連開14家寵物門店，揭秘朝雲集團背後生意模式

香港, 2024年2月28日 - (亞太商訊) - 2月24日,朝雲集團旗下米樂乖乖寵物生活館旗艦店在成都麓鎮開業,這是朝雲集團近期開出的第14家線下寵物門店,寵物線下業務加速。今天一起來揭秘背後的原因。 定位清晰:購物中心最大的連鎖寵物店+美團/大眾點評雙平臺排行榜第一 2023年,朝雲集團收購爪爪科技以及深圳米樂雲,加速線下千店計劃落地。爪爪科技旗下品牌爪爪喵星球是專注購物中心運營的銷售與服務綜合型連鎖寵物門店,是深圳購物中心最大的連鎖寵物店;而深圳米樂雲旗下米樂乖乖寵物生物館則深入各大社區,長期位列美團以及大眾點評的深圳市購寵熱門榜和寵物熱門榜雙榜榜首,是集熱度和好評度為一身的網紅打卡地。 朝雲集團兩次收購部署,均帶有清晰的戰略佈局,通過爪爪喵星球覆蓋購物中心的高端消費群體,同時通過米樂乖乖深入消費者生活社區,兩者協同,推進線下寵物業務的快速發展。 精准賦能:上市公司優勢賦能清晰可盈利的生意模式,降本增效,提升單店銷售額 並購整合後,朝雲集團陸續向兩家寵物業務公司注入優質資源。在經營上,爪爪科技擁有豐富的線下門店運營經驗,但線上運營經驗不足。而深圳米樂雲則相反,具備互聯網思維、豐富的互聯網運營經驗,具備較強的線上推廣以及會員營銷等方面的運營能力和市場推廣能力,但線下運營經驗不足。根據兩大品牌的不同定位與經營管理背景,朝雲集團做出了精准地賦能: (1)在經營模式上,朝雲集團憑藉豐富的線上運營能力、團隊和經驗,助力爪爪喵星球優化會員體系,增加用戶線上消費的權重,提升了用戶在不到店情況下的消費頻次,有效提升複購率。最新數據顯示,爪爪喵星球的商品線上銷售占比達到37%,預計今年線上消費占比將超過50%。 (2)據過往信息披露,朝雲集團線下專銷商等線下渠道的運營管理模式,打造了許多成功的案例,累積了豐富的經驗。針對米樂乖乖強線上、弱線下的特性,朝雲集團協助其在門店設計規劃方面做出了更科學的調整和規劃,明確了商場店旗艦店4S模式,即選寵購寵+洗護美容/寵物酒店+貓咪咖啡館+寵物用品零售一站式,能夠為寵物提供全生命週期的全鏈路服務,同時開啟了社區店模式的探索,讓消費者在小區樓下就能享受到寵物洗護美容+商品購買的便利服務。 (3)在店鋪選址上,得益于大股東朝雲集團作為上市公司的品牌背書以及線下門店拓展經驗和資源,米樂乖乖以及爪爪喵星球得到了更多優質商業地產的合作機會,擴大了商務條件談判空間。此次米樂乖乖寵物生活館落戶麓鎮,從社區店走進頂級流量商圈,進一步提升了品牌價值,同時也是首次在深圳以外地區開店,加速了全國化擴張的步伐。 (4)在供應鏈打通上,朝雲集團旗下擁有倔強嘴巴及倔強尾巴兩大品牌的寵物產品,並在爪爪喵星球和米樂乖乖進行銷售,提升了商品利潤率的同時,降低了店鋪餵養成本。此外,自有供應鏈的打通,也讓門店擁有了更穩定可靠的供應保障,齊全的產品線涵蓋了主糧、貓砂、罐頭、零食、除臭用品,有助於提升客戶對倔強嘴巴及倔強尾巴產品的品牌感知,帶動商品銷量增長。同時,自有零售品牌提升了門店品牌的綜合實力,讓客戶在門店採購寵物用品時更容易產生信任感,也更願意複購。米樂乖乖的門店還帶來了朝雲集團旗下小寵等其他投資合作品牌的資源,產生良好的協同效應。 (5)在門店形象上,在朝雲集團品牌團隊的支持下,爪爪喵星球優化了原本以粉色為主體調,改為原木色簡約風,更加符合時下年輕人的審美,提升了年輕群體的覆蓋率,貓咖業績提升超過200%;米樂乖乖則完善升級了品牌形象設計,形成統一的視覺輸出,其中包括店鋪裝修、門店物料、線上宣傳等方面,使品牌形象更加突出,更容易被消費者接受。 據悉,在通過朝雲集團的賦能及改革調整後,兩大寵物品牌已實現自負盈虧,爪爪喵星球店均產值更相較2022年增加40%。 可以看到,在朝雲集團的賦能下,爪爪科技、米樂乖乖實現了降本增效,提升費率以及單店產出,實現了升級發展,也正在從深圳、上海出發,輻射全國。朝雲集團已打造出可盈利、可複製、可持續的商業模型,更將輸出到全國市場,預計兩個品牌未來仍會保持高速度開店。



