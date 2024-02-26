新春第一會 奮楫啟新程 中國再保召開2024年工作會議

香港, 2024年2月26日 - (亞太商訊) - 2月22-23日，中國再保2024年工作會議在京召開。國家財政部、國家金融監管總局、中投公司代表到會指導。集團公司黨委書記、董事長和春雷作題為《錨定世界一流 踐行使命擔當 奮力譜寫中國特色金融發展之路中再新篇章》的講話，集團公司黨委副書記、副董事長、總裁莊乾志作經營管理工作報告，集團公司黨委副書記、監事長朱海林主持會議。

會議指出，2023年，中國再保圍繞建設“世界一流綜合性再保險集團”戰略目標和“三步走”戰略安排，堅持黨建引領，重塑經營理念，加快改革創新，保費收入穩健增長，承保利潤再創新高，經營韌性和發展質量明顯增強，整體風險穩定可控，世界一流建設邁出堅實步伐，走穩走實了高質量發展新征程的第一步。

一是高質量發展的政治優勢進一步發揮。中國再保始終堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，扎實推動主題教育走深走實，全面實施黨建“領航工程”，縱深推進全面從嚴治党，持續深化定點幫扶工作。

二是服務國家戰略質效全面提升。中國再保堅持金融工作的政治性和人民性，聚焦主責主業，發揮保險再保險經濟減震器和社會穩定器功能作用，服務國家重大戰略、實體經濟發展和人民美好生活。2023年，集團系統服務國家戰略重點領域風險保額達人民幣67萬億元、增長11.3%；助力健康中國服務人群2.1億人次、增長78.5%；服務中小微企業372萬家、增長150.8%，彰顯了中央金融企業責任擔當。

三是數字化轉型提檔加速。迭代優化“數字中再”戰略，發佈數字化轉型拓撲圖和路線圖，完成中再巨災提級管理和中再數科設立運營，形成“一體兩翼”發展新格局；深耕平臺賦能，迭代開發具有自主知識產權的中國地震、颱風、洪澇巨災模型，獲6項國家專利，積極助力國家巨災保險保障體系建設。

四是國際化運營管控能力持續提升。準確把握全球宏觀金融週期和國際再保險市場週期，統籌好國際國內兩個市場，橋社實現收購以來最好業績，新加坡分公司實現盈利，在港機構經營管理不斷優化，深入推進國際化佈局研究，持續加強國際同業交流融合，集團國際影響力進一步提升。

五是精細化管理效能日益增強。持續完善公司治理，切實強化戰略引領，制定集團建設世界一流行動綱要和子公司行動方案；深化經營統籌，突出價值創造導向、考核規則導向，提升協同效能，加快推動“世界一流”願景目標扎實落地。

六是高質量發展隊伍基礎更為堅實。加強各級領導班子建設，推進幹部隊伍年輕化，構建全方位、多領域交流體系，推動系統優秀人才交流鍛煉，加大培訓培養力度，提升中再文化軟實力。

七是風險管控更加穩健有效。持之以恆強化風險防控，著力加強風險管理體系建設，全面升級風險偏好體系，不斷強化重點領域風險防控，深入推進風險管理數字化建設，積極發揮審計作用，守住不發生系統性風險底線。

會議深入研判集團發展面臨的新形勢和新要求，指出未來四至五年是中國再保深化改革發展的關鍵歷史時期，立足金融強國建設新征程，集團上下必須增強緊迫感，堅定發展信心，加快建設世界一流綜合性再保險集團，在建設金融強國的偉大事業中堅定扛起中國再保的使命擔當。要深刻把握改革發展的四個內在邏輯：一是深刻把握黨中央對金融工作的集中統一領導與集團實施黨建“領航工程”一體落實的內在邏輯；二是深刻把握服務國家戰略與集團實現高質量發展一脈相承的內在邏輯；三是深刻把握發揮保險業經濟減震器、社會穩定器功能與集團增強保險再保險功能作用一體推動的內在邏輯；四是深刻把握國有大型金融機構做優做強與集團建設世界一流企業一體謀劃的內在邏輯。

會議明確2024年中國再保總體工作要求：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、中央經濟工作會議、中央金融工作會議精神，認真落實上級單位和監管機構工作要求，堅持和加強党的全面領導，鞏固拓展主題教育成果，牢牢把握高質量發展這個首要任務，抓住關鍵歷史時期，堅持“穩中求進、價值提升”工作總基調，深入實施世界一流行動綱要，充分發揮保險再保險功能作用，著力提升核心競爭力，提升服務國家戰略成效，有效防範化解風險，堅定走好中國特色金融發展之路。

會議要求，要堅持用高質量發展成效檢驗各項工作成果， 明確2024年重點做好七方面工作：一是全力推動党的建設再上新臺階，堅決維護黨中央對金融工作的集中統一領導，深入實施黨建“領航工程”，接續實施“基層黨建提升年”，扎實做好中央巡視“回頭看”整改和審計整改，著力加強党的政治建設，持續強化基層黨組織建設。二是全力推動服務國家戰略彰顯新作為，堅守再保險國家隊使命擔當，完善體制機制發揮功能作用，積極參與再保險市場建設，深化“一帶一路”服務，立足主責主業做好“五篇大文章”，聚焦重點領域創新精准發力，加快平臺建設促進戰略協同。三是全力推動高質量發展邁出新步伐，持續深化戰略引領和資本管理，健全完善公司治理運行機制，推進集團治理管控提質增效，切實提升全球化管理能力。四是全力推動數字化轉型成為新引擎，推動拓撲圖路線圖落地見效，重點推進數據中台、業務平臺建設，全面啟動企業級數據治理體系建設，推動“保險+科技+服務”商業模式創新，積極推動生態圈佈局，強化風險減量服務，著力打造“第二增長曲線”。五是全力推動防範化解風險取得新成效，夯實全面風險管理體系，緊盯重點領域抓好風險防控，不斷強化合規經營，優化完善“大監督”體系，持續化解存量風險，堅決遏制增量風險，夯實持續穩健經營基礎。六是全力推動人才幹部隊伍建設實現新突破，深入實施人才培養和幹部梯隊建設三年行動，以精准突破帶動全面提升，縱深推進幹部梯隊建設，加快數字化、國際化人才選拔和培養，建好用活人才隊伍。七是全力推動嚴的氛圍呈現新風貌，一刻不停推動全面從嚴治党向縱深發展，從嚴從實開展幹部監督管理，持續打造“清廉中再”，大力營造積極向上、奮發有為的文化氛圍。

會議指出，集團經營管理工作要著力強化市場化經營理念、推動體制機制創新和加強集團治理管控，2024年要毫不動搖貫徹“發展有規模、承保增效益、投資要穩健”的經營理念，聚焦“六大任務”，加快改革轉型，推進創新發展，增強功能作用，實現良好的經營業績：一是聚焦深化功能定位，圍繞主責主業，強化創新引領、市場營銷和協同聯動；二是聚焦堅持科技引領，著力發揮“兩翼”動能，加速推進數字化轉型；三是聚焦強化效益提升，加強資本管理和經營統籌，確保經營指標達成；四是聚焦提升全球化發展能力，持續健全全球化經營管理機制；五是聚焦完善風險防控體系，牢牢守住不發生重大風險的底線；六是聚焦提高保障效能，不斷優化運營保障水平。

本次年度工作會是中國再保“新春第一會”，是定調指向的動員部署會，繪就集團高質量發展新藍圖，吹響甲辰龍年啟航衝鋒號。中國再保將錨定“世界一流”建設目標，堅定走好中國特色金融發展之路，全力服務金融強國建設，奮力譜寫中再高質量發展新篇章。會後，集團系統全面啟動“春耕行動”，集團公司領導將帶隊赴業務一線開展調研督導，切實推動各項工作任務落地落實、見行見效。

此次會議，各子公司黨委書記圍繞貫徹落實會議精神、開展好2024年工作進行發言。集團公司黨委、董事會、監事會、總裁室成員，上級單位和監管機構代表，各子公司班子成員、分/子公司及部門主要負責人，海外經營機構負責人，集團公司部門和處室負責人，老幹部代表現場參會。系統其他相關人員通過視頻方式參會。

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