方面升級產品線,拓展中高端家居護理市場,提升盈利能力,家清品類持續高增長。 2023年,朝雲打造了包括超威羥呱酯驅蚊噴霧、超威驅蚊花露水、貝貝健茉莉蜜桃電蚊液、貝貝健驅蚊啫喱、威王高端家居清潔系列、倔強嘴巴全價鮮肉貓糧等高毛利單品,備受市場認可,不斷優化品類結構,提升利潤。 持續供應鏈變革,降本增效,提升盈利能力 朝雲集團一直重視供應鏈創新改革,一方面,依託數字化、自動化工廠建設,實現降本增效;另一方面向上下游延伸佈局,優化供應鏈體系管理,降低生產成本和費率,並以集中採購、戰略合作、技術改進等方式,提高產品成本競爭力和提升毛利率。 總的來說,朝雲集團自上市以來,發展穩健,持續盈利,擁有強勁的現金流,並一直實施高比例派息。2023年中期,朝雲集團更將派息率由2022年中的25%提升到40%,為股東帶來了豐厚的投資回報。公告中表示,朝雲集團將於三月下旬發佈2023年度報告,公司業績及派息政策也令人十分期待。



