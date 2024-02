Tuesday, 27 February 2024, 10:57 HKT/SGT Share: 數字賦能外貿航運-中遠海運集團旗下南華物流攜手祺鯤科技首創ESG合規標準服務線上化

香港, 2024年2月27日 - (亞太商訊) - 據海關統計,2023年我國貨物貿易進出口總值41.76萬億元,外貿企業數量創歷史新高,達到64.5萬家,我國進出口整體保持增長,繼續向好發展。然而,隨著全球ESG相關監管的不斷增多,對外貿企業提出了更嚴苛的出口合規要求,企業面對這些複雜的法規無所適從,不知該如何下手。同時,目前行業內也缺少標準化且具有針對性的ESG合規服務管道,能夠快速解決企業面臨的問題。 COSCO SHIPPING 海運作為國際貨物運輸的主管道,承擔了中國約90%的對外貿易運輸量。世界500強中國遠洋海運集團(COSCO SHIPPING)是綜合運力及規模世界排名第一的國有航運企業,經營船隊1300多艘,擁有50多個碼頭,航線覆蓋160個國家1500多個港口。在這一背景下,集團為幫助外貿企業解決出口ESG合規難題,2月22日,中國遠洋海運集團旗下南華物流與上海祺鯤資訊科技有限公司(下稱“祺鯤科技”)在位於上海外灘的海關大樓簽署合作協議,從即日起共同為外貿企業提供快速便捷的出口ESG合規標準化服務,助力企業以低成本、高效率、高確定性實現出口合規。 上海外灘海關大樓 中遠海運特種運輸股份有限公司副總經理、南華物流董事長顧衛東,中遠海運物流供應鏈有限公司上海分公司副總經理章煒,南華物流總經理劉毅、董事及副總經理孟大觀,祺鯤科技CEO朱紹康,國家開發投資集團中投諮詢副總經理陳超,德勤中國氣候變化與可持續發展事業群總監李健共同出席簽約儀式。南華物流是中遠海運集團旗下中遠海運特種運輸股份有限公司和中遠海運物流供應鏈有限公司合資的國際物流供應鏈服務公司。 劉毅(左)朱紹康(右)簽約合影 中遠海運方面指出,我們願意發揮央企帶頭作用,積極推動航運貿易便利化。借助集團豐富的客戶資源、出口企業服務經驗,以及祺鯤科技在科技系統和智能化解決方案方面的專長,我們將通過智能化終端深入到二級貨代市場,提供簡化ESG合規流程的快捷通道,為我國外貿企業共同提供標準化的合規服務,有效解決企業出口成本高以及效率低等難題。 領導發言 祺鯤科技一直走在ESG合規服務的前沿,在“走出去”導航網的支持下,聯合地方政府和企業服務機構,在外貿出口及跨國供應鏈集聚地設立線下服務中心,已幫助化工、紡織、汽車等行業的數百家供應鏈企業實現了出口ESG合規。此次與中遠海運的合作,是祺鯤科技拓展ESG合規線上服務的重要舉措,依託技術手段將複雜的ESG合規路徑通過線上標準化產品和自動化技術變得簡單高效,為航運業提供便捷有效的出口合規解決方案。 中遠海運方面表示,未來將在祺鯤科技的支持下,發揮口岸網路優勢、穩定航運物流供應鏈服務,提升跨國供應鏈的效率和透明度,以標準化服務降低客戶出口成本,使其實現高效合規出海。



Sept 20, 2023, 13:40 HKT/SGT 祺鯤科技與太倉工信局聯合I-REC標準基金會及中國機電商會助力當地供應鏈企業滿足國際標準的ESG合規

