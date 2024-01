Friday, 26 January 2024, 08:30 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 「卓悅大廈」所處地擬議綜合住宅發展申請獲批 該物業所處地價值或將提升 有利卓悅提升股東價值

香港, 2024年1月26日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」,股票編號:653.HK)於2024年1月25日欣然宣佈,經基金普通合夥人(1)告知,城市規劃委員會於2024年1月12日已授出批准,准許待達成若干條件後,「卓悅大廈」所處地的的擬議綜合住宅發展申請。 如早前公告及通函(2)公佈,卓悅全資附屬公司卓悅投資管理有限公司(「卓悅投資」)、華潤資本旗下CR Capital Investment (Cayman) Limited (「CRCI」) 與基金普通合夥人於2022年3月28日訂立有限合夥協議及認購協議,卓悅投資及CRCI各自以有限合夥人身份分別出資75%及25%,總計向基金(3)供款5.5億港元;同時基金於同日訂立買賣協議,斥資9億港元向卓悅收購包括「卓悅大廈」等物業(「該物業」)。該等有限合夥協議、認購協議及買賣協議已於2022年6月29日完成,卓悅投資於基金擁有75%權益,有權作為有限合夥人之一收取來自基金的分派並通過基金顧問可收取諮詢費,基金通過持有、運營及變現與物業的投資資產長期資本增值。 待該物業所處地於達成若干條件後獲准擬議綜合住宅發展或將有利於相關所處地的價值提升,由於基金投資回報主要來自租賃收入及該物業市值潛在升值,因此卓悅亦將能夠同時受惠其投資回報的提升,有利於集團提升股東價值。 (1) CR Business Innovation Investment GP Company Limited (2) 集團內容有關(其中包括)基金及物業的日期為2022年2月28日及2022年6月29日之公告及2022年6月7日之通函 (3) CR Business Innovation Investment Fund L.P. 關於卓悅控股有限公司 卓悅控股有限公司(股份代號:653.HK)建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。實踐發展「香港貓」(HongKong Mall-全球跨境電商平台)、「卓悅科技」、「美顏產業」及「創新產業」的四輪驅動策略。集團現於香港及澳門共設有7間美妝品牌及零售店,同時在香港貓、天貓、考拉、京東、eBay等44個中國內地及海外網購平台作線上零售,提供超過30萬款銷售產品,共銷售往34個國家。卓悅不斷創新商業模式,對市場新動向保持敏銳的觸覺,致力為商戶、為顧客提供更加優質和更多元化的服務。 關於「該物業」 指位於及處於香港新界荃灣並分別於土地註冊處登記為丈量約份第443約地第458號地段及丈量約份第443約地第488號地段的全部土地或地段,連同其上現稱為香港新界荃灣橫窩仔街第36-42號及44-50號的宅院、豎設物及樓宇,即包括「卓悅大廈」等物業。



