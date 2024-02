Wednesday, 28 February 2024, 17:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical執行長談論了「美國生物技術產業的綠色新苗」和一份新的CRO報告

澳洲阿德萊德和美國北卡羅來納州, 2024年2月28日- (亞太商訊) - Avance Clinical,作為一家屢獲殊榮的澳大利亞和北美市場領先的生物技術CRO公司,已經與SCRIP討論了他們 對美國生物技術產業的積極前景,這是在J.P.摩根醫療保健大會和生物技術展示會之後。 [閱讀全文] Avance Clinical執行長Yvonne Lungershausen Avance Clinical執行長Yvonne Lungershausen接受了SCRIP Intelligence的採訪,談到了美國當前的生物技術金融和藥物開發環境以及成長跡象。 Lungershausen指出,與前一年相比,市場情緒出現了積極的變化,一些公司甚至在會議期間宣布了其A輪融資。 然而,她強調,投資人仍保持謹慎,對投資決策表現出低風險偏好。 Lungershausen 在接受SCRIP採訪時表示:「我們目前正在看到美國資金方面的綠色新苗,但我認為前面的道路依然艱難。投資者確實非常謹慎地選擇投資的方向,相對來說,並沒有高風險 的食慾。” Avance Clinical團隊在J.P.摩根醫療保健大會和生物技術展上與行業領導者進行了交流,分享了生物技術資金不斷變化的格局,AI領域的戰略合作夥伴關係,以及腫瘤學研究設計的突破性發展的 見解。 訪談中還涉及人工智慧,Lungershausen表示,Avance制定了一個創新和技術團隊,專門研究如何最好地支援客戶以盡快獲得他們在試驗中所需的數據。 Avance Clinical公司的CEO表示,他們正在與開發人工智慧的公司合作,評估是否將人工智慧引入公司內部,並向客戶提供該服務。 他們也希望與這些公司合作,幫助他們了解市場需要什麼。 根據採訪,「Avance的CEO表示,在JPM的許多生物製藥公司中,澳洲也位於「高度關注」的議程上,因為時間就是金錢。 「這一點反覆出現,快速啟動並擁有得到美國食品藥物管理局和其他監管機構接受的高品質數據的能力非常重要,」她解釋道。 雖然澳洲為生物製藥客戶提供了43.5%的臨床試驗成本折扣,讓客戶“資金更長時間”,但還有匯率優勢。 重要的是,贊助商在澳洲啟動試驗時,也不需要擁有自己國家的主動IND。 Lungershausen表示,這是“最大的優勢”,可以實現,因為澳洲擁有簡化和高效的監管流程。 」 根據採訪,她說「在整體上資金環境緊張的情況下,強調…生物技術公司需要找到合適的合作夥伴」是非常重要的。 SCRIP Intelligence指出,Avance Clinical在JPM和Biotech Showcase上展示了市場研究領導者Frost & Sullivan對生物技術行業以及面臨的挑戰,特別是尋找合適的CRO(請參閱此處的報告)的新分析。 該分析揭示了 60%以上的美國生技公司面臨的重要障礙,即尋找適合的CRO合作夥伴,以推動其藥物開發專案前進。 SCRIP Intelligence表示Lungershausen認為Avance Clinical「處於理想位置,能夠利用澳洲在早期試驗中的優勢,並且「可以快速啟動,然後迅速回到美國」。 「他們正在尋找一個可以無縫幫助他們過渡的合作夥伴,這非常令人興奮,」她說。 該全面報告強調了生物技術公司越來越傾向於與中等規模的、敏捷且響應迅速的CRO合作,這些CRO具有快速推進高品質臨床專案的經驗證明。 研究結果表明,大型跨國CRO可能被認為不夠敏捷,無法適應生物技術需求的快速發展。 分析的關鍵見解包括: 1. 合作夥伴選擇中的挑戰:分析顯示,60%至65%的美國生物技術公司在確定能夠在藥物開發計劃的每個階段都提供服務的合適規模的CRO合作夥伴方面遇到了挑戰。 2. 對大型跨國CRO的看法:生技公司普遍認為,大型跨國CRO可能對生技產業的動態要求不夠反應迅速、適應性不足。 3. 生物技術資金下降:報告強調了生物技術公司面臨的挑戰,包括生物技術資金的下降、藥物開發複雜度增加、FDA審查流程的演變以及由於患者招募速度緩慢而導致的昂貴的延遲。 4. 與多個CRO的接觸:超過50%的生物技術公司在臨床專案中與多個CRO合作,這導致成本增加、延遲和知識和數據傳輸方面的挑戰。 更多資訊:

- 了解 GlobalReady 模式 這裡 https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/

- 了解更多Avance Clinical執行臨床試驗的優勢: enquiries@avancecro.com 媒體聯絡方式:

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com 關於Avance Clinical Avance Clinical是澳洲和紐西蘭地區最大的一站式CRO公司。 我們為客戶提供高品質的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。 我們的客戶主要是處於早期研發階段的生技公司,他們需要快速且靈活的臨床研究服務。 www.avancecro.com Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有26年歷史的CRO公司在過去三年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。 臨床前到臨床一期及二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。 澳洲政府的研發稅務補助政策,讓我們更經濟,精準且靈活的幫助客戶完成臨床一期和第二期的專案。 客戶有機會享有43.5%的政府現金補助,同時快速的監管審批政策使其能更早更快的進行臨床研究。 我們的解決方案以及客戶為本,靈活多變,經手的臨床研究涵蓋超過120個適應症。 我們的數據品質被國際監管機構廣泛認可,包括美國FDA以及歐洲EMA。 科技

我們使用的系統多元化且功能豐富,有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我們的系統長期供應商。



