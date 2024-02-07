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  • Wednesday, February 7, 2024
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Tuesday, 6 February 2024, 18:06 HKT/SGT
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將軍澳中心 新春豐收祭 和風鳥居X櫻花許願樹 新春室內主題市集
雲集12大精選賀年禮品檔主　一站式搜購特色賀年所需
The Point會員獨家禮遇︰$800即享免費換領禮盒優惠
賀年主題工作坊　新春情人節一連五日派發祝福

香港, 2024年2月6日 - (亞太商訊) - 臨近歲晚，令人最期待的活動當然要數行花市！將軍澳中心於1 月24至2月18日特別呈獻室內新春市集「新春豐收祭」，以和風鳥居及櫻花許願樹兩大元素，打造與別不同的過年氣氛，讓大家在市集完成搜購年貨，再到櫻花許願樹兜個大圈，大運立即Double up，迎接美好新一年！將軍澳中心「新春豐收祭」集齊12大品牌，有齊年花、優質茶品、賀年食品、優質海味乾貨等，方便大家，為拜年做好準備！The Point會員更尊享新春禮遇，凡購物滿指定金額，即可免費換領多款人氣新春禮盒，讓大家新年團聚時大飽口福。小朋友亦可以參加場內日式注連繩主題工作坊，為龍年注滿無限好運！新春和情人節期間，將軍澳中心更邀請到財神到場，以及甜蜜大使大派香皂玫瑰花，祝願大家財源滾滾及甜甜蜜蜜！將軍澳中心「新春豐收祭」精彩活動連綿不絕，萬勿錯過，過一個豐足鼎盛的龍年。

將軍澳中心 新春豐收祭　和風市集匯聚12大品牌　桃花樹下行大運

臨近農曆新年，不少港人都會行花市，迎春花開！將軍澳中心特意打造「新春豐收祭」，新春市集走東瀛路線，以日本鳥居為設計靈感，黑紅色拱形橫樑模仿烏居的笠木和島木，遠處看到已覺矚目。鳥居旁邊的市集以紅色為主色，輔以燈籠、福字等布置，點出過年喜慶氛圍。市集中間是一棵3.5米高櫻花許願樹，讓大家可以在逛市集之餘順便沾些甜蜜氣息，迎接豐盛新一年。

將軍澳中心 新春豐收祭

日期︰2024年1月24日（三）至2月18日（日）

時間︰12nn – 8pm

地點︰將軍澳中心G/F中庭

查詢︰3417 4328

雲集賀年入手之選  全方位照顧大家辦貨所需

將軍澳中心「新春豐收祭」呈獻12大精品攤檔，有齊過百年歷史名牌名店英記茶莊、寶島賀年食品台灣有禮、矜貴海味乾貨慶輝堂和進寶、健康食品六健通和珍式蜂蜜，優質急凍食材天賦坊、特色零嘴小食嚐雪和天寶，以及賀年花卉花琛園、玫瑰花舍和KR Florist，全方位照顧到大家辦年貨所需，Last minute要買禮物去親戚屋企拜年亦無問題！即睇以下精選賀年貨品推介：

新春豐收祭 精選賀年貨品

進寶

頂級瑤柱蝦子幼麵

原價$130，優惠價$ 60

海味乾貨品牌進寶自家香港製造，麵條入口彈牙有蛋香，長壽連綿好意頭。

慶輝堂

紅燒瑤柱吉品鮑10頭

原價$168/罐  特價$98/罐

10頭吉品鮑，送禮自用也很得體，寓意十全十美，吉星高照。

台灣有禮

三式滋味酥 3入裝

優惠價 $50/盒

精美禮盒內藏台灣賀年必備的芋頭酥和紫晶酥，以為品牌自創的鹹甜風味共融的芋香流芯酥，與家人共享甜蜜。

天賦坊

天然海蜇 麻油風味

原價$40，優惠價$20

團年飯加餸之選，爽脆海蜇即拌即食，麻油香氣撲鼻。

The Point會員獨家換領優惠　人氣品牌禮盒免費換領

新年人人送禮，將軍澳中心亦為The Point會員準備了一系列人氣食品禮盒，只須消費滿指定金額即可免費帶返屋企！鳳梨酥、肉鬆餅、堅果塔禮盒來自微熱山丘、武松殿、朵朵好滋一眾台灣著名品牌，當中The Point會員只需以2000積分及消費滿$800，就可以換領到台灣有禮福滿紅豆綜合酥，辦年貨時記得留意！

新春豐收祭 人氣品牌禮盒免費換領

日期：2024年1月30日（二）起

時間：1pm-10pm

地點：將軍澳中心G/F中庭換領專櫃

換領方法：The Point會員以2000積分加電子貨幣消費滿指定金額，即可換領賀年食品禮盒。

-- 台灣有禮 福滿紅豆綜合酥(6個) 2000積分+單一消費滿$800

-- 台灣有禮 三式滋味酥(9個) 2000積分+消費滿$1,000*

-- 微熱山丘 鳳梨酥 (10個) 2000積分+消費滿$1,200*

-- 朵朵好滋 堅果塔禮盒(9個) 2000積分+消費滿$1,300*

-- 武松殿 經典原味肉鬆餅 (10個) 2000積分+消費滿$1,300*

-- 微熱山丘 鳳梨酥平安餅禮盒 (8個) 2000積分+消費滿$1,400*

*最多2組不同商戶發出之單據，每張須滿HK$100

新年主題「福氣滿載注連繩工作坊」　優雅裝飾送上祝福

為迎接農曆新年，將軍澳中心今年以日本賀年必備的注連繩為主題打造「瀛」格十足的利是封。注連繩既是漂亮裝飾，同時寓意祝福！有見及此，在指定日期，將軍澳中心更開辦「福氣滿載注連繩工作坊」，讓大家在場內親手製作充滿福氣的注連繩，迎接美好新一年！

福氣滿載注連繩工作坊

日期︰2024年2月3至4日

時間︰2pm、3pm （每節45分鐘；每節名額12個）

參加詳情︰The Point會員以電子貨幣消費滿$800，即可參加。

年齡要求︰5歲或以上即可參加。5-10歲的小朋友必須由1位家長陪同參與。

將軍澳中心今年精心打造【和風刺繡DIY貼紙利是封】系列，集合四種創意元素，以日本賀年必備的注連繩為主題，配以達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等吉祥物刺繡貼紙，再加上自選配搭設計，為大家送上四款「瀛」格十足的利是封！四款利是封更由不同吉祥物坐鎮，於新年「龍」重登場，祝願港人如意吉祥、年年有餘、招財進寶及喜氣洋洋！大家更可以發揮創意，將不同寓意的刺繡貼紙貼到自選位置上，輕鬆DIY極具個人風格的利是封，讓新年祝福不再單調！即日起至2月9日（年三十），在內以電子貨幣消費滿HK$400，即可換領利是封一包（長封或短封，每包2款，每款4個，共8個，連8款不同刺繡貼紙），數量有限，換完即止！

農曆新年緊接情人節　一連五日兩大活動

今年農曆新年與情人節兩大節日緊接在一起，年初五就是情人節，因此商場一連五日排了「財神到 迎龍年」及「浪漫緣滿情人節」兩大活動：財神將於年初一至初三現身將軍澳中心大派朱古力金幣，祝願大家財源滾滾來；情人節當天和前夕則為大家送上香皂玫瑰花，讓身邊伴侶香氣滿溢，讓有情人度過難忘佳節。

財神到 迎龍年

日期︰2024年2月10至12日(年初一至年初三)

時間︰2pm – 4pm

地點︰將軍澳中心G/F及L1

浪漫緣滿情人節

日期︰2024年2月13至14日

時間︰5pm – 7pm

地點︰將軍澳中心G/F及L1



話題 Press release summary

部門 消费者
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