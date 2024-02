Wednesday, 21 February 2024, 10:02 HKT/SGT Share: 易方達基金和沙特利雅德資本簽署合作備忘錄 在投資領域開展交流合作

香港, 2024年2月21日 - (亞太商訊) - 2月20日,國內最大的基金管理公司易方達基金與沙特領先的資產管理公司利雅德資本簽署了合作備忘錄,雙方將在投資領域開展交流與合作。該合作備忘錄在利雅德舉辦的2024年沙特資本市場論壇上簽署。 在全球化發展願景下,易方達基金與利雅德資本將充分發揮各自的本土優勢和專業能力,探索在不同市場、不同資產類別中的合作,為進一步推動中沙資本市場的聯通融合貢獻力量。 易方達基金董事長(聯席)兼總經理劉曉豔表示:“中國資本市場的高水準對外開放為基金公司的國際化發展提供了機遇。易方達基金一直堅持穩步推進國際化發展戰略,借助此次與利雅德資本的合作,我們將進一步擴展在沙特及更廣泛地區的投資能力,持續豐富產品和服務,同時也為沙特投資者搭建瞭解和投資中國市場的橋樑。” 利雅德資本CEO Abdullah Alshwer表示:“我們很高興能與易方達基金合作。通過這次合作,我們希望在亞洲進行更廣泛的管道覆蓋和更全面的產品佈局,同時分享專業知識。此外,我們將致力於為全球投資者進入沙特資本市場提供更便捷的途徑,並為本土客戶在全球市場拓展更豐富的投資機會。”



