朝雲集團（6601.HK）業績盈喜，純利翻倍

香港, 2024年2月29日 - (亞太商訊) - 2月28日晚，朝雲集團（6601.HK）發佈正面盈利預告，2023年全年純利翻倍，業績表現遠超市場預期。具體來看，預計2023財年純利不少於約人民幣1.44億元，較2022年同期增長不少於約120%；收入預計不少於約人民幣15.91億元，較2022年同期增長不少於約10%。

據公告，朝雲集團2023年業績增長主要歸因於集團回歸客戶價值，把握住了市場機遇，通過積極推動線上線下銷售渠道的快速發展及提升營銷效率；產品品類結構持續優化，提升了高利潤率產品的占比；持續供應鏈改革，從而整體提升經營表現及盈利能力。

事實上，朝雲集團上市以來業績穩步增長，持續盈利，現金流強勁，自2021年上市以來，堅持高比例派息，為股東帶來了豐厚的投資回報。據悉，朝雲集團旗下寵物品牌米樂乖乖、爪爪喵星球近期旋風式擴店，加速推進寵物線下業務，在寵物消費市場滲透率提升的背景下，預計未來將為集團業務持續貢獻業績增量。

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