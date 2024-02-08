吉宏股份遞表港交所：深耕社交電商模式 國際化戰略進一步深化

香港, 2024年2月7日 - (亞太商訊) - 2023年以來，在大力發展跨境電商、支持外貿新業態發展的政策背景下，中國跨境電商發展前景持續向好。廈門吉宏科技股份有限公司（下稱「吉宏股份」或「公司」，股份代號：002803.SZ）作為領先的跨境社交電商公司，亦希望借登陸港股來發揮自身的數字化能力及資源優勢，加速全球化佈局，提升其國際市場影響力。

跨境社交電商龍頭企業 主營業務實現規模經濟

據悉，吉宏股份成立於2003年，是一家以技術、創新及數字化賦能為基礎的雙輪驅動企業，推動跨境社交電商業務及紙制快消品包裝解決方案業務，已於2016年在深交所主板上市。2024年2月6日，吉宏股份正式遞交香港上市申請，計劃於港交所主板上市，中金公司及招銀國際擔任聯席保薦人。

於2016年在深交所上市後，吉宏股份已成功轉型並實現業務多元化，同時在業務及財務方面均取得重大成就。根據灼識咨詢的資料，按於2022年在亞洲從事社交媒體電商業務產生的收入計，作為一家專注亞洲市場的領先跨境社交電商公司，公司在中國B2C對外電商公司中排名第二。

於跨境社交電商業務中，由於採用創新的「貨找人」模式，吉宏股份通過強大的數據分析能力，實現精準的選品和推送，在線投放定向廣告，從社交媒體流量中吸引消費者訪問公司的落地頁，並最終將物美價優的中國商品推廣及銷售至全球海外消費者，助力中國供應商與亞洲、歐洲及北美洲的消費者實現對接。

獨特高效的運營模式，讓吉宏股份的跨境電商業務實現了快速增長，國際化佈局不斷突破。A1招股書數據顯示，2018年至2022年，公司跨境社交電商業務的年複合增速達31.8%。於2021年、2022年及2023年前九個月，跨境社交電商業務收入分別佔公司總收入的54.7%、57.8%及63.1%，其毛利率分別為58.0%、59.1%及64.3%。於往績記錄期間，公司已為15.5百萬名消費者簽收超過35百萬份訂單，且有逾550,000個SKU。根據灼識諮詢的資料，於2023年前九個月，公司的ROI為192.5%，平均簽收率為88.2%，高於行業平均。

研发实力强劲數字化賦能 構築堅固競爭壁壘

過去20年里，創新一直是吉宏股份的核心價值和源動力。長期以來，公司堅持對研發的持續投入，在技術領域砥礪深耕，通過技術創新和產品迭代，促進其競爭力日益增強，業務範圍和規模穩健提升。

自2017年以來，吉宏股份累計投入了超過人民幣4.7億元研發費用。截至2023年9月30日，公司在廈門、鄭州及杭州分別設立共3個研發中心，研發團隊超過600人。公司已擁有兩項專利及118項軟件版權，涉及跨境社交電商業務的算法、軟件系統及其他技術開發，同時擁有301項專利及16項軟件版權，涉及包裝解決方案業務的包裝設計及製造。

在與眾不同的「貨找人」模式下，吉宏股份大舉投資以AI賦能的技術基礎設施，藉助AI算法及模型，為其跨境社交電商業務專門自主開發了Giikin系統。透過已整合到Giikin系統中的AI應用程序，公司於有限的人工參與下無縫連接業務流程的各個階段，從選品到運輸及物流。公司亦與知名企業合作進行電商AI應用研發。根據灼識咨詢的資料，其是首批在中國以AI技術賦能業務的公司之一。

財務方面，據招股書披露，於2021年、2022年及2023年前九個月，吉宏股份的總收入分別約為人民幣51.8億元、53.8億元及49.2億元，經調整利潤分別約為人民幣2.10億元、1.71億元及3.02億元，整體穩中有升。

中長期來看，隨著全球貿易不斷整合，中國B2C對外電商市場展現出不凡的市場活力。2022年，中國B2C對外電商市場規模以收入計為3,229億美元，佔全球B2C電商市場的6.5%，預計2027年市場規模將達到7,339億美元，佔全球B2C電商市場的9.8%，自2022年起年複合增速為17.8%，具備較大增長空間。

憑藉優異的數字化運營與創新能力，吉宏股份逐步發展成為於亞洲地區B2C對外社交媒體電商公司中的領導者。隨著赴港IPO計劃的開啟，公司有望進一步提高市場知名度和影響力，幫助其在全球市場實現新的突破。

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