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Thursday, 1 February 2024, 17:36 HKT/SGT
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來源 The Hong Kong Institute of Financial Analysts and Professional Commentators Limited
香港股票分析師協會堅定支持23條盡早立法 落實特區憲制責任

香港, 2024年2月1日 - (亞太商訊) - 香港股票分析師協會（「協會」或「本會」）就此聲明指，協會堅定支持香港特區落實憲制責任，盡快完成23條立法。

《基本法》第23條立法於1月30日起至2月28日開展公眾諮詢。維護國家安全是 「一國兩制」的根本宗旨，是香港必須履行的憲制責任，亦更是香港得以安身立命的根本所在，將關係到每一位香港人的福祉。本會相信第23條立法將有利營商環境，亦大大有助香港整體經濟發展，故將堅定支持23條盡早立法。

在此，本會亦呼籲社會各界必須居安思危，堅定支持特區政府通過第23條立法，相信特區政府在咨詢期將充分聽取社會各界的建議，凝聚社會共識，落實港人支持的法律屏障，全港上下齊心，保障「一國兩制」行穩致遠、香港繁榮發展及市民安居樂業。

關於香港股票分析師協會

香港股票分析師協會目標是為業界行家制定更高層次的專業標準，推廣專業知識，培訓金融業人才，增強大眾對金融市場的認識，達致提高本港金融中心的地位。本會吸納逾百位專業分析師會員，為行業十大商會之一，在金融業界有一定代表性，並經常獲財經事務及庫務局、港交所等政府機構邀請，為香港金融政策的制定提供專業意見，代表業界發聲。

傳媒查詢：  

Pina choi

電話  3890 7512 

電郵  info@ifapc.org



話題 Press release summary

部門 金融
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