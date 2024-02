香港國際珠寶展今天灣仔會展隆重開幕

第 40屆香港國際珠寶展今天盛大開幕,即日起(2月29日)至3月4日在灣仔會展舉行

展會網羅環球珠寶瑰寶,展示結合傳統文化及現代設計的文創首飾

今年推出全新的網上自助驗證功能,買家可下載HKTDC Marketplace App流動應用程式,預先完成登記及認證,到場即可直接入場 香港, 2024年2月29日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的第40屆香港國際珠寶展,今天起一連五日(2月29日至3月4日)在香港會議展覽中心舉行。第10屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展已於前天(2月27日)在亞洲國際博覽館開幕,展期至本周六(3月2日)。兩展於疫後首度恢復「兩展兩地」,合共吸引44個國家及地區、超過4,000家展商參與;亦獲65個國家及地區、超過100個買家團的支持。 香港貿發局副總裁張淑芬表示:「今年是珠寶雙展重要的一年,其中香港國際珠寶展更邁進第40屆,兩展規模大大超越去年,實在令人鼓舞。今晚舉行的「珠寶之夜」招待晚宴,會以『共建煇煌傳奇』為主題,希望與海內外的珠寶業界、買家等代表,一起慶祝這個里程碑,並期望與珠寶業界一起創造一個又一個出色的傳奇。」 香港國際珠寶展設有18個國家及地區展館,匯聚來自世界各地的展團,以及多個商會組織,包括日本珠寶協會、日本珍珠出口協會及亞太區創作師協會。香港珠寶玉石廠商會及Italian Exhibition Group S.p.A.亦繼續合辦T-Gold+METS展館,主要展示珠寶製造機械。 展會共設18個展區,焦點之一為「珠寶精粹廊」(Hall of Extraordinary)專為巧奪天工、價值不菲及設計獨特的頂級珠寶而設;「品牌精粹廊」(Hall of Fame)展出來自國際知名珠寶首飾品牌的作品;「珠寶設計精選」(Designer Galleria)匯聚充滿時尚活力、高質精緻的設計師首飾;而「瑰麗珠寶館」(World of Glamour)則為本地珠寶業界提供平台,展示光芒四射的精品。部份精選產品如下: 香港J. R. Diamond International Limited (展位:CEC GH-B21)於珠寶精粹廊呈獻16.61斯里蘭卡天然藍寶石耳環,價值不菲。 安東公司(展位:CEC GH-C02)帶來超過2,000萬港元(TBC by sales)的翡翠套裝,當中緬甸天然翡翠雙行珠配鑽石頸鏈,玉珠每粒都渾圓潤澤,種質上乘,最大顆翡翠玉珠直徑約12毫米,雍容華貴。 來自台灣的頂康珠寶工作室(展位:1CON-065)於珠寶設計精選展區,帶來「傳輸密碼」展品,融入創新和複雜的工藝,將 18K 金與鈦金屬結合在一起,並有 641 顆重 5.02 克拉的圓形鑽石。 中國內地展商上海老鳳祥有限公司(展位:CEC 3B-C06)在品牌精粹廊帶來「星辰之舞」,主石為52.26卡坦桑石。 香港展商Novel Collection Limited(展位:CEC GH-J02)於珠寶精粹廊展示精美珠寶套裝,包括結合黃白梨及欖尖形鑽石花的項鍊和耳環。 日本展商Jewelry of Raden & Urushi(展位:CEC 1CON-032)則在珠寶設計精選帶來揉合日本傳統打結藝術的胸針「Mizuhiki」,且特別用上漆器製作部分紐帶,在傳統中體現時尚氣息。 台灣展商良和金銀珠寶有限公司(展位:CEC GH-E07)於珠寶精粹廊展區帶來「臉譜」,別具傳統文化特色。 香港展商OSI Vitoria Jewelry(展位:CEC GH-E08)於珠寶精粹廊展區帶來玉蘭花頸鏈及耳環系列,多種寶石材質與工藝的巧妙結合,呈現珠寶首飾的霓虹色彩。 珠寶業界齊慶祝第四十屆里程碑 今天晚上舉行的「珠寶之夜」晚宴,接待海內外的珠寶業界、買家等代表,用豐盛的晚宴及特別表演來慶祝香港國際珠寶展第四十屆的里程碑。晚宴前設有酒會,除了讓業界交流,更會有兩場珠寶匯演,包括由香港珠寶首飾業商會主辦的足金首飾設計比賽得獎作品巡禮;隨後的展商匯演亦會展示精選的鑽石、珍珠及珠寶首飾。 下載HKTDC Marketplace App 預先登記及認證 可快捷入場 為方便買家入場,「香港貿發局商貿平台」流動應用程式(HKTDC Marketplace App)及兩展的官方網頁,今年推出全新的網上自助驗證功能,買家可先下載HKTDC Marketplace App流動應用程式,再透過程式登記,上傳照片和有效證件並即時驗證,從而獲取已驗證之電子買家證,展會期間憑這電子買家證便可即時入場,無需再排隊登記及驗證,快捷省時。 圖片下載:https://bit.ly/3Te2jRP 第40屆香港貿發局香港國際珠寶展今日於灣仔會展隆重開幕,連同於亞博館舉行的第10屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展,共匯聚來自44個國家及地區,超過4,000家參展商,組成全球頂尖的珠寶商貿平台。 焦點展區「珠寶精粹廊」網羅環球展商,展示攝人的鑽石、寶石、翡翠及珍珠首飾傑作。 「品牌精粹廊」展出來自國際知名珠寶首飾品牌的作品。 「珠寶設計精選」匯聚充滿時尚活力、高質精緻的設計師首飾。 「瑰麗珠寶館」為本地珠寶業界提供平台,展示光芒四射的精品 香港國際珠寶展舉行多場珠寶匯演及交流酒會等,包括今早舉行的足金首飾設計比賽2024頒獎典禮。 位於亞博館、展期至本周六(3月2日)的第10屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展,繼續吸引不少買家進場採購。 展會資料: 香港國際珠寶展 展覽日期 開放時間 2024年2月29日(星期四) 上午10時30分至下午6時30分 3月1日至3日(星期五至日) 上午10時至下午6時30分 3月4日(星期一) 上午10時至下午5時30分 展覽地點 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心 記者登記處及新聞中心 新聞界代表請攜同名片及記者證到香港會議展覽中心展覽廳 1D 大堂,或到香港貿發局新聞中心 (香港會議展覽中心博覽道入口──新翼地下)登記 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 展覽日期 開放時間 2024年2月27 (星期二) 上午10時30分至下午6時30分 2月28至3月1日 (星期三至五) 上午10時至下午6時30分 3月2日 (星期六) 上午10時至下午5時30分 展覽地點 香港大嶼山香港國際機場亞洲國際博覽館 記者登記處及新聞中心 新聞界代表請攜同名片及記者證到亞洲國際博覽館東大堂入口(3號展館對面),或到新聞中心(2樓205會議室)登記 **基於保安理由,記者須出示工作證及身份證或護照登記,方能辦理記者證,持大會發出記者證入場前,保安人員亦會要求出示身份證明文件,以確認身份。請預留足夠時間辦理記者證及入場。 相關網頁

香港國際珠寶展網頁:http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc

香港國際鑽石、寶石及珍珠展網頁:http://hkdgp.hktdc.com/tc

兩展穿梭巴士安排: https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe

https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/travel-to-fairground-hkcec

展會活動:https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/intelligence-hub 香港貿發局新聞中心:http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部: 張敏萱 電話:(852) 2584 4137 電郵:jane.mh.cheung@hktdc.org 劉茸 電話:(852) 2584 4472 電郵:clayton.y.lauw@hktdc.org



