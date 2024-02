Wednesday, 7 February 2024, 17:58 HKT/SGT Share: 吉宏股份啟動香港IPO計劃:業務雙輪驅動 開拓新價值空間

香港, 2024年2月7日 - (亞太商訊) - 2024年以來,境外上市備案速度明顯加快。中國證監會網站數據顯示,1月共有22家境內企業境外發行上市備案完成,環比增長83.33%。備案效率的大幅提高,提振了內地企業赴港上市的信心。已A股上市的廈門吉宏科技股份有限公司(下稱「吉宏股份」或「公司」;002803.SZ),也趁此東風遞交了港股上市申請。 兩大業務雙輪驅動 領先優勢明顯 吉宏股份是一家以跨境社交電商業務及紙制快消品包裝解决方案業務雙輪驅動的企業。於成立之初,公司主要以包裝行業營銷設計業務為收入來源。憑藉對企業客戶的深入理解以及對行業發展趨勢的準確把握,公司逐漸將業務擴大到覆蓋營銷策略、產品設計、工藝設計及技術策劃、生產到及運輸及物流的一站式包裝解決方案業務,可滿足企業客戶對各類產品全方位的包裝需求。 經過近20年的行業深耕,吉宏股份在中國紙制快消品銷售包裝解決方案行業建立了領先的競爭優勢。根據灼識咨詢的資料,按2022年國內收入計,公司在中國紙制快消品銷售包裝解決方案市場排名第一。在2022年印刷經理人雜誌發佈的「中國印刷包裝企業100強」中,公司位列第五。 在維持包裝印刷業務領先優勢的同時,吉宏股份瞄準跨境電商行業發展機遇,於2017年進一步將業務拓展至跨境社交電商領域。與第三方電商平台商業模式不同,公司的跨境電商業務採用「貨找人」模式,通過強大的數據分析能力,實現精準的選品和推送,吸引消費者在看到廣告投放後進入其落地頁面,並購買相關產品。在該模式下,吉宏股份不受第三方平台限制,可以靈活地於社交媒體平台上投放廣告,最大限度地實現精準營銷及擴大盈利。依託高效的業務模式,吉宏股份快速成長為中國領先的領先跨境社交電商公司。按於2022年在亞洲從事社交媒體電商業務產生的收入計,公司作爲一家以亞洲市場為戰略重點的領先跨境社交電商公司,在中國B2C對外電商公司中排名第二。 业绩穩健增長 跨境電商業務打造第二價值曲線 在包裝解決方案業務及跨境社交電商業務的雙輪驅動下,公司實現了經營業績的穩健增長。2023年前9個月,公司實現營收人民幣49.2億元,利潤達到人民幣3.02億元。 從收入結構來看,包裝解決方案業務為吉宏股份提供了穩健的收入來源,跨境社交電商業務則打開了新的增長空間。2023年前9個月,包裝解決方案業務收入同比增長3.7%,收入佔比為31.6%。跨境社交電商業務收入同比大幅增長40.1%,收入貢獻佔比達63.1%,而2021年時佔比為54.8%,實現了逐年提升。 受惠於跨境社交電商業務對公司收入貢獻的持續增長,吉宏股份盈利能力穩步增強。2021年、2022年及2023年前9個月,跨境社交電商業務毛利率分別為58.0%、59.1%及64.3%,已經成為總體毛利率的關鍵驅動因素。同期,公司整體毛利率也隨之上升,分別達到38.3%、40.5%及46.8%。 中長期看,隨著社交媒體的發展以及持續滲透,中國B2C對外社交媒體電商市場有望進一步發展。根據灼識諮詢報告,預計到2027年,中國B2C對外社交媒體電商市場規模將擴大至940億美元,自2022年至2027年的年複合增速為19.2%。中國B2C對外社交媒體電商於亞洲市場的市場規模將達到492億美元,自2022年起年複合增速為20.8%,保持較快發展態勢。 獨具特色的業務運營模式,使吉宏股份能夠克服不同地区跨境销售的难点及痛点,在市場競爭中佔據優勢,从而把握住中國B2C對外社交媒體電商的增長機遇,為公司提供源源不斷的內生增長動力,其未來成長性值得期待。



