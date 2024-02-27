香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展今天亞博館揭幕



第 10 屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展今天揭幕，一連五天（ 2 月 27 日至 3 月 2 日）在亞博館舉行，展示頂級珠寶原材料

第 40 屆香港國際珠寶展將於後天開始，由 2 月 29 至 3 月 4 日在灣仔會展舉行，呈獻珠寶傑作及匠心工藝

研討會引領創新發展，探討AI及數位化技術 香港, 2024年2月27日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第10屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展今天盛大揭幕，匯聚各式鑽石、寶石及珍珠原材料。今天下午舉行的開幕典禮，邀請了商務及經濟發展局署理局長陳百里博士擔任主禮嘉賓。專門展示珠寶首飾成品的第40屆香港國際珠寶展則於後天起假香港會議展覽中心隆重舉行。 香港貿發局副總裁張淑芬表示：「珠寶雙展是自疫情以來，首次回復『兩展兩地』形式進行。兩項展覽共吸引來自44個國家及地區、超過4,000家參展商參與，組成全球頂尖的珠寶商貿平台。超過六成展商來自香港以外地區，可見珠寶雙展國際地位舉足輕重。」 香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成指出：「很高興香港國際鑽石、寶石及珍珠展重回亞洲國際博覽館舉行，適逢今年是第10屆，與第40屆香港國際珠寶展一起以『共建輝煌傳奇』為主題，與展商及買家一同邁進難忘里程碑。」 國際鑽石、寶石及珍珠展呈獻三大高端產品區 香港國際鑽石、寶石及珍珠展包括三大高端產品區—「美鑽精粹廊」（Hall of Fine Diamonds）、「自然瑰寶」（Treasures of Nature）及「海洋瑰寶」（Treasures of Ocean），展示各地頂級白鑽、彩鑽、高端的寶石及稀有珍珠等珠寶原材料，包括Color Diamond Trading Co（展位：AWE 5-G06）帶來重1.03卡的稀有橙色天然彩鑽，色澤亮麗奪目；Selective Gem House（展位：AWE 8-D39）帶來產自墨西哥、超過30卡的火蛋白石，火彩獨一無二；以及HYT International HK Limited（展位：AWE 5-A33）帶來7.59卡、具有GRS 及Gübelin認證的哥倫比亞祖母綠寶石。中國內地方面，再度參與的浙江省諸暨市帶來淡水珠，新增的河南館則由副省長帶團參展。一直備受注目的日本館亦繼續帶來各式各樣的珍珠、鑽石、珊瑚及寶石。 珠寶展後天登場 匯聚稀有瑰寶及文創首飾 第40屆香港國際珠寶展將於後天（2月29日）起一連五天在灣仔會展舉行，焦點展區「珠寶精粹廊」（Hall of Extraordinary）網羅78家環球展商，展示攝人的鑽石、寶石、翡翠及珍珠首飾傑作。當中香港展商新世界海達（展位：CEC GH-D06）將展示產自巴西、鑲有約110卡稀有寶石帕拉依巴的首飾套裝，包括頸鍊、耳環及戒指，總值超過1,500萬港元，其色澤湛藍絢麗，世間罕有。安東公司（展位：CEC GH-C02）亦帶來總超過2,000萬港元的翡翠套裝，當中緬甸天然翡翠雙行珠配鑽石頸鏈，玉珠每粒都渾圓潤澤，種質上乘，最大顆翡翠玉珠直徑約12毫米，雍容華貴。 今年展會有不少具有文化特色的創意設計，當中台灣展商良和金銀珠寶有限公司（展位：CEC GH-E07）將傳統的臉譜造型融入首飾，十分典雅精緻。日本展商Jewelry of Raden & Urushi（展位：CEC 1CON-032）則帶來揉合日本傳統打結藝術的胸針「Mizuhiki」，且特別用上漆器製作部分紐帶，在傳統中體現時尚氣息。同時，第25屆香港珠寶設計比賽呼應珠寶雙展的主題「共建輝煌傳奇」，以「當代傳承」為題，得獎作品的設計都融入香港傳統文化元素，包括霓虹夜景、火龍及醒獅等，得獎作品正於會展1E展覽廳展出。 珠寶雙展活動 探討多元議題 珠寶雙展期間將舉行超過30場專題講座、行業論壇及珠寶匯演等，探討多樣化業界議題: AI設計、創新技術，行業數碼轉型 香港珠寶首飾業商會有限公司協辦 的 《中國珠寶設計路向與 AI 賦能研討會》 ；以及Trendvision Jewellery + Forecasting來自意大利的創始者Paola De Luca主講的《AI 藝術智能》，會探討人工智能對珠寶設計、創作及工藝的影響。

的 ；以及Trendvision Jewellery + Forecasting來自意大利的創始者Paola De Luca主講的《AI 藝術智能》，會探討人工智能對珠寶設計、創作及工藝的影響。 龍科科技有限公司董事總經理莫俊文 分享如何利用該公司的專利塗層技術，讓珠寶首飾「歷久常新」。

分享如何利用該公司的專利塗層技術，讓珠寶首飾「歷久常新」。 珠寶業界資訊科技及ERP專家分享《珠寶業務數位化的新面貌：珠寶企業應用的ERP和數位化技術》。 潮流配搭及市場趨勢 LVMH Group 旗下珠寶首飾品牌 FRED 的代表 Valentin Andres 將在買家論壇分析最新的珠寶市場走勢。

將在買家論壇分析最新的珠寶市場走勢。 The Collection by JLG Limited的創始者Julien-Loïc Garin會分享如何根據性別，個性和日常需要進行珠寶搭配，演譯完美飾品。 行業資訊及標準 《直面挑戰 — 今日之鑽石產業》 講座會由寶石權威之一的 美國寶石研究院 (GIA) 全球市場發展副總裁 Richard Pesqueira 及研發部副總裁王五一博士 ，分享鑽石產業的挑戰及解決方案。

講座會由寶石權威之一的 ，分享鑽石產業的挑戰及解決方案。 香港寶石學協會、香港檢測和認證局及國際珠寶業聯盟將會在3月2日的研討會公佈國際翡翠標準。 數碼平台塑造高效展會體驗 今年「香港貿發局商貿平台」流動應用程式（HKTDC Marketplace App）及兩展官方網站推出嶄新功能，買家除了可以進行展前登記，更可以透過應用程式內的新增功能進行身份驗證，再憑已認證的電子入場證，即可直接入場，免卻現場排隊，大大節省輪候時間，提升進場效率。另外，在實體展覽期間，買家可透過同一應用程式的「掃碼易」（Scan2Match）功能，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商，瀏覽產品訊息，並在展會期間或之後與展商延續線上商談。 兩展今年會繼續採用「展覽+」（EXHIBITION+）線下及線上融合模式，買家除了可在展會現場採購，亦可於「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台及「貿發網採購」（hktdc.com Sourcing）平台上搜羅產品與服務。買家可由即日起至3月11日，透過「商對易」與展商進行網上洽商。 為方便買家參觀兩展，大會將安排免費穿梭巴士，接載買家往返亞洲國際博覽館及市區(包括灣仔香港會議展覽中心)，詳情請參閱展會網站。 圖片下載：https://bit.ly/4bOIYht 商務及經濟發展局署理局長陳百里博士（前排左四）、香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成（前排右三）、香港貿發局總裁方舜文（前排右四）、香港貿發局香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展籌備委員會主席馬墉宜（前排左三）及一眾嘉賓出席第10屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展開幕典禮。 香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成致歡迎辭。 香港國際鑽石、寶石及珍珠展及香港國際珠寶展共吸引來自44個國家及地區、超過4,000家參展商參與。 香港國際鑽石、寶石及珍珠展共分11個展區，包括三大高端產品區—「美鑽精粹廊」（Hall of Fine Diamonds）、「自然瑰寶」（Treasures of Nature）及「海洋瑰寶」（Treasures of Ocean），展示各地頂級白鑽、彩鑽、高端的寶石及稀有珍珠等珠寶原材料。 新設的河南館由副省長帶團參展。 備受矚目的日本館展示各式各樣的珍珠、鑽石、珊瑚及寶石。 Color Diamond Trading Co帶來重3.11卡的南非稀有天然濃彩藍鑽石，亮麗奪目。 HYT International HK Limited帶來7.59卡、具有GRS 及Gübelin認證的哥倫比亞祖母綠寶石。 展會資料： 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 展覽日期 開放時間 2024年2月27 (星期二) 上午10時30分至下午6時30分 2月28至3月1日 (星期三至五) 上午10時至下午6時30分 3月2日 (星期六) 上午10時至下午5時30分 展覽地點 香港大嶼山香港國際機場亞洲國際博覽館 記者登記處及新聞中心 新聞界代表請攜同名片及記者證到亞洲國際博覽館東大堂入口（3號展館對面），或到新聞中心（2樓205會議室）登記 香港國際珠寶展 展覽日期 開放時間 2024年2月29日（星期四） 上午10時30分至下午6時30分 3月1日至3日（星期五至日） 上午10時至下午6時30分 3月4日（星期一） 上午10時至下午5時30分 展覽地點 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心 記者登記處及新聞中心 新聞界代表請攜同名片及記者證到香港會議展覽中心展覽廳 1D 大堂，或到香港貿發局新聞中心 （香港會議展覽中心博覽道入口──新翼地下）登記 **基於保安理由，記者須出示工作證及身份證或護照登記，方能辦理記者證，持大會發出記者證入場前，保安人員亦會要求出示身份證明文件，以確認身份。請預留足夠時間辦理記者證及入場。 相關網頁

香港國際珠寶展網頁：http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc

香港國際鑽石、寶石及珍珠展網頁：http://hkdgp.hktdc.com/tc

兩展穿梭巴士安排: https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe

https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/travel-to-fairground-hkcec

展會活動：https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/intelligence-hub

香港貿發局新聞中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部： 張敏萱 電話：(852) 2584 4137 電郵：jane.mh.cheung@hktdc.org 劉茸 電話：(852) 2584 4472 電郵：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。請關注我們的 @香港貿發局 @香港貿發局時尚生活 @香港商貿通 香港貿發局 請訂閱香港貿發局



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