富通保險推出「守護家倍198」危疾保 特設市場最早[1]可投保的「孕期保寶」計劃 助客戶為自己和摯愛締造無憂生活

香港, 2024年2月27日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」) 瞭解客戶時刻守護自己和家人、尤其關注子女健康的需要,誠意推出「守護家倍198」危疾保障計劃* (「計劃」) 及市場最早[1]可投保的「守護家倍198」危疾保障計劃 – 孕期保寶 (「孕期保寶計劃」),計劃涵蓋多項領先市場的保障項目,包括提供市場最多[1]疾病覆蓋保障、市場首創[1]特殊學習需要關愛保障、市場首創[1]新生兒深切治療現金津貼及分娩身故保費豁免保障等,讓客戶及其家人可全然無憂,成就精彩人生。 富通保險首席產品總監關佩妍表示:「富通保險明白不幸罹患嚴重疾病時,對病人及其家庭均會帶來沉重打擊和負擔,因此我們以匠心理念設計出『守護家倍198』危疾保障計劃,為客戶提供能惠及家人而且更周全的保障,成為客戶及其摯愛強大的健康後盾。」 關佩妍強調: 「計劃保障達198種疾病[2],為市場最多[1],兼備嚴重都市疾病無限次增值保障;除了身體健康,精神健康亦是我們一大關注的重點,因此我們特設特殊學習需要關愛保障及額外精神科門診保障,為受保人提供多方面支持,保障他們身心健康;我們更提供市場最早[1]可投保的「守護家倍198」危疾保障計劃 - 『孕期保寶計劃』,准父母可以未雨綢繆提早為即將出生的寶寶投保,一家倍添安心。」 計劃現提供限時首年保費回贈優惠,並設有多種保費繳付期選擇,而選擇10年繳付年期之保單更可以選擇分1、3或5年預繳保費,客戶可以更相宜的成本完成保費供款。 此外,計劃提供保證現金價值,再加上終期紅利(如有),讓客戶獲得保障的同時,兼享潛在財富增值機會;更最早可於第20[3]個保單周年日達至保證保本效益,較同類型產品優勝。 「守護家倍198」危疾保障計劃之五大優勢 1. 保障市場最多[1]達198種疾病 (加強對未知及罕有疾病的保障)[2]:計劃涵蓋198種不同嚴重程度的疾病,其中包括深切治療住院連手術(5日),若受保人連續入住深切治療部5日或以上,及於該住院期間進行需全身麻醉的手術,即可獲嚴重程度3之危疾賠償。此新增危疾下進行需全身麻醉的手術之定義為市場首創[1],相比起市場同類危疾產品只接受指定複雜手術較容易令客戶明白其保障範圍,亦提供更多彈性。 2. 子女及配偶延伸保障及保費豁免保障,一家人全然無憂:計劃為受保人配偶及子女提供延伸保障[4],更毋須個別核保。若受保人的合法配偶于65歲前確診指定受保障狀況,當中包括腦退化症及嚴重帕金遜症,或其子女於18歲前確診指定受保障狀況包括深切治療住院連手術(5日)或因疾病及/或受傷導致智力缺陷等,均可獲額外支付最高50,000美元賠償。此外,計劃更特設三項保費豁免保障[5],包括家長/監護人身故及配偶意外身故保費豁免保障,以及危疾保費豁免保障,於突如其來之狀況下,亦不影響自己及家人的保障。 3. 為嚴重都市疾病提供持續保障:計劃設有「嚴重都市疾病額外保障」[6]及「嚴重都市疾病無限次增值保障」[6],即使受保人多次罹患癌症、中風或嚴重心臟病發作,都可享有持續保障至85歲。 4. 額外精神科門診保障及特殊學習需要關愛保障,關注受保人的身心健康:若受保人于6歲後被確診注意力不足過動症、妥瑞症及/或市場首創[1]因特殊學習需要入讀指定特殊學校並就讀至少1個學年,此計劃將額外提供高達12,500美元的「特殊學習需要關愛保障」,以支持孩子成長所需,幫助他們未來發揮所長。此外,「額外精神科門診保障」更覆蓋常見之重度抑鬱症、強迫症及焦慮症,受保人每次接受心理學家或精神科醫生面診,均可獲額外現金援助。 5. 理賠後還原高達100%保額[7]:計劃特設保障還原利益,受保人不用擔心因曾經索償嚴重程度1和2之危疾及 / 或兒童疾病而減少日後的危疾保障。 「守護家倍198」危疾保障計劃 – 孕期保寶之兩大亮點 1. 市場最早[1]可投保危疾保障計劃:准媽媽最早可于懷孕期滿18周後為將出生之寶寶投保「孕期保寶計劃」,寶寶出生後隨即成為保單的受保人,享有計劃所提供的周全保障。假如准媽媽在懷孕期間不幸流產、胎兒死亡、終止懷孕或與腹中胎兒同時身故,計劃會賠付已繳付保費總額的105%的孕期寶寶關愛保障。 2. 市場首創[1]初生寶寶額外保障:包括 (1) 「新生兒深切治療現金津貼」:若寶寶于孕期滿37周後出生及於出生後28日內需要入住新生兒深切治療部連續5日或以上,期間需要接受維生支持或機械換氣,計劃將根據保額支付最多7日的賠償;以及 (2) 「分娩身故保費豁免保障」:若准媽媽不幸于寶寶出生後42天內因懷孕或分娩之原因而身故,孕期保寶計劃的未來保費將獲全數豁免,而寶寶可繼續獲得基本計劃的保障。 為鼓勵客戶及早為自己及家人籌劃健康人生,客戶于推廣期內成功投保「守護家倍198」或「孕期保寶計劃」,更有機會獲得高達4個月的首年保費回贈優惠[8]。 注: *「守護家倍198」危疾保包括「守護家倍198」危疾保障計劃及「守護家倍198」危疾保障計劃 – 孕期保寶。 [1]. 「市場最多」、「市場最早」及「市場首創」之項目為比較香港人壽市場同類主要危疾保障產品後所得出之結果,特殊學習需要關愛保障中,因特殊學習需要入讀特殊學校並就讀至少1個學年為市場首創,截至2024年2月26日。 [2]. 有關計劃之受保疾病範圍,請參閱ꠗ有關計劃受保疾病賠償一覽表。 [3]. 保證保本效益受限於保費繳付年期及指定情況。有關詳情,請參閱產品小冊子及保單條款。 [4]. 受保人必須同為保單持有人。 [5]. 無論就任何屬嚴重程度1之危疾或兒童疾病是否有已付或應付的生存賠償,投保人仍需繳交全數保費,而保費亦不會獲任何扣減直至以下情況最早發生者:獲賠付 (i)嚴重程度2或3之危疾的應付生存賠償;或(ii) 配偶意外身故保費豁免保障 (如適用);或(iii) 家長 / 監護人身故保費豁免保障 (如適用);或(iv) 分娩身故保費豁免保障 (適用於孕期保寶計劃);則我們將於確診或身故日期(視乎個別情況而定)起的下一個保單周月日起豁免保單之基本計劃日後所有應付的保費,直至該保單終止為止。有關各保費豁免詳情,詳情請參閱保單條款。 [6]. 嚴重都市疾病額外保障的原有保障為6次,可就3次癌症及3次中風或嚴重心臟病發作每次賠付100%保額。此保障於確診首次屬嚴重程度3之危疾後直至受保人年屆85歲的保單周年日有效。嚴重都市疾病額外保障需符合相關的等候期,有關等候期及保障詳情,請參閱保單條款。于受保人年屆85歲的保單周年日前,每當嚴重都市疾病額外保障已賠付達6次或其倍數,將啟動嚴重都市疾病無限次增值保障為嚴重都市疾病額外保障增值,每次增值之保障可再度為及後3次癌症及3次中風或嚴重心臟病發作每次賠付100%保額,增值次數不限。 [7]. 如嚴重程度3之危疾的確診日期或受保人身故日期發生于受保人年屆70歲的保單周年日前,保障還原利益將會連同嚴重程度3之危疾生存賠償或身故賠償一併支付並只限一次(總額高達保額的100%)。保障還原利益相等于已付或應付之嚴重程度1及2之危疾及兒童疾病之生存賠償累積總額(最高為保額的100%),惟該等疾病的確診日期與嚴重程度3之危疾的確診日期或受保人身故日期須相隔最少一年。 [8]. 投保申請書遞交日期由2024年2月26日至2024年3月28日(包括首尾兩天),最後批核日期為2024年5月31日,詳情請參閱產品優惠宣傳單張。 重要提示: -- 本新聞稿乃資料摘要,僅供參考之用。詳情請參閱有關產品小冊子、宣傳單張及保單文件。有關富通保險「守護家倍198」危疾保詳情,均以保單合約之條款及細則作準。 -- 本新聞稿的產品資料不包含「守護家倍198」危疾保的完整條款,有關完整條款載於保單文件中。上述「守護家倍198」危疾保作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。敬請務須參閱有關「守護家倍198」危疾保之主要產品推銷刊物、保單條款及由閣下的持牌保險中介人所陳述之說明文件以全面瞭解關於以上定義、收費、產品特點、不保事項及賠償給付條件等之詳情及完整條款及細則。 -- 有關「守護家倍198」危疾保產品小冊子,請瀏覽 : https://www.ftlife.com.hk/pdf/sc/famcare-198-critical-illness-protector-brochure.pdf -- 如欲查詢,歡迎致電富通保險客戶服務熱線:+852 2866 8898。 -- 本新聞稿只適宜於香港分發,不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品,或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或遊說購買任何富通保險的產品屬違法,富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或遊說購買該產品。 關於富通保險有限公司 富通保險有限公司(于百慕達註冊成立之有限公司)(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:659)之全資附屬公司。服務香港逾三十年,富通保險透過與集團多元業務協同,致力成為客戶的人生規劃師,提供全面的生活和終身保障方案,從創富傳承、健康養生到優質生活,照顧個人和家庭不同人生階段的需要。憑藉集團的雄厚財務實力及先進數碼科技,富通保險矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司,創造超越保險以外的共享價值,邁向可持續發展的未來。 傳媒聯絡 富通保險有限公司 品牌發展及傳訊部 鄺淑儀 (Suki Kwong) +852 2591 8504 suki.kwong@ftlife.com.hk



