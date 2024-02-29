朝雲集團（6601.HK）業績盈喜，純利翻倍

|
|
|Thursday, 29 February 2024, 09:21 HKT/SGT
|
香港, 2024年2月29日 - (亞太商訊) - 2月28日晚，朝雲集團（6601.HK）發佈正面盈利預告，2023年全年純利翻倍，業績表現遠超市場預期。具體來看，預計2023財年純利不少於約人民幣1.44億元，較2022年同期增長不少於約120%；收入預計不少於約人民幣15.91億元，較2022年同期增長不少於約10%。
據公告，朝雲集團2023年業績增長主要歸因於集團回歸客戶價值，把握住了市場機遇，通過積極推動線上線下銷售渠道的快速發展及提升營銷效率；產品品類結構持續優化，提升了高利潤率產品的占比；持續供應鏈改革，從而整體提升經營表現及盈利能力。
事實上，朝雲集團上市以來業績穩步增長，持續盈利，現金流強勁，自2021年上市以來，堅持高比例派息，為股東帶來了豐厚的投資回報。據悉，朝雲集團旗下寵物品牌米樂乖乖、爪爪喵星球近期旋風式擴店，加速推進寵物線下業務，在寵物消費市場滲透率提升的背景下，預計未來將為集團業務持續貢獻業績增量。
話題 Press release summary
部門 消费者
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Feb 28, 2024, 09:32 HKT/SGT
|連開14家寵物門店，揭秘朝雲集團背後生意模式
|Jan 16, 2024, 11:50 HKT/SGT
|威王品牌代言人亮相，朝雲集團（6601.HK）CNY營銷玩出新高度
|Sept 26, 2023, 14:11 HKT/SGT
|米樂乖乖獲朝雲集團融資，打造品質寵物門店代名詞
|Sept 22, 2023, 11:45 HKT/SGT
|朝雲集團寵物業務再度升級：收購深圳米樂雲75%股份 引入互聯網優勢
|Sept 22, 2023, 11:12 HKT/SGT
|加快落實寵物千店計畫，朝雲集團（6601.HK）收購深圳米樂雲75%股份
|Sept 1, 2023, 09:34 HKT/SGT
|朝雲集團純利增51.7%，擬年中派息率提升至40%，實現股東最大利益
|Aug 31, 2023, 10:58 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）：品牌品類孵化+全渠道擴張，多維驅動高質發展
|Aug 30, 2023, 12:23 HKT/SGT
|多品牌多品類全渠道戰略見成效，朝雲集團（6601.HK）上半年營收純利雙增
|Aug 30, 2023, 09:21 HKT/SGT
|積極推動多品牌多品類全渠道佈局，朝雲集團（6601.HK）上半年營收純利雙增
|Aug 29, 2023, 09:09 HKT/SGT
|朝雲集團(06601)營收純利雙增長，純利增51.7%，年中派息由25%提升至40%
|Aug 9, 2023, 12:32 HKT/SGT
|朝雲集團（06601.HK）發佈盈喜，純利同比增長約45%
|Aug 9, 2023, 09:17 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）上半年業績盈喜 純利增長45%
|May 26, 2023, 09:45 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）攜手中國國家地理，傳遞超威品牌驅蚊理念
|May 19, 2023, 13:50 HKT/SGT
|深挖露營經濟，朝雲集團（6601.HK）打造8小時不帶“包”沉浸式露營新體驗
|Mar 29, 2023, 12:37 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，打造龍頭產品搶市場先機
|Mar 28, 2023, 12:28 HKT/SGT
|朝雲集團 (6601.HK) 戰略投資爪爪科技，佈局寵物線下實體服務業態
|Mar 28, 2023, 11:16 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，孵化多品類爆品搶佔市場先機
|Mar 28, 2023, 11:10 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略投資爪爪科技，開啟線下寵物千店佈局
|Mar 27, 2023, 11:17 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，增強孵化龍頭產品能力
|Mar 27, 2023, 11:12 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研 快速複製多品類爆品能力