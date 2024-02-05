卡游遞表港交所：深耕泛娛樂行業賽道 綜合實力行業領先

香港, 2024年2月5日 - (亞太商訊) - 近年來，隨著消費者需求不斷增長，以及IP持有人對泛娛樂產品在其IP生態建設、IP生命週期延長及IP價值最大化方面的重要性認識提升，中國的泛娛樂產品行業正步步入快速增長階段。擁有優質IP儲備、打通產業鏈形成業務閉環的頭部企業有望持續享受發展紅利。

其中，卡游有限公司（下稱「卡游」或「公司」）是該行業的開拓者和領導者，其通過打造一個集卓越的產品體驗、獨特的趣味互動運營和先進的生產能力為基石的獨特一體化商業模式，覆蓋全產業核心環節，實現IP價值的持續釋放及變現，在泛娛樂領域構建了自身的競爭壁壘。1月26日，卡游向港交所遞交上市申請，計劃在主板掛牌上市，摩根士丹利、中金公司和摩根大通擔任聯席保薦人。

產品設計及開發實力強勁 優質產品力驅動長期發展

作為中國泛娛樂產品的開拓者和領導者，卡游長期根植於中國泛娛樂產品行業，擁有奧特曼、卡游三國、鬥羅大陸動畫、蛋仔派對、火影忍者、名偵探柯南、哈利波特等44個國內外知名IP，並構建了豐富的產品組合以及多元化的產品矩陣。

在產品設計及開發環節，卡游組建了一個龐大的產品設計及開發的設計團隊及支持團隊，能夠創造出抓住每個IP精髓的產品，並通過創新玩法設計、趣味互動等方式，提升產品收藏性、娛樂性和功能性，與消費者產生共鳴，增強粉絲粘性。借助強大的產品設計及開發能力，卡游還能夠根據消費者喜好變化，持續推出新品，以把握市場機遇。據其A1招股書披露，公司從產品設計到產品在銷售終端上線所需的時間可短至20至30天。

與此同時，卡游將產品質量作為推動其不斷發展的核心驅動力。在生產環節，公司通過引進先進的生產設備、設備升級等方式，持續優化生產工藝，提高產品質量及生產效率。在採購環節，公司通過嚴格的供應商選擇、評估及管理流程，確保所有供應商均符合其質量標準。憑藉強勁的產品生產工藝及嚴格的品質把控能力，卡游得以為市場提供始終如一的優質產品。

得益於優質的IP內容及工藝，出色的產品設計與開發能力，以及先進的生產技術和強大的供應效率，卡游可以持續挖掘、打造和商業化IP，提升IP熱度，延長IP生命週期以及最大化IP的商業價值。按2022年商品交易總額計，公司在快速增長的泛娛樂玩具行業集換式卡牌領域中排名第一，在泛娛樂產品行業及泛娛樂玩具行業中排名第二。

全渠道佈局助力業績強勁增長 行業高景氣釋放增長潛力

除了用產品俘獲消費者心智，卡游還通過線上線下多渠道佈局，實現消費者的廣泛觸達。截至2023年9月30日，其建立了一個覆蓋31省份的全國性經銷網絡。

此外，公司還通過在電商平台、社交平台等線上銷售渠道開設自營店的方式擴大其線上業務，以及通過自營門店、線下自動販賣機等方式，為消費者提供差異化的購買體驗。2021年以來，來自經銷商渠道外的其他渠道收入佔比持續提升，由2021年的3.2%，上升至2022年的7.3%，並進一步增至2023年前9個月的18.8%。

產品渠道同步發力之下，卡游實現了業績的強勁增長。2021年-2022年間，公司的收入從人民幣2,298.3百萬元增至人民幣4,131.1百萬元，同比增長79.7%，經調整淨利潤由人民幣795.4百萬元增至人民幣1,619.7百萬元，同比增長103.6%。經調整淨利增幅高於收入增幅，證明公司的盈利能力在持續增強。

從行業方面看，在消費者群體的擴大、消費需求的多元化以及IP持有者對泛娛樂產品關注度的增加等因素推動下，中國泛娛樂產品行業將持續增長。根據灼識諮詢的資料，以商品交易總額計，中國泛娛樂產品行業市場規模預期將於2022年的人民幣1,297億元增長至2027年人民幣2,304億元，2022年至2027年複合年增長率為12.2%。其中，集換式卡牌因其可供消費者收藏、交換或暢玩的特性，粉絲粘性較強，預計將成為增長最快的細分行業，同期複合年增長率將達20.6%。

自身強勁的盈利能力以及廣闊的行業增長前景，讓卡游吸引了紅杉、騰訊等知名資本加持，足見對其未來發展前景的看好。可以預見，在行業的持續增長之下，擁有豐富優質IP、並已形成完善商業模式的卡游，有望長期受益於此，實現業績和估值的雙雙提升，充分釋放其投資價值。

來源：彭博終端機

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