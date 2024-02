Friday, 23 February 2024, 09:42 HKT/SGT Share:

來源 VC Holdings Limited 滙盈控股收購沾化久泰燃氣有限公司24%股權 正式進軍天然氣市場 銳意實現業務多元化

香港, 2024年2月23日 - (亞太商訊) - 香港完善及一站式金融服務機構滙盈控股有限公司(「滙盈控股」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0821.HK)欣然宣佈,滙盈控股、集團間接全資附屬公司星豐有限公司(「星豐」)和北京中魯龍翔投資有限公司(「北京中魯龍翔」)訂立買賣協議,星豐以代價3,000萬港元向北京中魯龍翔收購沾化久泰燃氣有限公司(「沾化久泰燃氣」)24%股權,藉以豐富集團之投資組合,實現業務多元化的目標。 根據買賣協議,星豐將透過滙盈控股向北京中魯龍翔發行代價可換股債券的方式支付收購代價3,000萬港元。初步代價可換股債券換股價為每股0.12港元,於行使代價可換股債券換股權後,滙盈控股將配發及發行最多2億5,000萬股新股份,約佔於2024年2月22日已發行股份總數的10.11%。此外,北京中魯龍翔向集團保證,沾化久泰燃氣於2024年12月31日止年度的除稅後淨收入將不低於2,000萬港元(「溢利保證」)。倘若沾化久泰燃氣於2024年12月31日止年度未達到溢利保證,星豐可以3,000萬港元的代價將全部出售權益售回予北京中魯龍翔,北京中魯龍翔不得拒絕收取全部或任何部分出售權益。上述收購事項須待若干先決條件獲達成後方可作實。 沾化久泰燃氣主要在中國從事民用及工業天然氣、天然氣管道銷售、管道及燃氣設備安裝及維護,以及燃氣設備及裝置銷售。於2007年,沾化久泰燃氣與中國山東省沾化縣人民政府訂立「沾化縣燃氣管道特許經營協議」,經營期為50年。沾化久泰燃氣業務穩健,擁有逾110公里的中壓管道,覆蓋沾化縣新舊城區及經濟開發區,並已與國內三大石油企業中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工股份有限公司及中國海洋石油有限公司訂立合約,確保燃氣的穩定供應。憑藉其在沾化縣天然氣市場的地位和資源優勢,加上主營業務受惠於中國環保政策,沾化久泰燃氣近年發展迅速,坐擁廣闊商機和前景。 滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示:「鑒於近年全球金融市場大幅波動,集團透過此次收購正式進軍天然氣業務領域,一方面提升業務多元性,另一方面擴充收入來源以降低金融行業之營運風險。在國家積極推進雙碳政策的基調下,能源安全和綠色低碳轉型的重要性與日俱增,天然氣行業勢必將迎來新一波的黃金發展機遇。事實上,國家近年大力推動能源領域碳減排,積極完善能源體制,天然氣作為清潔能源的優勢將日益彰顯。具體而言,傳統燃煤供暖系統向燃氣供熱系統的轉型為沾化久泰燃氣提供無可限量的業務發展前景,有利沾化久泰燃氣進一步實現市場增長,預期未來可為集團提供穩定的收入來源。」 為進一步擴大股東基礎及增強資本實力,集團透過配售代理向不少於六名承配人以配售價每股0.12港元配售最多2億4,420萬股股份,配售價較2024年2月22日收市價每股0.118港元溢價約1.69%。此次配售股份總數佔現時已發行股本約9.87%;假設已發行股本概無其他變動,經配售事項擴大後的公司已發行股本約8.99%。經扣除配售相關費用及開支後,集資所得款項淨額預計最高約為2,830萬港元,主要用作一般營運資金(包括但不限於租賃開支、薪酬開支及其他辦公開支)。 集團同時透過配售代理向不少於六名可換股債券承配人於可換股債券配售期配售可換股債券,認購本金總額最多為8,400萬港元。假設配售換股權獲悉數行使,集團將配發及發行最多7億股配售換股股份。初步配售換股價為每股0.12港元,較股份於2024年2月22日收市價每股0.118港元溢價約1.69%。此次可換股債券配售佔現時已發行股本約28.30%;假設已發行股本概無其他變動,經配售事項擴大後的公司已發行股本約22.06%。經扣除配售相關費用及開支後,集資所得款項淨額預計約為8,140萬港元,主要用於一般營運資金(包括但不限於租賃開支、薪酬開支及其他辦公開支)、經紀業務、償還負債和未來潛在投資。配售換股股份將根據特別授權配發及發行,須待股東於股東特別大會上批准。 符耀文先生補充:「除了擴大股東基礎外,是次配售新股份和可換股債券旨在為集團補充長期資金,加強流動資金狀況,從而提升整體資本實力。同時,集團亦將密切留意國家政策及市場需求帶來的發展契機,在資本市場上物色合適的投資和收購目標,積極促進多元業務發展,務求提高整體競爭力,努力為持份者創造最大價值。」 有關滙盈控股有限公司 滙盈控股有限公司(股份代號:0821.HK)於2001年在香港聯合交易所有限公司創業板上市,並於2008年成功由創業板轉至主機板,為大中華地區頂尖的金融服務集團,主要從事提供優質的金融服務及產品,專業領域涵蓋(i)提供金融服務,包括證券、期權經紀及交易業務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務;(ii)自營買賣業務;及(iii)數碼資產銷售及推廣業務。 有關更多資料,請瀏覽:www.vcgroup.com.hk



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



VC Holdings Limited Aug 31, 2023, 23:31 HKT/SGT 滙盈控股公佈2023年中期業績 Mar 30, 2023, 21:56 HKT/SGT 滙盈控股公佈2022全年業績 Aug 31, 2022, 23:26 HKT/SGT 滙盈控股公佈2022年中期業績 Mar 31, 2022, 23:01 HKT/SGT 滙盈控股公佈2021全年業績 Aug 31, 2021, 09:23 HKT/SGT 滙盈控股公佈2021年中期業績 Aug 9, 2021, 19:40 HKT/SGT 滙盈控股預期2021年上半年轉虧為盈 July 5, 2021, 17:38 HKT/SGT 滙盈控股向創夢天地收購旗下SaaS相關軟件及公司 更多新闻 >>