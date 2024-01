Thursday, 25 January 2024, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 ASIAN FINANCIAL FORUM / HKTDC 第17屆亞洲金融論壇圓滿結束 逾3,600名環球政商領袖參與氣氛熱烈 展現香港澎湃經濟活力

第17屆 亞洲金融論壇 今日圓滿結束,吸引逾3,600名來自超過50個國家及地區的金融及政商界精英積極參與,攜手推動可持續發展及多邊合作,現場交流氣氛非常熱烈,展現香港澎湃經濟活力,同時為新一年香港盛事揭開序幕

今日圓滿結束,吸引逾3,600名來自超過50個國家及地區的金融及政商界精英積極參與,攜手推動可持續發展及多邊合作,現場交流氣氛非常熱烈,展現香港澎湃經濟活力,同時為新一年香港盛事揭開序幕 論壇安排超過700場一對一投資項目對接,成功聯繫投資者及項目持有人,引領行業趨勢拓展新機遇

大會促成不同諒解備忘錄(MoU)及協定,包括香港特別行政區政府與克羅地亞政府關於對收入及資本税項消除雙重課税和防止逃税及規避繳税的協定及香港金融發展局與沙特阿拉伯王國金融產業發展計劃的諒解備忘錄,深化各方商貿合作

根據即場投票顯示,最多與會者認為數字經濟(31.4%)及電動汽車(26.1%)是中國內地最有前景的產業 香港, 2024年1月25日 - (亞太商訊) - 由香港特別行政區政府及香港貿易發展局(香港貿發局)合辦的第17屆亞洲金融論壇今日圓滿結束,一連兩日吸引逾3,600名金融及商界精英積極參與,當中包括逾70個海外及內地商貿團來港探討商機,展現香港澎湃經濟活力,加速推動可持續發展及多邊合作,同時為新一年香港盛事打響頭炮。現場交流氣氛非常熱烈,不同環節包括開幕環節、主題討論、政策對話、主題午餐會及交流酒會,更是座無虛席,各地政商領袖踴躍交流。多年來,論壇在加深商貿合作方面發揮了至關重要的作用,香港貿發局和香港創投協會(HKVCA)共同組織的AFF Deal-making環球投資項目對接一直反應熱烈。今屆論壇,大會更安排了超過700場一對一投資項目對接,成功聯繫投資者及項目持有人,引領行業趨勢拓展新機遇及投資合作。參與者在論壇結束後,可於線上進行配對及會議,為期三天至1月30日(星期二),繼續洽談投資和合作。 兩日論壇匯聚全球超過140名財金官員國際金融及多邊組織、金融機構及私人企業領袖親臨香港擔任演講嘉賓,其中在論壇首日午餐會邀請聯合國可持續發展解決方案網絡主席傑佛瑞‧大衛‧薩克斯教授 (Prof. Jeffrey D. Sachs) 發表主題演講,並肯定了香港作為國際金融中心的重要性。他指出 ,假若透過全球合作,很多挑戰就能迎刃而解。香港往往能屢創高峰,取得突破,並在推動及協調可持續發展融資可發揮重要角色。 論壇另一亮點之一為「主題討論Ⅰ— 共創未來之路」環節,由香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇主持,匯聚世界各地財金官員,探討各國目前面對的經濟挑戰。其中,泰國財政部副部長朱拉潘提到,無論是公營或私營機構,都可以在亞洲金融論壇中坦誠討論,為當今重大問題和改變未來經濟探索解決方案。埃及財政部長Mohamed Maait表示,加劇的地緣政治緊張局勢,以及不確定的未來,都對實現可持續經濟發展構成壓力,世界各地正努力想法子應對。面對全球性挑戰,我們必須全力協調多邊經濟合作政策。 論壇第二日的專題早餐會以「釋放無限潛能:引領人民幣揚帆國際舞台」為主題,讓與會者深入探討人民幣走向世界的過程,以及其國際需求的趨勢。於第二日專題午餐會,由2022年諾貝爾經濟學獎得主及芝加哥大學布斯商學院金融學教授道格拉斯‧戴蒙德(Douglas W. Diamond) 發表主題演講,並由羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基擔任主持。 「環球視野」、「明日對話」及「爐邊對話」等環節亦匯聚各行各業的先驅,剖析Web 3.0金融與虛擬資產的應用、金融科技未來、綠色金融和新市場機遇等時下熱話,探討現今金融環境下的潛在機遇。講者包括美國橋水投資公司聯席首席投資官鮑勃‧普林斯(Bob Prince)、香港綠色金融協會主席兼會長馬駿博士、CT集團總監、投資及業務發展主管Guinandra (Andra) Jatikusumo、曼底利銀行總裁Darmawan Junaidi、Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席蕭逸。 即場投票了解內地行業前景及環境經濟 在「討論環節 — 環球經濟展望」環節,問及亞太區經濟增長的最大威脅或不確定性的挑戰,最多與會者認為是地緣政治分裂(66.7%),其次為主要經濟體復甦勢頭放緩(17.7%)、持續通脹(6%)、緊縮的貨幣環境(4.2%)、供應鏈持續轉移(3.6%)及其他因素(1.8%)。 為了解與會者對今年全球經濟前景的看法,大會於不同討論環節進行即場投票。例如在新推的「中國機遇」專題討論環節,問及中國內地最有前景的產業,最多與會者認為是數字經濟(31.4%),而電動汽車(26.1%)及再生能源(18.8%)佔據第二及三位,其次為先進製造業(15.8%)、其他產業(4.2%)及電子設備(3.2%)。 場內舉行逾700場對接 線上平台延續成果 一直以來,論壇在深化各方商貿合作扮演重要角色。香港貿發局與香港創業及私募投資協會合辦AFF Deal-making環球投資項目對接,促成超過700場一對一會議,對接來自世界各地的資金及投資項目。其中一位泰國初創公司代表表示,他在Deal-making活動中與20位潛在合作夥伴會面,從家族辦公室到法律顧問,而且Deal-making的多元性也讓他留下深刻印象,參與地區更涵蓋了印度、歐洲及日本,為他們開拓了不同機遇。論壇結束後,參與者可於線上享有額外三天配對服務,繼續探索不同領域的機會,直至1月30日(星期二)。 今年大會亦促成各方簽訂諒解備忘錄 (MoU)及協定,當中包括香港特別行政區政府與克羅地亞政府簽署關於對收入及資本税項消除雙重課税和防止逃税及規避繳税的協定,以及香港金融發展局與沙特阿拉伯金融產業發展計劃的諒解備忘錄。 論壇亦設有展覽環節,透過金融科技專區、FintechHK初創專區、InnoVenture專區及全球投資機遇專區等焦點展區,引進國際金融機構創新應用方案,展示香港和各地的未來「獨角獸」創新意念。展覽環節匯聚超過140家展商和國際金融機構、科技企業、初創公司、投資促進機構及贊助機構,包括知識夥伴羅兵咸永道、滙豐銀行、中國銀行、渣打銀行、瑞銀、中金公司、華泰國際及數碼港等。 為了締造協同效應,2024年國際金融周 (IFW)亦已於1月24日全面展開,匯聚超過20個合作夥伴活動,涵蓋受全球金融和商業界關注的一系列主題,包括私募投資、另類投資、永續投資、家族辦公室、及女性賦權等,凸顯香港國際金融中心角色。 為把握機會推動會議及盛事經濟,亞洲金融論壇與多間機構合作,安排與會者參加會議以外的活動,包括由香港旅遊發展局安排免費入場香港故宮文化博物館、參與傳統帆船「張保仔號」海上之旅、電車全景遊及敞蓬觀光巴士等,令論壇嘉賓賓至如歸,體會香港的活力和多姿多彩。而為了讓境外與會人士更了解粵港澳大灣區及當中的龐大商機,大會更將於明日(1月26日),率團出訪深圳,行程包括企業拜訪及交流活動。 相關網頁

亞洲金融論壇:https://www.asianfinancialforum.com/aff/tc/

圖片下載:https://bit.ly/3SvMXru 由香港特別行政區政府及香港貿易發展局(香港貿發局)合辦的第17屆亞洲金融論壇今日圓滿舉行,吸引超過3,600名金融及商界精英積極參與,現場交流氣氛非常熱烈,展現香港澎湃經濟活力。 論壇首日午餐會邀請聯合國可持續發展解決方案網絡主席傑佛瑞‧大衛‧薩克斯教授 (Prof. Jeffrey D. Sachs) 發表主題演講,並肯定了香港作為國際金融中心的重要性。 2022年諾貝爾經濟學獎得主及芝加哥大學布斯商學院金融學教授道格拉斯‧戴蒙德 (Prof. Douglas W. Diamond)在論壇第二日專題午餐會發表真知灼見。 來自美國橋水投資公司聯席首席投資官鮑勃‧普林斯 (Bob Prince)分享了他在中國內地的領導力轉移、市場觀點、以及投資策略方面的經驗。 香港貿發局與香港創業及私募投資協會合辦AFF Deal-making環球投資項目對接,備受歡迎,促成超過700場一對一會議,對接來自世界各地的資金及投資項目。 香港特別行政區政府與克羅地亞政府簽署關於對收入及資本税項消除雙重課税和防止逃税及規避繳税的協定 香港金融發展局與沙特阿拉伯王國金融產業發展計劃的諒解備忘錄 首日交流晚會邀得香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、香港貿發局主席林建岳博士、滙豐香港區行政總裁、亞洲金融論壇2024策劃委員會主席林慧虹參與並致辭,來自世界各地的嘉賓在場踴躍交流。 傳媒查詢 圓通財經公關:

王恩琦 電話:(852) 3428 3413 電郵:awong@yuantung.com.hk

梁婉彤 電話:(852) 3428 2361 電郵:tleung@yuantung.com.hk

黃慶鋒 電話:(852) 3428 3122 電郵:hfwong@yuantung.com.hk 香港貿易發展局傳訊及公共事務部:

黃家欣 電話:(852) 2584 4524 電郵:katy.ky.wong@hktdc.org

陳施樂 電話:(852) 2584 4525 電郵:snowy.sn.chan@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



話題 Press release summary



部門 展会, 金融, 环境, ESG, 业务, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 本地, Local Biz, Government, Startups, Smart Cities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network