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Friday, 23 February 2024, 15:02 HKT/SGT
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基本面延續向好 燕之屋長期投資價值凸顯

香港, 2024年2月23日 - (亞太商訊) - 在大消費行業的各個細分板塊中，與老百姓吃喝密切相關的食品飲料板塊，向來牛股輩出，備受價值投資者的青睞。然而，受經濟增速放緩、有效需求不足等因素拖累，反映板塊整體走勢的食品ETF（515710）自去年8月以來持續走低，截至2024年1月31日收盤，月度跌幅達10.32%，6個月累計下跌24.51%。

不過，近半年，板塊整體下調之際，仍有個別消費細分賽道龍頭股展現了較強的韌性，配置價值凸顯，比如去年12月份上市的燕之屋（01497.HK）。開年首月，燕之屋收報9.80港元，上漲8.89%，大幅跑贏大盤及板塊整體表現。

貝塔行情下能有如此堅挺表現，燕之屋究竟有何特別之處？

持續、有質增長

仔細觀察會發現，雖然消費行業屬於同質化嚴重的行業，但也是容易形成寡頭格局的行業之一，如白酒行業的貴州茅台、奶製品行業的伊利和蒙牛、飲用水行業的農夫山泉等。這些企業無疑都是在發展的過程中，建立了自身獨有的差異化競爭優勢，進而在行業競爭中脫穎而出，並實現強者恆強。

在成立初期，燕之屋從產品維度的差異化入手，通過創新推出碗燕等產品，抓住即食燕窩市場的空白，在傳統燕窩市場中開闢了一條全新的發展賽道，實現了業務的快速發展。

以其代表性系列碗燕為例，依託產品維度的差異化，碗燕在推出之後迅速出圈，並在之後的十多年里持續為燕之屋貢獻巨額業績增量。公開數據顯示，2020年至2022年間，該系列的產品收入從人民幣5.59億元增至人民幣6.73億元，2023年前5個月，其貢獻收入佔比依然高達36.2%。

發展至今，燕之屋已形成豐富的產品類別，涵蓋純燕窩產品、燕窩+產品以及+燕窩產品共計200多個SKU，可全面滿足消費者的不同需求。與此同時，燕之屋在全國範圍內持續完善渠道佈局，構建了覆蓋線上及線下的銷售網絡，在打響品牌知名度的同時增強產品的可得性，強化其競爭優勢。按零售額計，燕之屋已連續多年蟬聯中國最大的燕窩產品公司，2022年佔據中國溯源燕窩14.0%的市場份額。

與此同時，燕之屋的業績表現也一路走高。2020年至2022年，公司的收入從依然從人民幣13.01億元增加至人民幣17.30億元，複合年增長率為15.3%；經調整淨利潤由人民幣1.24億元增加至人民幣2.11億元，複合年增長率為30.6%。這意味著燕之屋在整個疫情週期均實現了持續增長，折射其強大的經營韌性。2023年前5個月，公司收入為人民幣7.83億元，同比增長12.3%；經調整淨利潤為人民幣1.14億元，同比增加32.3%，繼續保持良好增長態勢。

再看燕之屋的盈利能力。毛利率方面，2020年、2021年、2022年、2022年及2023年前5個月， 燕之屋的毛利率分別為42.7%、48.2%、50.8%、51.6%及51.9%。超過50%的整體毛利率反映了公司過硬的盈利能力，同時不斷上升的毛利率水準也證明了公司的盈利能力持續增強。

淨利潤率方面，2020年、2021年、2022年、2022年及2023年前5個月， 燕之屋的淨利率分別為9.5%、11.4%、11.9%、12.0%及12.8%，同樣保持著上升趨勢，且表現超過同行估計5.0%至9.0%的行業平均盈利水平。

綜上可見，燕之屋豐富的產品矩陣、良好的業績表現、持續提升的盈利能力，是其股價堅挺的關鍵因素之一。

長期增長動力如何？

股價更多是對預期的反映，對於投資者而言，公司的當下經營表現重要，但未來的增長潛力更為重要。支撐燕之屋股價堅挺的另一重要因素，還有市場對其未來增長的預期。

首先，從行業方面看，大的消費環境上，隨著穩增長政策效果持續釋放，中國消費需求有望逐步修復。國泰君安研報指出，2024年消費行業大概率呈現穩步復蘇態勢，估值處歷史底部區間、運營效率持續改善、成長邏輯清晰的行業龍頭站在中長期維度仍然具備投資價值。

再看燕之屋所處的行業。中國是全球最大的燕窩市場，隨著生活水平以及對健康的意識不斷提高，中國燕窩市場持續增長。據弗若斯特沙利文報告統計，按零售額計，2017年至2022年間，中國燕窩產業的市場規模由人民幣129億元增至人民幣430億元，複合年增長率為27.2%。預期到2027年，該市場規模將進一步增至人民幣921億元，2022年至2027年的複合年增長率將為16.5%。此外，燕窩市場產品組合也在不斷更新，純燕窩對市場的貢獻預計將逐漸減少，燕窩+/+燕窩產品的市場份額將會增加。

從行業這一維度看，中國燕窩市場仍將具有較大增長空間，為其中的企業提供發展機遇，作為其中的頭部品牌，燕之屋將充分受益於此，助力其業績實現可持續的內生增長。

其次，從燕之屋自身的業務佈局來看，公司近年來在專注純燕窩產品的同時，積極發展「燕窩+」產品及「+燕窩」產品，拓展業務的廣度與深度。財務數據顯示，2020-2022年間，公司的「燕窩+」產品及「+燕窩」產品收入從人民幣4,305.1萬元，大幅增加至人民幣7,310.3萬元，複合年增速達30.3%。此外，兩大產品系列對收入的貢獻也從2020年的3.3%，增至2023年前5個月的4.8%，印證了公司在打造多元增長曲線方面已逐漸顯現成效。

值得一提的是，燕之屋於近期發佈公告，建議採納H股激勵計劃，以增強公司凝聚力，促進其實現長期可持續發展。分析人士認為，此次股權激勵和燕之屋業績掛鉤，有助於其激發內生動力，提高核心員工忠誠度的同時增強核心員工幹勁，對公司未來發展有利。

另外，近日，由燕之屋牽頭起草的《燕窩製品》行業標準正式發佈。該標準是自2014年燕之屋牽頭起草並推出國內第一個燕窩行業標準《燕窩質量等級》之後，發佈的又一項燕窩行業標準。西南證券發佈最新研報，給予燕之屋「買入」評級 目標價11.67港元，較目前市價約有20%左右的上行空間。

1月24日，中國人民銀行行長潘功勝表示在國新辦舉行的新聞發佈會上，表示將強化貨幣政策工具跨週期和逆週期的調節，為經濟增長和物價的穩定營造良好的貨幣金融環境。東興證券認為，這一表態有望增強市場對於物價中樞增長正常化、需求逐漸回暖的預期，有助於推動食品飲料企業盈利改善。

今年以來，境內企業境外上市備案效率明顯提升，激發內地企業赴港上市積極性。整個1月份，已有多達19家企業先後遞交了港股上市申請，其中，蜜雪冰城、古茗、小菜園都屬於吃喝相關的消費企業。燕之屋圍繞著產品、渠道等核心競爭要素，不斷強化其自身優勢，使其在行業的週期波動中良性增長，並拔得燕窩企業上市的頭籌。未來，在燕窩產品市場長期向好的背景下，具備扎實基本面的燕之屋也有望引領消費板塊新一輪的復甦，以穩健業績增長帶動估值長期提升。



話題 Press release summary

部門 食品
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