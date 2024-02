SAP推出優惠計劃 鼓勵香港企業開啟雲端轉型之路

Monday, 26 February 2024, 15:03 HKT/SGT Share:

香港, 2024年2月26日 - (亞太商訊) - SAP 宣布推出雲端轉型優惠計劃,以一系列的回贈優惠、服務支援以及資源配套鼓勵香港企業作出雲端轉型,一勞永逸地享受雲端科技帶來的效率及創新能力。 「RISE with SAP 遷移及現代化計劃」針對企業在作出雲端轉型時的兩大痛點 — 「成本」與「範疇」而設計。該優惠計劃為「SAP S/4HANA」及「SAP ERP Central Component (SAP ECC)」的客戶提供回贈額,日後可應用於轉移往「RISE with SAP」方案所需要的保養、雲端服務及雲端訂閱上。該限時優惠可為客戶減低以上成本達50%,更縮短了遷移所需的時間,雙管齊下降低企業作出雲端轉型的成本代價。 回贈額計劃可應用的解決方案包括SAP S/4HANA Cloud,及不同的業務方案包括供應鏈、人力資源、支出管理、客戶關係管理、業務轉型工具以及能夠增強擴展功能的業務技術平台。 SAP香港區總經理唐聆風表示:「SAP 明白眾多企業都希望將其「企業資源規劃 」﹙ERP﹚系統升級至雲端。為鼓勵企業踏出成功的第一步,SAP推出『RISE with SAP 遷移及現代化計劃』,為客戶的雲端轉型之路提供一系列的優惠、服務及支援。完成轉型後,企業將能取得先機,藉著 SAP 的商業人工智慧、SAP Co-pilot數碼助理以及各種業務解決方案獲得實際可見的業務成果、優化營運、加強成本控制及推進業務發展。」他亦補充說:「除此以外,我們亦於去年11月推出 SAP 香港雲端 ERP 體驗中心,幫助客戶了解人工智慧及持續發展方案等最先進的雲端科技,讓他們緊貼最新趨勢、搶佔未來先機。」 「RISE with SAP 遷移及現代化計劃」幫助企業緊貼創新科技的脈絡,從而受惠於不斷推陳出新的科技。在客戶將業務營運轉移到雲端後,SAP 將負起管理的責任,為企業打造更可靠、更安全及更合規的系統,並更有效地運用企業數據。無論是選用 「SAP ECC」 或 「SAP S/4HANA」 解決方案,計劃的自助化數碼體驗及支援服務都能夠為客戶由準備到投入使用的過程中全程提供指引。計劃亦推出一系列的新服務及優惠以協助客戶轉移至「RISE with SAP」方案。 除回贈優惠外,「RISE with SAP 遷移及現代化計劃」還包括: -- 「RISE with SAP」流程設計支援:為了加強對項目時間表的控制,由 SAP 及 SAP夥伴提供的所有實踐項目都會依照「RISE with SAP」的流程設計推動,以確保項目流程的透明度,並讓客戶能夠隨時追查重要進度的日期。SAP 的客戶服務及專家亦將提供支援,確保項目由開始到投入使用的過程當中都應用SAP的流程設計。此外,SAP 亦持續地為夥伴提供有關 SAP 流程設計的培訓及認證,並與他們緊密合作以確保服務的品質及一致性。 -- 「SAP S/4HANA雲端安全管理服務」:對於一些需要較長時間作全面雲端轉移的客戶,SAP誠意推介「SAP S/4HANA雲端安全管理服務」。這是專為一些正在使用舊版本 「SAP S/4HANA」 而需要作出「客戶指定維護」的情況而設的服務。「SAP S/4HANA雲端安全管理服務」包括升級服務及優化建設,使客戶的系統能準備好更新至最新版本的SAP S/4HANA,同時於兩年內能夠利用現時的系統使用最新的更新及補充。 如欲了解更多有關「RISE with SAP 遷移及現代化計劃」的資訊,歡迎瀏覽 https://www.sap.com/products/erp/rise/sap-erp.html 或致電2150 2799查詢。此外,SAP將於2024年2月28日舉行一節網上研討會,讓客戶了解計劃詳情,有興趣的客戶請前往以下連結登記出席:https://bit.ly/3Swgn7O。 關於SAP SAP的策略是協助各行各業、不同規模的公司營運精益求精,成為可持續的智慧企業。作為企業應用軟件的市場領導者,全球87% 交易收入都與SAP® 系統相關。透過我們的機器學習、物聯網(IoT)和先進的分析技術,SAP幫助客戶業務轉型為智慧企業。我們為用戶和企業提供深入的商業洞察,促進協作能力,在競爭中保持領先地位。SAP將科技簡化,使企業能以最適宜的方式運用SAP軟件。藉由端到端應用程式和服務,SAP 協助全球 26 個行業的客戶持續獲利並不斷創新及對社會作出改善。透過全球客戶、合作夥伴、員工及意見領袖的網絡,SAP致力讓世界運轉更卓越,讓人們生活更美好。如需了解更多SAP資訊,請瀏覽https://www.sap.com/hk。 本文件包含前瞻性陳述,即對未來事件的預計、預估或其他陳述。 這些陳述基於當前的預期、預測和假設,而這些預期、預測和假設均受到風險和不確定因素影響,可能導致實際結果和效果存在重大差異。有關這些風險和不確定因素的更多資訊,請參閱我們向美國證券交易委員會提交的文件,包括但不限於20-F 表格中 SAP 2022 年年度報告內的風險因素部分。 © 2024 SAP SE。 版權所有。SAP與文中所述的其他SAP產品和服務,以及其各自的標誌,均為SAP SE在德國及其他國家/地區的商標或註冊商標。請參閱https://www.sap.com/copyright以了解其他商標資訊及通知。 如要查詢更多資訊,請聯絡(只限傳媒): 曹偉強先生,SAP香港企業傳訊,+852 2539 1947,benson.chao@sap.com 請在此瀏覽我們的私隱政策。



