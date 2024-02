更多衝浪池即將登陸巴西，AWM和房地產開發商JHSF簽署獨家授權協議

Tuesday, 6 February 2024, 19:10 HKT/SGT Share:

加州索拉納海灘, 2024年2月6日- (亞太商訊) - 美國波浪機器公司(American Wave Machines),全球一流衝浪池目的地的領導者,今天宣布與巴西領先的高端房地產開發公司 JHSF 簽署了一項為期多年的獨家國家授權協議。 該協議授予JHSF在巴西對PerfectSwell®品牌和技術組合的獨家權利,將AWM與巴西最傑出的房地產開發集團JHSF合作。 源自於 Boa Vista Village 計畫的成功以及即將開業的 São Paulo Surf Club,該協議使兩家公司為在這一新興領域的持續成長做好準備。 "JHSF不斷創新其投資組合,旨在滿足首要關注品質和卓越的客戶需求。JHSF和AWM共同證明了PerfectSwell和房地產在提供獨特的卓越體驗方面具有完全的協同效應。我們的客戶在自己的社區中 享受完美的浪潮,創造持久的回憶,這是源於品質和卓越的體驗," JHSF首席執行官Thiago Alonso de Oliveira表示。 "PerfectSwell®是這一領域的領導品牌,使其成為我們與之合作的理想夥伴,也是我們為客戶提供的關鍵服務之一。" "我們很高興與JHSF擴展我們的策略合作夥伴關係,並繼續為巴西衝浪卓越的傳統添磚加瓦。The Brazilian Storm 是真實存在的,JHSF及其客戶在衝浪領域是多方面的冠軍," AWM 首席執行官 Bruce McFarland說道。 "在巴西即將推出的PerfectSwell®專案堪稱世界一流,我們將繼續在每個新地點與JHSF合作,提供我們最高規格的衝浪體驗。" 關於American Wave Machines American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R)技術的發明者和開發商。 AWM 開發世界級的衝浪設施目的地,擁有可靠的財務狀況和刺激的衝浪者。 PerfectSwell(R) 在市場上獨樹一幟,並受到全球 50 多項專利的保護。 PerfectSwell®的Split Peaks、Peeling Waves、Air Sections和Wedge Barrels都受到AWM強大的專利組合保護。 關於JHSF JHSF是一家總部位於巴西的控股公司,是巴西高收入房地產行業的領導者,從事房地產開發、購物中心、時尚零售、酒店和餐飲業務。 成立於1972年,公司的主要營運和投資領域是高收入段,重點是可循環收入活動。 該公司自2007年以來一直在公開交易,並在B3的Novo Mercado上市,業務涵蓋巴西市場以及其他國家,如美國和烏拉圭。 作為巴西房地產行業的先驅之一,JHSF是第一家專注於可循環收入資產的公司,包括購物中心、機場和酒店運營,以及房地產項目。 欲了解更多信息,請訪問 jhsf.com.br 。 聯絡人:

