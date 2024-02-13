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Monday, 12 February 2024, 21:15 HKT/SGT
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東港城新春佈置「繁花錦簇御庭園」
穿越8大古香詩意打卡場景
《中年好聲音》12位實力歌手呈獻新春演唱盛典　
賞．買．玩．樂全方位賀年活動

香港, 2024年2月12日 - (亞太商訊) - 還有不足一個月踏入龍年，新地旗下將軍澳東港城特別推出一站式賞、買、玩、樂的全方位賀歲活動迎接新年。由即日起，東港城率先以古色古香的新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」迎春，中式古樸庭園8大場景打卡度滿分，隨手一拍都是詩情畫意；不同場景更細心配以不同寓意的賀年花，祝願龍年繁花似錦，花好月圓。

疫情過後的首個新春，東港城更為大家準備悠悠「樂」韻，邀請《中年好聲音》12位實力歌手大唱多首賀年及經典金曲，炒熱全場氣氛；大年初八更將舉行東港城龍年賀歲醒獅巡遊，祝願商戶及顧客全年行好運。

漫步8大中式古樸庭園場景　５米花燈亭掛滿80燈籠祝願佳節團圓

迎接龍年，東港城於1樓中庭特別打造中式古樸庭園場景裝置，8大中式古樸庭園場景配以不同的賀年年花，讓大家宛如穿越古代，置身於古雅的庭園之中。先踏進「新春報喜躍拱門」，彷彿穿梭到古代詩意盎然的庭園中，一步一步遊歷繁花錦簇、古式古香的御庭園。５米高的「新春夢幻花燈亭」盡收眼簾，80盞花燈洋溢著詩意氛圍。漫步至「古樸典雅屋簷下」，在「百花門前結良緣」前回眸留下倩影；在「花漾喜鵲迎新春」中被春意盎然的繁花及喜鵲的優雅叫聲環繞，再繞著「春意情緣桃花樹」徜徉，春風吹拂，靜靜感受春至的美好；與摯愛安坐於「情濃在花見鞦韆」一同搖曳，在花間共度新年。春天初至，攜手到「蝴蝶漫舞祈願燈」前許下新年願望，祈求新年花開如意，幸福綿綿。

【春至】新春報喜躍拱門

逾3.5米高的新春拱門以盛開奔放的牡丹點綴，象徵繁華的春日到來，與摯愛攜手踏過粉紅拱門，彷彿穿梭到古代詩意盎然的庭園，沉浸於花香與美景中。

【緣定今生】百花門前結良緣

與愛人門前結下良緣，兩手相牽邂逅，在繁花錦簇的庭園中道別時依依不捨，回眸一笑時像庭園中繁花一樣美艷，願每對情侶前世今生再續緣，綻放無盡的幸福。

【幸福】新春夢幻花燈亭

在5米高的中式花燈亭，抬頭見漫天色彩斑斕的花燈，被近80盞花燈包圍營造360度無死角打卡位，配以紅彤彤的串串富貴子作點綴，如夢如幻的花燈散發著幸福的氛圍，願龍年家家戶戶被幸福包圍。

【小確幸】古樸典雅屋簷下

在逾5米高、古風滿滿的屋簷前，在半掩的木門前回顧與摯愛相處的每一刻小確幸，期待新一年更多甜蜜共聚時刻。

【成雙成對】花漾喜鵲迎新春

在花團錦簇的庭園中，一雙一對的喜鵲在高達4米的雀籠上舞動，花瓣飄揚，配合喜鵲的優雅叫聲，恍如被春意盎然的繁花及喜鵲環繞，喜氣蓬勃，寓意喜事到家，吉祥如意。祝福龍年大家雙雙對對，團團圓圓，幸福歡樂。

【緣份】春意情緣桃花樹

新春繞著4 米高的桃花樹徜徉，芍藥花綻放，紅粉緋緋的樹下漫步，春風吹拂，感受春天美好的氛圍，預示著新一年的人緣大好。

【甜蜜】情濃在花見鞦韆

桃花林畔，與摯愛共坐3米高心型花見鞦韆，熱情如火的玫瑰綻放在旁，搖曳間綻放幸福的祝願，願有情人永結同心。

【祈願】蝴蝶漫舞祈願燈

彩蝶在在4米高的祈願燈中隨著春風翩翩起舞，在蘭花襯托下，宛如仙子般傳遞著美好的祝福，向夢想奔馳，祈願新的一年夢想成真。

東港城「繁花錦簇御庭園」新春佈置

日期：即日起至3月5日

地點：將軍澳東港城一樓中庭

時間：上午10時至晚上10時

The Point會員專屬消費禮遇　情人節禮品換領

今年情人節正值農曆大年初五，適逢新年連假假期，絕對是約會拍拖好時機。東港城特別貼心為各位情人準備甜蜜貼心的禮品，憑積分及消費滿指定金額即可換領，禮品男女皆宜，向心儀對象表達心意最適合不過！

《中年好聲音》實力唱將登場　大唱賀年歌曲迎新春

2月4日立春起，東港城將於四個周日邀請《中年好聲音》多位實力唱將以歌聲迎接新春。12位靚聲王聯袂登場，包括顏志恆、林鉫瑋、涂家堯、尹新杰、鮑聖光、李泇霖、何博文、羅金榮、區俊傑、柳冕、梁凱榳及馮志豪，大唱賀年歌曲及經典金曲。東港城更特別推出《中年好聲音 – 新春演唱盛典》入場證及禮物包換領，顧客憑指定消費即可換領入場券2張及賀年小食包1份。

東港城龍年賀歲醒獅巡遊

迎接龍年，東港城將於大年初八舉行龍年賀歲醒獅巡遊，祝願商戶及顧客龍年行好運，將賀年氣氛推向最高潮！

年花擺放布局旺風水　麥玲玲師傅分享年花催運貼士

新春買年花帶回家後裝飾擺放位置也非常考究，東港城特別邀請麥玲玲師傳助陣，分享以年花催旺不同運程的妙法。年輕男女想趨旺桃花，在正東放置任何水種植物或顏色鮮艷的花卉，可改善桃花運及人緣；想喜事臨門及添丁旺財，西南位放帶果實的泥種植物，凡事喜上加喜；一眾打工仔希望升職加薪，最適宜西北擺放四枝水養富貴竹來摧旺。



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