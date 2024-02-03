富通保險與大灣區醫療集團及港怡醫院強強聯手 為客戶提供跨地域健康管理服務



香港, 2024年2月2日 - (亞太商訊) - 內地與香港連繫越趨頻繁，為配合居住於不同地區的客戶健康管理需求，富通保險有限公司（「富通保險」）繼早前宣佈與大灣區醫療集團及港怡醫院達成醫療策略夥伴協議，現宣佈由即日起，聯手為客戶送上推廣優惠，提供視像醫療諮詢及藥物配送服務，無論客戶身處何地，富通保險都全面關顧客戶的健康所需。 富通保險與周大福企業集團旗下的大灣區醫療集團及港怡醫院締結成價值醫療戰略合作夥伴，分別為身處內地及香港客戶提供多元高端醫療健康保障服務，讓其能得到適切的預防保健和疾病治療。凡於推廣期內成功投保富通保險產品a，並達至指定的總年度化首年保費要求之保單持有人b ，每位可獲享長達一年之指定次數視像醫療諮詢及藥物配送服務（詳見下表），申請程序簡易且無需核保。 優惠推廣期及詳情： 投保申請書遞交及繕發日期：2024年2月1日至2024年3月15日（包括首尾兩天） 合資格保單 總年度化 首年保費b 優惠 適用於保單持有人 居住地為非內地c 適用於保單持有人 居住地為內地d ≧ $16,000美元或 ≧ $128,000港元或 ≧ $112,000人民幣 視像醫療諮詢2次 服務詳情: · 適用於保單持有人已屆年齡為18歲或以上 · 適用於港怡醫院普通科醫生諮詢 · 透過DrGo平台進行視像醫療諮詢 (每天不多於1次) · 使用視像醫療諮詢時必須身處香港 · 基本藥物 (每次不多於 3 天) · 藥物配送服務(只適用於香港配送地址) · 自付額(每次$0港元) · 有效期為發出換領通知起計一年內 以上服務由港怡醫院提供。 視像醫療諮詢5次 服務詳情: · 適用於保單持有人已屆年齡為18至80歲 · 適用於全科醫生諮詢 · 透過WeChat小程序平台進行視像醫療諮詢 (每天不多於1次) · 使用視像醫療諮詢時必須身處內地 · 基本藥物 (每次不多於 3 天) · 藥物配送服務(只適用於內地配送地址) · 自付額 (每次￥20人民幣) · 有效期為發出換領通知起計一年內 以上服務由大灣區醫療集團提供。 a. 「盈晉之選 2」投資相連壽險計劃及「裕享」延期年金計劃2除外。 b. 總年度化首年保費指以同一保單持有人於推廣期內遞交投保申請書及繕發的所有富通保險產品（「盈晉之選 2」及「裕享」延期年金計劃2除外）之年度化首年保費總和（「合資格客戶」）作計算。保單轉換之保費、保費徵費、預繳保費（如適用）、附加保費（如適用）及於冷靜期內取消之保單將不獲計算，而整付保費之保單則以10% 計算年度化首年保費。如合資格保單以非美元作保單貨幣，本公司將以8港元兌1美元及7人民幣兌1美元的兌換率作計算總年度化首年保費。以上匯率僅供參考，富通保險保留更改上列兌換率之權利，而本公司毋須另行通知。於推廣期內與基本計劃一併或其後投保及繕發之附加保障，其附加之基本計劃亦必需於推廣期內投保及繕發，否則該附加保障將不獲計算此優惠。 c. 保單持有人居住地為非內地指該保單持有人投保合資格保單時提供非內地住宅地址作登記。 d. 保單持有人居住地為內地指該保單持有人投保合資格保單時提供內地住宅地址作登記。 重要提示： · 本傳媒通知乃資料摘要，僅供參考之用。有關服務詳情請參閱相關條款及細則。 · 如欲查詢，歡迎致電富通保險客戶服務熱線：+852 2866 8898，或瀏覽有關服務小冊子：https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/outpatient-benefit-promotion-flyer.pdf。 · 本新聞稿只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品，或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法，富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。 關於富通保險有限公司 富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富通保險」）為新創建集團有限公司（香港股份代號：659）之全資附屬公司。服務香港逾三十年，富通保險透過與集團多元業務協同，致力成為客戶的人生規劃師，提供全面的生活和終身保障方案，從創富傳承、健康養生到優質生活，照顧個人和家庭不同人生階段的需要。憑藉集團的雄厚財務實力及先進數碼科技，富通保險矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司，創造超越保險以外的共享價值，邁向可持續發展的未來。 傳媒聯絡 富通保險有限公司 品牌發展及傳訊部 鄺淑儀 (Suki Kwong) +852 2591 8504 suki.kwong@ftlife.com.hk 富通保險有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司）



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