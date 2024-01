Monday, 29 January 2024, 09:28 HKT/SGT Share: SeaPRwire通過定向全球新聞稿發佈,助力韓國各地區旅遊業增長

韓國首爾, 2024年1月29日 - (亞太商訊) - SeaPRwire作為亞洲領先的新聞稿發佈服務平臺,通過定向的全球範圍公關宣傳,成功吸引全世界遊客前往韓國一些鮮為人知的旅遊目的地。憑藉SeaPRwire的地理定位解決方案,首爾和濟州島之外的其他地區也增加了全球知名度和遊客量。 SeaPRwire獨有的Branding-Insight平臺讓韓國的旅遊局、酒店、旅行社和其他旅遊企業能夠精確定位全球相關的媒體和記者。這為他們帶來大量的曝光,增加網站流量和消費者查詢。 使用SeaPRwire 發佈服務的韓國地區目的地取得了卓越的成果: -- 網站月會話次數平均增加56% -- 平均旅遊訂單價值增長29% -- 與去年相比旅遊類媒體報道量增加72% “SeaPRwire 在通過影響力十足的多語種新聞稿全球數碼發佈,幫助韓國這些蘊藏著巨大魅力的地區更加閃耀於世界舞臺上,作用非凡”,SeaPRwire首席戰略官詹姆斯·斯科特評論說,“考慮到這些地方有限的營銷預算,我們的解決方案為他們提供了經濟高效的方式來吸引眼球。” 釜山利用公關宣傳推動旅遊業復蘇 位於韓國東部海岸的港口城市釜山,今年初使用了新聞稿服務,希望在新冠疫情的負面影響後推動旅遊業的穩步復蘇。自發佈關於新藝術博物館開幕、夏日音樂節活動和秋季觀葉線路的新聞稿後,釜山觀察到令人印象深刻的成果。 SeaPRwire提供高性價比的全球宣傳渠道 對於預算有限的不太出名的旅遊目的地來說,SeaPRwire提供可定制的經濟實惠方案,使他們能夠接觸85,500多家媒體連絡人。這些地區的新聞和活動可以被中國、日本、東南亞、美洲和歐洲等目標入境市場的英文媒體所報道。 靈活的地理定位功能確保新聞稿能與考慮韓國為旅遊目的地的海外遊客產生共鳴。所有稿件發佈方案都包括實時監測提示功能,準確測量公關效果。 斯科特總結道:“憑藉獨特的定位技術、稿件分發平臺和地理過濾功能,我們幫助韓國許多未充分挖掘的旅遊目的地擴大了影響力。他們通過策略性的多語種新聞稿吸引高價值國際遊客,支持當地經濟穩步發展。” 欲瞭解更多SeaPRwire旅遊業新聞稿解決方案詳情,請訪問www.SeaPRwire.com。 關於SeaPRwire SeaPRwire(https://www.seaprwire.com/)是一家為媒體關係和營銷傳播專業人士提供新聞發佈服務的全球領先供應商。SeaPRwire的平臺允許客戶確定其新聞稿的關鍵因素並衡量有意義的影響。它在東南亞有一個強大的媒體網絡,索引了來自全球數千個來源的新聞。SeaPRwire的媒體網絡支持多語種的新聞稿發佈,包括英語、中文、越南語、泰語、馬來語、印度尼西亞語、菲律賓語等。SeaPRwire提供實時企業新聞稿發佈, 覆蓋6500+媒體網絡和350萬企業用戶終端和App. SeaPRwire可發佈多語言多地區新聞稿,包括: IndonesiaFolk, IndoNewswire, SEATribune, IDNewsZone, LiveBerita, DailyBerita, TaiwanPR, SinchewBusiness, AsiaEase, BuzzHongKong, SingapuraNow, TIHongKong, TaipeiCool, TWZip, AsiaFeatured, dePresseNow, THNewson, KULPR, VNFeatured, MENAEntry, HunaTimes, DubaiLite, ArabicDir, BeritaDaring, TekanAsia, JamKopi ... Media Contact Tina Lee, PR manager cs@seaprwire.com https://www.seaprwire.com SOURCE: SeaPRwire



話題 Press release summary



部門 通讯, Advertising & Media

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network