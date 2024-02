Monday, 12 February 2024, 21:15 HKT/SGT Share: 東港城新春佈置「繁花錦簇御庭園」 穿越8大古香詩意打卡場景

《中年好聲音》12位實力歌手呈獻新春演唱盛典

賞.買.玩.樂全方位賀年活動

香港, 2024年2月12日 - (亞太商訊) - 還有不足一個月踏入龍年,新地旗下將軍澳東港城特別推出一站式賞、買、玩、樂的全方位賀歲活動迎接新年。由即日起,東港城率先以古色古香的新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」迎春,中式古樸庭園8大場景打卡度滿分,隨手一拍都是詩情畫意;不同場景更細心配以不同寓意的賀年花,祝願龍年繁花似錦,花好月圓。 疫情過後的首個新春,東港城更為大家準備悠悠「樂」韻,邀請《中年好聲音》12位實力歌手大唱多首賀年及經典金曲,炒熱全場氣氛;大年初八更將舉行東港城龍年賀歲醒獅巡遊,祝願商戶及顧客全年行好運。 漫步8大中式古樸庭園場景 5米花燈亭掛滿80燈籠祝願佳節團圓 迎接龍年,東港城於1樓中庭特別打造中式古樸庭園場景裝置,8大中式古樸庭園場景配以不同的賀年年花,讓大家宛如穿越古代,置身於古雅的庭園之中。先踏進「新春報喜躍拱門」,彷彿穿梭到古代詩意盎然的庭園中,一步一步遊歷繁花錦簇、古式古香的御庭園。5米高的「新春夢幻花燈亭」盡收眼簾,80盞花燈洋溢著詩意氛圍。漫步至「古樸典雅屋簷下」,在「百花門前結良緣」前回眸留下倩影;在「花漾喜鵲迎新春」中被春意盎然的繁花及喜鵲的優雅叫聲環繞,再繞著「春意情緣桃花樹」徜徉,春風吹拂,靜靜感受春至的美好;與摯愛安坐於「情濃在花見鞦韆」一同搖曳,在花間共度新年。春天初至,攜手到「蝴蝶漫舞祈願燈」前許下新年願望,祈求新年花開如意,幸福綿綿。 【春至】新春報喜躍拱門 逾3.5米高的新春拱門以盛開奔放的牡丹點綴,象徵繁華的春日到來,與摯愛攜手踏過粉紅拱門,彷彿穿梭到古代詩意盎然的庭園,沉浸於花香與美景中。 【緣定今生】百花門前結良緣 與愛人門前結下良緣,兩手相牽邂逅,在繁花錦簇的庭園中道別時依依不捨,回眸一笑時像庭園中繁花一樣美艷,願每對情侶前世今生再續緣,綻放無盡的幸福。 【幸福】新春夢幻花燈亭 在5米高的中式花燈亭,抬頭見漫天色彩斑斕的花燈,被近80盞花燈包圍營造360度無死角打卡位,配以紅彤彤的串串富貴子作點綴,如夢如幻的花燈散發著幸福的氛圍,願龍年家家戶戶被幸福包圍。 【小確幸】古樸典雅屋簷下 在逾5米高、古風滿滿的屋簷前,在半掩的木門前回顧與摯愛相處的每一刻小確幸,期待新一年更多甜蜜共聚時刻。 【成雙成對】花漾喜鵲迎新春 在花團錦簇的庭園中,一雙一對的喜鵲在高達4米的雀籠上舞動,花瓣飄揚,配合喜鵲的優雅叫聲,恍如被春意盎然的繁花及喜鵲環繞,喜氣蓬勃,寓意喜事到家,吉祥如意。祝福龍年大家雙雙對對,團團圓圓,幸福歡樂。 【緣份】春意情緣桃花樹 新春繞著4 米高的桃花樹徜徉,芍藥花綻放,紅粉緋緋的樹下漫步,春風吹拂,感受春天美好的氛圍,預示著新一年的人緣大好。 【甜蜜】情濃在花見鞦韆 桃花林畔,與摯愛共坐3米高心型花見鞦韆,熱情如火的玫瑰綻放在旁,搖曳間綻放幸福的祝願,願有情人永結同心。 【祈願】蝴蝶漫舞祈願燈 彩蝶在在4米高的祈願燈中隨著春風翩翩起舞,在蘭花襯托下,宛如仙子般傳遞著美好的祝福,向夢想奔馳,祈願新的一年夢想成真。 東港城「繁花錦簇御庭園」新春佈置 日期:即日起至3月5日 地點:將軍澳東港城一樓中庭 時間:上午10時至晚上10時 The Point會員專屬消費禮遇 情人節禮品換領 今年情人節正值農曆大年初五,適逢新年連假假期,絕對是約會拍拖好時機。東港城特別貼心為各位情人準備甜蜜貼心的禮品,憑積分及消費滿指定金額即可換領,禮品男女皆宜,向心儀對象表達心意最適合不過! 《中年好聲音》實力唱將登場 大唱賀年歌曲迎新春 2月4日立春起,東港城將於四個周日邀請《中年好聲音》多位實力唱將以歌聲迎接新春。12位靚聲王聯袂登場,包括顏志恆、林鉫瑋、涂家堯、尹新杰、鮑聖光、李泇霖、何博文、羅金榮、區俊傑、柳冕、梁凱榳及馮志豪,大唱賀年歌曲及經典金曲。東港城更特別推出《中年好聲音 – 新春演唱盛典》入場證及禮物包換領,顧客憑指定消費即可換領入場券2張及賀年小食包1份。 東港城龍年賀歲醒獅巡遊 迎接龍年,東港城將於大年初八舉行龍年賀歲醒獅巡遊,祝願商戶及顧客龍年行好運,將賀年氣氛推向最高潮! 年花擺放布局旺風水 麥玲玲師傅分享年花催運貼士 新春買年花帶回家後裝飾擺放位置也非常考究,東港城特別邀請麥玲玲師傳助陣,分享以年花催旺不同運程的妙法。年輕男女想趨旺桃花,在正東放置任何水種植物或顏色鮮艷的花卉,可改善桃花運及人緣;想喜事臨門及添丁旺財,西南位放帶果實的泥種植物,凡事喜上加喜;一眾打工仔希望升職加薪,最適宜西北擺放四枝水養富貴竹來摧旺。



