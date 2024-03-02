純利勁增120%，朝雲集團業績盈喜

香港, 2024年3月1日 - (亞太商訊) - 2月28日，朝雲集團發佈盈喜預告，預計純利增長翻倍，業績亮眼。

公告顯示，2023年公司純利預計將不少於人民幣1.44億元，同比增長不少於120%；收入預計將不少於人民幣15.91億元，同比增長不少於10%。

對於收入、純利雙增的表現，董事會認為主要歸因於回歸客戶價值，把握市場機遇，通過推動線上線下銷售渠道快速發展及提升營銷效率，優化產品品類結構，提升高利潤率產品占比，以及供應鏈改革，從而提升了經營表現和盈利能力。

消費復蘇 穩抓市場機遇

疫情結束後，消費持續復蘇。據國家統計局數據，2023年全年社會消費品零售總額超47.1萬億元，同比增長7.2%。

線下零售恢復活力，疊加消費者衛生意識提升，家庭清潔護理品也迎來新一輪發展機遇。朝雲集團緊跟消費趨勢，持續優化品類及銷售渠道，整合供應鏈，逐步釋放增長潛力。

線下消費復蘇結合線下渠道優勢，多品牌多品類齊發力提升利潤

2023年，線下場景客流回歸，社群、短視頻、直播電商持續爆發。朝雲集團加快全渠道發展策略，滿足消費者多元化渠道購物的需求。

線下復蘇，朝雲集團原本在線下業務就有很強基礎，疫情三年仍在穩健增長，這一波風口，更是極佳的發展機會。

針對線下渠道，朝雲強化高毛利、多品類產品的分銷，提升網絡基礎，鞏固領先優勢。其中，寵物業務作為朝雲集團的戰略板塊，在2023年佈局線下實體門店，公司先後收購爪爪科技及深圳米樂雲，並在店鋪選址、經營模式、形象輸出以及供應鏈上進行全面優化，憑藉可盈利可複製可持續發展模式，進行旋風式擴店，短期內快速完成14家線下寵物大型綜合門店落地，全面加速“千店計劃”進程，隨著門店數量不斷增多，線下寵物業務也為公司業績提供持續增量。

針對線上渠道，朝雲深入佈局京東、拼多多、淘寶、社群、抖音等渠道，重推核心品類，挖掘增量空間。同時，基於數字化、社交化工具，朝雲集團開展個性化的全渠道營銷，實現品牌力驅動銷售，提升營銷效率。

2023年，朝雲持續通過多元化的整合營銷活動，聯合中國國家地理雜誌，打通品牌與抖音、小紅書等平臺的連接，打造了一系列具有品牌和行業影響力的營銷活動和內容，如“超威蚊學說”“8小時不帶包露營”“自然要給蚊子上一課”， 攜手明星賈乃亮打造“大掃除用威王”營銷節，以創意營銷搶佔用戶心智、助推品牌出圈，並聯動線上渠道流量和人群運營、線下渠道廣分銷和高動銷，提升整合營銷效率，以品牌力驅動銷售。

優化產品品類結構，提升高利潤率產品占比

消費市場，產品至勝是永恆不變的生存法則。

朝雲集團精准洞察市場變化，著力於優化產品結構，帶動各品類高速增長。 一方面推出具有差異化、強功效性、成分健康的產品品類，滿足用戶高效、安全的清潔護理需求；一方面升級產品線，拓展中高端家居護理市場，提升盈利能力，家清品類持續高增長。

2023年，朝雲打造了包括超威羥呱酯驅蚊噴霧、超威驅蚊花露水、貝貝健茉莉蜜桃電蚊液、貝貝健驅蚊啫喱、威王高端家居清潔系列、倔強嘴巴全價鮮肉貓糧等高毛利單品，備受市場認可，不斷優化品類結構，提升利潤。

持續供應鏈變革，降本增效，提升盈利能力

朝雲集團一直重視供應鏈創新改革，一方面，依託數字化、自動化工廠建設，實現降本增效；另一方面向上下游延伸佈局，優化供應鏈體系管理，降低生產成本和費率，並以集中採購、戰略合作、技術改進等方式，提高產品成本競爭力和提升毛利率。

總的來說，朝雲集團自上市以來，發展穩健，持續盈利，擁有強勁的現金流，並一直實施高比例派息。2023年中期，朝雲集團更將派息率由2022年中的25%提升到40%，為股東帶來了豐厚的投資回報。公告中表示，朝雲集團將於三月下旬發佈2023年度報告，公司業績及派息政策也令人十分期待。

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