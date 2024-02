Thursday, 29 February 2024, 09:21 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)業績盈喜,純利翻倍

香港, 2024年2月29日 - (亞太商訊) - 2月28日晚,朝雲集團(6601.HK)發佈正面盈利預告,2023年全年純利翻倍,業績表現遠超市場預期。具體來看,預計2023財年純利不少於約人民幣1.44億元,較2022年同期增長不少於約120%;收入預計不少於約人民幣15.91億元,較2022年同期增長不少於約10%。 據公告,朝雲集團2023年業績增長主要歸因於集團回歸客戶價值,把握住了市場機遇,通過積極推動線上線下銷售渠道的快速發展及提升營銷效率;產品品類結構持續優化,提升了高利潤率產品的占比;持續供應鏈改革,從而整體提升經營表現及盈利能力。 事實上,朝雲集團上市以來業績穩步增長,持續盈利,現金流強勁,自2021年上市以來,堅持高比例派息,為股東帶來了豐厚的投資回報。據悉,朝雲集團旗下寵物品牌米樂乖乖、爪爪喵星球近期旋風式擴店,加速推進寵物線下業務,在寵物消費市場滲透率提升的背景下,預計未來將為集團業務持續貢獻業績增量。



