2024香港資本市場論壇：《透過市場誠信和健全治理推動可持續發展》

香港, 2024年1月31日 - (亞太商訊) - 香港上市公司商會(CHKLC) 、香港上市公司審核師協會(PIEAA)及香港董事學會(HKIoD),秉承共同的目標和信念,聯袂舉辦首屆香港資本市場論壇-《透過市場誠信和健全治理推動可持續發展》,共同探索香港資本市場的前景。 地緣政治波動為環球經濟帶來不穩定性,香港面對的外圍環境變得更加複雜。在國際新形勢下,香港資本市場的未來趨勢如何? 香港又應該怎樣更好地吸引國內外投資者,探索創新的金融和商業模式,同時鞏固香港的獨有優勢,以應對挑戰及把握機遇?在強調市場誠信和健全治理是香港資本市場發展的重要基石的大前題下,是次論壇聚焦多方議題,邀請了多位演講嘉賓和環節主持人,匯聚接近400名商界精英和專業人士,共同就香港所面對的挑戰獻計出力,在思維上激揚碰撞。 論壇籌委會主席兼香港上市公司商會副主席林建興博士表示:「CHKLC強調香港資本市場的長遠健康發展及高效運轉,PIEAA重視上市公司的誠信及透明度, HKIoD著重企業管治及董事專業行為,在這樣的共識下,三會聯手籌備了這次具代表性和影響力的合作,首次創建一個跨界別的交流平台,冀結合各方的專業知識和市場案例,為資本市場的可持續發展注入動力。」 香港特別行政區政府財政司司長陳茂波先生大紫荊勳賢 GBS,MH,JP擔任首屆論壇主禮嘉賓。論壇以專題演講-「2024年經濟與資本市場展望」拉開序幕,論壇繼而就兩大專題-「如何促進香港資本市場活力」及「如何提升香港作為國際資產管理中心的競爭力」作深度交流,壓軸的午餐會環節由促進股票市場流動性專責小組主席唐家成博士 GBS, JP以「提升香港作為國際金融中心的競爭力與吸引力」為題演講,為論壇圓滿作結。 林建興博士總括稱:「通過舉辦是次論壇,我們主辦單位希望為業界提供一個平台,讓大家就市場誠信、健全治理、可持續發展等相關議題發表意見,互相交流和討論,分享最佳實踐和創新發展方向。這將提高市場參與者對市場誠信的重視和理解,吸引更多資本流入市場,促進經濟的健康發展。同時,這也有助於推動資本市場向可持續發展方向轉型,加速資本形成,增強資產管理能力,提高香港的長期競爭力和經濟的可持續性。」 四百名商界及專業人士踴躍參與首屆香港資本市場論壇。 新聞垂詢: 縱橫公共關係顧問集團有限公司 陳 練/ 852 2114 4396/ brenda.chan@sprg.com.hk



