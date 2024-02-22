冠君產業信託公布2023年度全年業績



香港, 2024年2月21日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）公布2023年度全年業績。 業績摘要 2023財政年度 2022財政年度 變動 租金收益總額 （百萬港元） 2,312 2,359 -2.0% 物業收益淨額（百萬港元） 1,946 2,031 -4.2% 可分派收入（百萬港元） 1,122 1,298 -13.6% 每基金單位分派（港元） 0.1683 0.1954 -13.9% 於2023年 12月31日 於2022年 12月31日 變動 物業組合總值（百萬港元） 62,950 63,555 -1.0% 每基金單位資產淨值（港元） 7.72 7.91 -2.4% 資產負債比率 22.8% 22.5% +0.3 pp 概覽 2023年全面通關後，旅客重臨推動香港零售市道復蘇。雖然整體旅遊業和消費需求仍不及疫前水平，但人流和租戶銷售回升令本信託的零售租金收益錄得滿意增長。然而，由於租戶繼續以控制成本為優先考慮，香港寫字樓租賃活動持續低迷。本信託的租金收益溫和下跌2.0% 至23.12億港元，物業收益淨額則下跌4.2%至19.46億港元。高息環境令現金融資成本於期內增加41.3%至5.90億港元，可分派收入下跌 13.6% 至11.22億港元，而每基金單位分派（「每基金單位分派」）則減少13.9%至0.1683港元。 花園道三號 雖然洽租查詢在全面通關後有所增加，但2023年中環寫字樓市場的整體租賃動力仍然不足。儘管市場充滿挑戰，花園道三號的出租率於2023年12月31日仍能保持穩定於82.8%。租金收益因續租租金下跌而減至12.22億港元（2022年：13.46億港元）。為了提升物業設施，我們完成升降機系統全面優化工程以提高效率，亦安裝了新的電動車充電站以配合本地與日俱增的電動車數量。 朗豪坊辦公樓 年內，續見醫療和美容行業於朗豪坊辦公樓開展新業務。於2023年12月31日，朗豪坊辦公樓的出租率保持在93.3%的穩定水平。於2023年12月31日，生活時尚行業租戶仍是該物業的主要租戶，佔租戶組合74%。租金收益下跌3.7%至3.50億港元（2022年：3.63億港元）。 朗豪坊商場 2023年，香港零售銷售總額上升16.2%，顯示整體零售市道在疫後的復蘇步伐令人滿意。朗豪坊商場的租戶銷售額亦大幅增加50.5%，高於市場平均水平，主要受惠於全面通關後美容行業的強勁復蘇。商場租金收益上升13.9%至7.40億港元（2022年：6.50億港元）。受租戶更替影響，商場於2023年12月31日的出租率為98.6%。 分派 本信託期內可分派收入下跌13.6% 至11.22億港元（2022年：12.98億港元），而每基金單位分派則減少13.9%至0.1683港元（2022年：0.1954港元）。按2023年12月29日的基金單位收市價2.45港元計算，相當於年度分派率6.9%。 資產值 截至2023年12月31日，本信託旗下物業組合的估值為629億港元，較2022年12月31日的636億港元減少1.0%。 可持續發展 我們在氣候抗禦力、持份者參與和社區福祉方面所推行的各項舉措，有助營造一個具共融性的工作環境。朗豪坊辦公樓取得綠建環評既有建築鉑金級認證，是我們邁向2030年綠色建築目標的又一成就。年內，我們舉辦了首屆ESG論壇，以及鼓勵租戶參加以節能減廢為目標的「綠『惜』環保挑戰」。通過舉辦「廚餘到農場到餐桌」計劃、聖誕社企市集及旗艦活動「樂‧心」古典音樂會，我們致力向員工、租戶和音樂愛好者推廣均衡而可持續的生活方式。 展望 受地緣政治緊張及部分地區爆發戰爭所影響，2024年全球經濟充斥不明朗因素，但通脹放緩及減息預期或可紓緩商用物業的估值和利息開支壓力。至於本地零售市場，繼2023年穩健復蘇後，本地貨幣強勁或窒礙今年的增長。在充滿挑戰的市況下，我們會繼續致力優化物業組合的租金收益及管理風險。 圖一、(左) 行政總裁侯迅女士 (左) 及投資及投資者關係總監陸嘉萍女士 (右) 圖二、行政總裁侯迅女士 有關冠君產業信託（股份代號：2778） 冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。 網站：www.championreit.com



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