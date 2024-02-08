跨境社交電商吉宏股份擬赴港上市 國際化佈局跑出發展加速度

香港, 2024年2月7日 - (亞太商訊) - 近年來，中國政府持續出台政策，深化資本市場改革和雙向開放，提升跨境投融資便利度。近期，中國證監會副主席方星海、王建軍均在公開場合明確表示，要堅定推進資本市場開放，進一步完善境外上市機制、豐富發行方式，讓內地企業更加便捷高效地赴港上市、進一步深化互聯互通。

政策東風之下，加快了企业國際化發展步伐。廈門吉宏科技股份有限公司（「吉宏股份」或「公司」；002803.SZ）便是其中之一。2月6日，吉宏股份向港交所遞交上市申請，擬發行H股，實現「A+H」兩地上市。

AI賦能提質增效 業績穩健增長

吉宏股份最初為快消品企業客戶提供一站式紙制包裝解決方案，憑藉在產品營銷和識別消費者需求方面積累的深刻理解和經驗，於2017年切入跨境社交電商業務，以把握移動互聯網發展所帶來的新興跨境電商行業機遇，實現了業務多元化發展。目前，跨境社交電商業務已超过总体收入一半。按於2022年在亞洲從事社交媒體電商業務產生的收入計，其在中國B2C對外電商公司中排名第二。

跨境社交電商業務採用「貨找人」的業務模式，運用AI等前沿技術融合跨境社交電商應用場景，在選品、圖像素材設計、視頻素材生成、廣告文案與翻譯、精準產品推薦、廣告投放及客服等跨境電商業務的多個環節實現了數智化升級，有效提高運營效率，大幅降低客戶找貨時間成本，改善客戶購物體驗。此外，公司還能利用其積累的數據洞察，持續提升其數據分析能力，訓練模型，不斷優化其運營系統，實現對於消費者更為精準的了解，從而提升產品簽收率預測和定價模型準確度，實現更高的ROI。根據灼識咨詢的資料，於2021年、2022年及2023年前九個月，公司ROI分別為204.9%、208.3%及192.5%，高於行業平均。

憑藉對市場趨勢的敏銳洞察和對消費者需求的精准把握，以及通過AI深度賦能跨境社交電商業務降本增效，吉宏股份取得了營收及利潤的雙雙增長。2023年前9個月，公司實現營收人民幣49.16億元，同比增長24.9%；實現淨利潤人民幣3.02億元，同比增長59.1%。

國際化佈局卓有成效 行業長期向好下前景可期

吉宏股份於2017年開始佈局跨境電商業務，開啟其國際化發展之旅。通過不斷優化電商信息化系統、供應鏈管理和物流配送體系，公司跨境社交電商業務已經在亞洲（除中國外）地區建立了堅實的市場基礎，銷售額持續增長。

財務數據顯示，於2021年、2022年及2023年前9個月，來自跨境社交電商業務的收入分別約為人民幣28.34亿元、31.07億元、31.01億元，占總收入的比重約54.7%、57.8%、63.1%，呈持續提升之勢，貢獻了大部分收入來源。由此可見，海外市場已成為吉宏股份業績增長的第一大引擎。

從行業方面來看，隨著疫情擾動因素消退，全球網絡零售將逐步回歸常態增長。特別是除中國以外的亞洲市場，社交媒體電商業務仍處於早期發展階段，根據灼識諮詢報告，2022年亞洲（不包括中國）社交媒體普及率約為47.4%，隨著移動互聯網於亞洲地區的不斷普及，預計到2027年將提高至53.3%，顯示出巨大增長潛力。預計到2027年，中國B2C對外社交媒體電商於亞洲市場的市場規模將達到492億美元，自2022年起年複合增速為20.8%。

對此，吉宏股份緊抓亞洲地區互聯網流量紅利機遇，深耕「貨找人」社交電商模式，差異化競爭優勢凸顯。在行業長期向好背景下，跨境電商業務將受益於海外市場復甦、亞洲（不包括中國）社交電商滲透率提升，為公司業績提供有力支撐。

選擇赴港上市，也是吉宏股份國際化戰略的重要一步。一方面，發行H股的過程需要對招股書內容進行充分驗證，將為公司電商業務的真實、合規提供證明，打消市場對其跨境業務的疑慮。另一方面，若成功登陸國際資本市場，有助於吉宏股份進一步佈局跨境電商市場，推動跨境業務發展，伴隨著其國家化戰略的深入推進，公司有望實現加速發展。

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