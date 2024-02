Tuesday, 6 February 2024, 18:06 HKT/SGT Share: 將軍澳中心 新春豐收祭 和風鳥居X櫻花許願樹 新春室內主題市集 雲集12大精選賀年禮品檔主 一站式搜購特色賀年所需

The Point會員獨家禮遇︰$800即享免費換領禮盒優惠

賀年主題工作坊 新春情人節一連五日派發祝福

香港, 2024年2月6日 - (亞太商訊) - 臨近歲晚,令人最期待的活動當然要數行花市!將軍澳中心於1 月24至2月18日特別呈獻室內新春市集「新春豐收祭」,以和風鳥居及櫻花許願樹兩大元素,打造與別不同的過年氣氛,讓大家在市集完成搜購年貨,再到櫻花許願樹兜個大圈,大運立即Double up,迎接美好新一年!將軍澳中心「新春豐收祭」集齊12大品牌,有齊年花、優質茶品、賀年食品、優質海味乾貨等,方便大家,為拜年做好準備!The Point會員更尊享新春禮遇,凡購物滿指定金額,即可免費換領多款人氣新春禮盒,讓大家新年團聚時大飽口福。小朋友亦可以參加場內日式注連繩主題工作坊,為龍年注滿無限好運!新春和情人節期間,將軍澳中心更邀請到財神到場,以及甜蜜大使大派香皂玫瑰花,祝願大家財源滾滾及甜甜蜜蜜!將軍澳中心「新春豐收祭」精彩活動連綿不絕,萬勿錯過,過一個豐足鼎盛的龍年。 將軍澳中心 新春豐收祭 和風市集匯聚12大品牌 桃花樹下行大運 臨近農曆新年,不少港人都會行花市,迎春花開!將軍澳中心特意打造「新春豐收祭」,新春市集走東瀛路線,以日本鳥居為設計靈感,黑紅色拱形橫樑模仿烏居的笠木和島木,遠處看到已覺矚目。鳥居旁邊的市集以紅色為主色,輔以燈籠、福字等布置,點出過年喜慶氛圍。市集中間是一棵3.5米高櫻花許願樹,讓大家可以在逛市集之餘順便沾些甜蜜氣息,迎接豐盛新一年。 將軍澳中心 新春豐收祭 日期︰2024年1月24日(三)至2月18日(日) 時間︰12nn – 8pm 地點︰將軍澳中心G/F中庭 查詢︰3417 4328 雲集賀年入手之選 全方位照顧大家辦貨所需 將軍澳中心「新春豐收祭」呈獻12大精品攤檔,有齊過百年歷史名牌名店英記茶莊、寶島賀年食品台灣有禮、矜貴海味乾貨慶輝堂和進寶、健康食品六健通和珍式蜂蜜,優質急凍食材天賦坊、特色零嘴小食嚐雪和天寶,以及賀年花卉花琛園、玫瑰花舍和KR Florist,全方位照顧到大家辦年貨所需,Last minute要買禮物去親戚屋企拜年亦無問題!即睇以下精選賀年貨品推介: 新春豐收祭 精選賀年貨品 進寶 頂級瑤柱蝦子幼麵 原價$130,優惠價$ 60 海味乾貨品牌進寶自家香港製造,麵條入口彈牙有蛋香,長壽連綿好意頭。 慶輝堂 紅燒瑤柱吉品鮑10頭 原價$168/罐 特價$98/罐 10頭吉品鮑,送禮自用也很得體,寓意十全十美,吉星高照。 台灣有禮 三式滋味酥 3入裝 優惠價 $50/盒 精美禮盒內藏台灣賀年必備的芋頭酥和紫晶酥,以為品牌自創的鹹甜風味共融的芋香流芯酥,與家人共享甜蜜。 天賦坊 天然海蜇 麻油風味 原價$40,優惠價$20 團年飯加餸之選,爽脆海蜇即拌即食,麻油香氣撲鼻。 The Point會員獨家換領優惠 人氣品牌禮盒免費換領 新年人人送禮,將軍澳中心亦為The Point會員準備了一系列人氣食品禮盒,只須消費滿指定金額即可免費帶返屋企!鳳梨酥、肉鬆餅、堅果塔禮盒來自微熱山丘、武松殿、朵朵好滋一眾台灣著名品牌,當中The Point會員只需以2000積分及消費滿$800,就可以換領到台灣有禮福滿紅豆綜合酥,辦年貨時記得留意! 新春豐收祭 人氣品牌禮盒免費換領 日期:2024年1月30日(二)起 時間:1pm-10pm 地點:將軍澳中心G/F中庭換領專櫃 換領方法:The Point會員以2000積分加電子貨幣消費滿指定金額,即可換領賀年食品禮盒。 -- 台灣有禮 福滿紅豆綜合酥(6個) 2000積分+單一消費滿$800 -- 台灣有禮 三式滋味酥(9個) 2000積分+消費滿$1,000* -- 微熱山丘 鳳梨酥 (10個) 2000積分+消費滿$1,200* -- 朵朵好滋 堅果塔禮盒(9個) 2000積分+消費滿$1,300* -- 武松殿 經典原味肉鬆餅 (10個) 2000積分+消費滿$1,300* -- 微熱山丘 鳳梨酥平安餅禮盒 (8個) 2000積分+消費滿$1,400* *最多2組不同商戶發出之單據,每張須滿HK$100 新年主題「福氣滿載注連繩工作坊」 優雅裝飾送上祝福 為迎接農曆新年,將軍澳中心今年以日本賀年必備的注連繩為主題打造「瀛」格十足的利是封。注連繩既是漂亮裝飾,同時寓意祝福!有見及此,在指定日期,將軍澳中心更開辦「福氣滿載注連繩工作坊」,讓大家在場內親手製作充滿福氣的注連繩,迎接美好新一年! 福氣滿載注連繩工作坊 日期︰2024年2月3至4日 時間︰2pm、3pm (每節45分鐘;每節名額12個) 參加詳情︰The Point會員以電子貨幣消費滿$800,即可參加。 年齡要求︰5歲或以上即可參加。5-10歲的小朋友必須由1位家長陪同參與。 將軍澳中心今年精心打造【和風刺繡DIY貼紙利是封】系列,集合四種創意元素,以日本賀年必備的注連繩為主題,配以達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等吉祥物刺繡貼紙,再加上自選配搭設計,為大家送上四款「瀛」格十足的利是封!四款利是封更由不同吉祥物坐鎮,於新年「龍」重登場,祝願港人如意吉祥、年年有餘、招財進寶及喜氣洋洋!大家更可以發揮創意,將不同寓意的刺繡貼紙貼到自選位置上,輕鬆DIY極具個人風格的利是封,讓新年祝福不再單調!即日起至2月9日(年三十),在內以電子貨幣消費滿HK$400,即可換領利是封一包(長封或短封,每包2款,每款4個,共8個,連8款不同刺繡貼紙),數量有限,換完即止! 農曆新年緊接情人節 一連五日兩大活動 今年農曆新年與情人節兩大節日緊接在一起,年初五就是情人節,因此商場一連五日排了「財神到 迎龍年」及「浪漫緣滿情人節」兩大活動:財神將於年初一至初三現身將軍澳中心大派朱古力金幣,祝願大家財源滾滾來;情人節當天和前夕則為大家送上香皂玫瑰花,讓身邊伴侶香氣滿溢,讓有情人度過難忘佳節。 財神到 迎龍年 日期︰2024年2月10至12日(年初一至年初三) 時間︰2pm – 4pm 地點︰將軍澳中心G/F及L1 浪漫緣滿情人節 日期︰2024年2月13至14日 時間︰5pm – 7pm 地點︰將軍澳中心G/F及L1



