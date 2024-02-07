USESTA.TW引入全新線上服務，簡化美國旅遊許可流程

台北，台灣，2024年2月8日 - (亞太商訊) - USESTA (http://www.usesta.tw)，一家專門為台灣公民提供 ESTA 服務的代辦機構，宣佈推出全新的線上服務，旨在進一步簡化和便利台灣公民申請美國旅遊許可的流程。

美國是一個令人驚嘆且多元化的地區，適合每個人。為了充分享受美國之旅，有幾件事情需要關注，其中包括使用美國電子簽證的簽證流程。美國的 ESTA 旅遊許可電子系統允許41個免簽證計劃參與國的公民通過網絡方式獲得入境許可，其中包括台灣公民。USESTA.TW的線上服務將使申請人能夠更迅速且便捷地完成申請流程，無需繁瑣的常規簽證程式。

公司發言人在接受採訪時表示：“我們致力於為台灣公民提供更簡單、高效的申請過程。新的線上服務不僅節省了申請人的寶貴時間，同時也為他們提供了更方便的方式，使他們能夠更輕鬆地計劃和享受美國的旅程。”

此次推出的線上服務將為台灣公民提供更直觀且易於操作的介面，以便他們更輕鬆地填寫申請表格和提交必要的檔。而此外，USESTA的客服服務人員專業精通 ESTA 申請流程和台灣旅客條件，並能夠提供個性化的支援，使申請人在整個過程中感受到更多的便利。

美國 ESTA 簽證的有效期為兩年，並允許旅客在此期間內入境美國停留不超過90天。這一系統的推出旨在為台灣公民提供更靈活、高效的旅遊選擇，無論是商務訪問、觀光還是中轉，都能夠更加順利地前往美國。

關於USESTA的服務，公司發言人進一步表示：“我們不僅僅是一個代辦機構，更是一個為台灣公民提供資訊和支援的平臺。我們深知台灣旅客的需求，因此我們的服務人員不僅通曉 ESTA 申請流程，還精通台灣的中文，確保申請人在使用我們的服務時無需擔心語言障礙。”

最後，發言人強調了公司的承諾：“我們將不斷努力改進和擴展我們的服務，以確保台灣公民能夠輕松、便利地獲得美國 ESTA 旅遊許可，讓更多人能夠暢遊美國的美麗風景。”

關於USESTA

USESTA提供專門的電子簽證線上申請服務，在簽證申請過程中協助旅客。公司的專員協助旅客取得政府的旅行授權。本服務包括正確核對所有回答的資料、協助填寫申請、核對申請的準確性、完整性、拼寫和文法；本服務亦包括資訊的翻譯

一旦在USESTA.TW上完成申請，移民專家將對其進行核對，並將申請提交給政府。所有申請都須經政府批准，憑藉USESTA.TW的專業知識，公司將確保申請資料 100% 正確無誤。有關更多資訊，請訪問http://www.usesta.tw。

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