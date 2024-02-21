太美醫療科技擬赴港上市：客戶高粘性 差異化解決方案優勢顯著

香港, 2024年2月21日 - (亞太商訊) - 隨著人們生活水平的提高和醫療需求的增加，中國創新藥及醫療器械行業蓬勃發展，創新成為生命科學奔騰向前的關鍵動力。為進一步加快業務佈局，提升市場知名度和綜合競爭力，浙江太美醫療科技股份有限公司（「太美醫療科技」或「公司」）於1月29日遞交了港股A1招股書，摩根士丹利、中金公司為聯席保薦人。

業務方向上，太美醫療科技主要為生命科學行業的產業鏈各方設計並提供專業的軟件及數字化服務。根據灼識諮詢的資料，以2022年的收入計算，公司是中國生命科學研發和營銷領域最大的數字化解決方案供應商。

市場空間擴容可期 強大解決方案打破行業瓶頸

在機遇無限、挑戰不斷的生命科學領域，中國創新藥及醫療器械行業近年來正全力錨定升級新航道，奮楫揚帆，破浪前行。

一方面，市場需求持續增長。根據灼識諮詢的資料，中國生命科學公司的研發投入於2022年達到人民幣2,393億元，為2018年的兩倍以上，中國生命科學公司的營銷開支亦從2018年的人民幣5,814億元增加到2022年的人民幣7,875億元。同時，中國的註冊臨床試驗數量從2018年的2,265個增長到2022年的3,410個。

另一方面，受行業複雜性和嚴格監管限制，生命科學研發和營銷愈發冗長、低效，成本越來越高昂。為打破困境，製藥企業及其他行業利益相關者在合規前提下，積極尋求數字化解決方案，來更高效、更迅速、更智能地進行研發和營銷活動。

市場嗅覺敏銳的太美醫療科技，在憑藉醫藥研發軟件打下堅實基礎後，在中國率先通過持續創新來滿足生命科學產業鏈各方的需求，制定並落實平台戰略，有力升級了業務模式。依託深厚的專業知識和豐富的經驗，公司構建了一整套完善的生命科學行業解決方案，包括數字化協作平台、雲端軟件以及數字化服務。

在數字化協作平台方面，太美醫療科技的TrialOS生命科學研發數字化協作平台和PharmaOS生命科學營銷數字化協作平台是行業解決方案的基礎。平台的底層技術可以在不同軟件產品及數字化服務之間實現數據的互聯互通，支持創新藥、醫療器械研發和營銷的高效開展。此外，數字化協作平台還提升了解決方案的功能和質量，從而滿足客戶不斷擴大和多樣化的需求。目前，公司正在開發下一代平台，包括為生命科學研發而設計的Trials和為營銷而設計的無界。

基於數字化協作平台，太美醫療科技打造了一系列雲端軟件，適用於不同類型組織和角色且覆蓋生命科學研發和營銷中的主要場景，以解決行業參與方所面臨的挑戰、提高工作效率。公司還為客戶提供獨立影像評估、試驗設計及管理、數據採集及分析等相關數字化服務，與雲端軟件一起構成差異化的行業解決方案。

一站式的生命科學行業解決方案，不僅可以解決生命科學研發和營銷場景中的關鍵流程和瓶頸，顯著提高藥物研發和營銷的效率和質量，降低了運營成本和風險，同時打破了產業鏈各方之間的障礙，使其能夠輕鬆實現線上合作，彼此互利共贏。

擁有龐大及忠誠的優質客戶群 助力長遠可持續發展

目前，太美醫療科技建立了一個高質量和忠誠的客戶群，包括知名的跨國製藥企業及國內行業巨頭，還包括新興的創新製藥企業，以及主流的CRO及其他第三方服務供應商。

截至2023年9月30日，太美醫療科技已為1,300多家製藥企業及CRO提供服務，覆蓋全球前25大製藥企業中的21家及中國醫藥創新100強中的90家。公司還與約700家國家藥物臨床試驗機構建立合作夥伴關係，其中超過80%為三級甲等醫院。根據灼識諮詢資料，截至2022年，就所服務的申辦方數量而言，公司是中國最大的生命科學研發數字化解決方案供應商，從而鞏固了行業地位。

一站式解決方案使客戶能夠集中精力發展和壯大他們的製藥業務，並高質高效地滿足患者的需求。通過用戶友好型數字化協作平台，太美醫療科技的綜合性專業產品和服務矩陣為其贏得了客戶的信賴，有效增強了客戶粘性。截至2022年12月31日，公司擁有221家核心客戶，佔2022年總收入的81.9%。全面的客戶支持下，於2022年，公司在核心客戶中實現94.7%的卓越留存率，購買三種或三種以上產品或服務的客戶對總收入的貢獻率超過77%。

從大環境看，全球醫療產業正步入上行週期，創新藥和醫療器械產品的需求迎來新一輪井噴。太美醫療科技持續推進深耕生命科學數字化解決方案基本盤的發展戰略，憑藉全面的產品矩陣、卓越的技術和數據能力、龐大優質的客戶群，有望積極擁抱市場新的機遇，不斷打造滿足更多客戶需求、有市場競爭力的產品和解決方案，進一步提高市場佔有率，釋放盈利動能，為投資者創造更大的價值。

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